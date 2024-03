‘Kocamı gördüğüm ilk gün ona aşık oldum’ demişti… Bir yastıkta 23 yılı devirdiler

Haberin Devamı

Ama muhtemelen bunu çoğu yıldızdan çok önce, çocuk bile değil bebekken yaptı. Yani 58 yıllık ömrünün neredeyse tamamını kameralar önünde geçirdi.

Brooke Shields kariyerine 1966 yılında henüz 11 aylıkken bir sabun reklamı için fotoğraflarının çekilmesiyle model olarak başladı. Daha bir yaşında bile değilken ilk kez kameraların karşısına geçen Brooke Shields Hollywood'un en uzun kariyerlerden birine sahip oyunculardan

ÇOCUK BİLE DEĞİL BİR BEBEKKEN YILDIZDI

Daha küçücük bir bebekken insanın bakmaya kıyamayacağı bir güzelliği, tatlılığı vardı. Bütün kariyeri boyunca da hep bu güzellikle anıldı hatta çoğu zaman birçoklarının kıskandığı bu güzellik onun laneti oldu.

Son derece başarılı bir model olduktan sonra ilk uzun metrajlı filmi Alice, Sweet Alice (1976) adlı korku filminde oynadı.

Yükselen yıldız, Fransız yönetmen Louis Malle'in Pretty Baby (1977) filmindeki rolüyle tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelecekti.

12 YAŞINDA OYNADIĞI FİLMİN LANETİ PEŞİNİ BIRAKMADI

Filmde Susan Sarandon'ın canlandırdığı bir hayat kadınının kızı olan ve genelevde yaşayan bir çocuğu oynadı.

Bu rol, çekimler sırasında sadece 12 yaşında olan Shields için çok sayıda çıplak sahne içeriyordu. Gösteri dünyasının karanlık yüzüyle, bir çocuk yıldız olmanın bedeliyle daha o zamandan tanışmıştı.

The Blue Lagoon (1980) (Mavi Göl) ve Endless Love (1981) (Sonsuz Aşk) filmleriyse adeta uzun kariyerinin doruk noktaları olacaktı.

Teri Shields kızı Brooke'u korumak ve ona daha fazla zarar gelmesini önlemek için onu hep gölgesi gibi takip etti ve yıllarca menajerliğini üstlendi

Oysa daha hâlâ bir genç kızdı ve yaşıtları belki oyuncaklarıyla oynamaya devam ederken onun hayatı film setlerinde geçiyordu. Bu yılların üzerinde bıraktığı iz yıllar sonra yazdığı kitaplar ve hakkında çekilen, 12 yaşında oynadığı filmin adını taşıyan Pretty Baby belgeseliyle ortaya çıkacaktı.

ŞİMDİ HER ŞEY BAŞKA AMA O YILLARDA TÜM KARANLIĞI GÖRDÜ

Sektörün tüm oyuncular ama en çok da kadınlar üzerindeki etkileri, çalışma koşullarının ağırlığı ve kadın oyuncuların birer cinsel obje haline getirilmeleri gibi yıllardır süregelen büyük sıkıntıları o daha bir genç kızken yaşamaya başlamıştı.

Teri Shields, torunlarını kucağına alma mutluluğunu tattı ancak 2012'de demansa bağlı komplikasyonlar yüzünden hayatını kaybetti

Şimdilerde bunu yapmak artık pek mümkün değil gibi görünse de onun yıldızlık mertebesine eriştiği yıllarda bu pırıltılı dünyanın karanlık yüzünü en kötü şekilde deneyimleyenlerden olmuştu Brooke Shields.

Belgeselde de anlattığı kadarıyla onu koruyup kollamaya, her an yanında durup korumaya çalışan annesi ve menajeri annesi Teri Shields olmasa bu “kurtlar sofrasında” deyim yerindeyse yem olup, silinip gitmesi işten bile değildi.

KÂBUS YILLAR ONU BÜYÜRKEN DE BÜYÜDÜKTEN SONRA DA TAKİP ETTİ

Shields, çocuk yıldızlıktan genç bir kadın olmaya evrildiği yıllarda oyunculuğa ara verip hayallerinin peşinde koşmak ve üniversite eğitimi almak istedi. Bu kez de yine sinema sektöründen, adı sanı bilinen, güç sahibi bir erkeğin tecavüzüne uğradığını itiraf edecekti yıllar sonra.

Brooke Shields ve Andre Agassi'nin aşkı 6 yıl sürdü

Yaşadığı bu korkunç deneyimlerin etkisiyle yetişkinlik döneminde zorlandı, kurduğu duygusal ilişkilerde sorunlar yaşadı.

Shields, 1993’te o yılların en başarılı ve popüler tenis yıldızlarından olan Andre Agassi ile aşk yaşamaya başlamıştı. 1997’de evlenen çift sadece 2 yıl evli kalıp 1999’da boşandı.

Ünlü oyuncu kocasıyla tanıştığı anda ona aşık olduğunu söylüyor ancak bu gerçeği ondan epey bir süre saklamış

“BİZ SENSİZ NE YAPARDIK!”

Güzel yıldızın hayatını değiştiren ise, “hayatımın aşkı” dediği kocası Chris Henchy'yle tanışması oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 60. doğum gününü “Biz sensiz ne yapardık hiç bilmiyorum” diye seslendiği kocası Chris Henchy…

4 Nisan'da 23. evlilik yıldönümlerini kutlayacak olan Brooke Shields, kocasıyla yıllar içinde verdikleri romantik pozlardan bir demet paylaştığı özel doğum günü paylaşımında kocasına “Mutlu yıllar aşkım!!! Sensiz ne yapardık hiçbir fikrim yok Chris, seni çok çok seviyorum” diye seslendi. Shields, eşi Chris Henchy'nin 60. yaş gününü bu tatlı pozlarla kutladı

EŞİ DE HOLLYWOOD’UN ÜNLÜ İSİMLERİNDEN

İkonik eşi gibi Chris Henchy de Hollywood'da televizyon ve film yazarı ve yapımcısı olarak isim yaptı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Wall Street'te çalışmaya başlayan Henchy sonra tıpkı Shields gibi Hollywood’da kariyer yapacaktı.

En çok Will Ferrell ile yaratıcı işbirliği yapmasıyla tanınan Henchy, popüler komedi sitesi Funny or Die'ı birlikte yarattı ve Ferrell'ın Land Of The Lost, The Campaign ve The Other Guys gibi birçok filmini yazdı.

Ünlü yapımcı ayrıca Spin City, Life With Bonnie, Entourage ve Marco Pennette ile birlikte yarattığı ve Henchy'nin Shields ile olan ilişkisine dayanan I'm With Her gibi birçok hit TV dizisinde çalıştı. Güzel yıldızın zorlu kariyer yolculuğu ve çalkantılı hayatı eşiyle tanışmasıyla birlikte bir başka boyuta geçti

23 YILLIK MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI BOL KAHKAHA

Ve ünlü çiftin aşklarını 23 yıldır canlı tutmaya yardımcı olan şeyin komedi ve kahkaha olduğu ortaya çıktı.

Brooke Shields People'a verdiği röportajda kocası için "Beni güldürdü ve sürekli güldürüyor ve hiçbir şeyi çok ciddiye almıyor, bu yüzden eskiden yaptığım gibi sürekli saklanmaya çalışmıyorum” dedi.

Kendisini dengelemekte ve bugün olduğu kişi haline gelmesinde desteğinin çok önemli olduğunu söylediği eşiyle tanışmalarına Shields'in Amerikan buldog cinsi köpeği Darla vesile olmuştu… Ünlü çiftin 23 yıllık evliliklerinden iki kızları oldu

“ONA TANIŞTIĞIMIZ GÜN AŞIK OLDUM AMA BUNU BİLMESİNE GEREK YOK”

Brooke Shields 2005 tarihli anı kitabında "Chris'e aslında 1999'da, daha tanıştığımız gün aşık olduğuma inanıyorum, ama bunu ona asla söylemem!" demişti.

"Darla adında bir Amerikan buldogu almıştım ve onu arkadaşlarımla tanışmaya getirdim. Chris'le orada tanıştık” diyen Shields gelecekteki kocasıyla, onun da yazarlarından biri olduğu bir programda sunuculuk yaparken tekrar karşılaştı.

Adı her zaman gelmiş geçmiş en güzel yıldızlardan bir olarak anılan Brooke Shields yaşıyla da yaş almakla da son derece barışık... Estetiklere güvenmektense olduğu gibi görünmeyi tercih ediyor

NAZİK, DÜŞÜNCELİ VE HEP ÇOK KOMİK!

İkili arkadaş oldu ve birlikte zaman geçirmeye başladı. “Onun bu kadar düşünceli, nazik ve aynı zamanda komik oluşu beni çok etkilemişti” diyor Shields kocasıyla aşklarının filizlendiği ilk günleri anlatırken.

Nisan 2001'de evlenen Brooke Shields ve Chris Henchy Mayıs 2003'te şimdi 20 yaşında olan kızları Rowan'ı ve Nisan 2006'da şimdi 17 yaşında olan kızları Grier'i kucaklarına aldılar. O günden beri de Hollywood’un en mutlu çiftlerinden bir olarak parmakla gösterilmeye devam ediyorlar…

Brooke Shields'in 20 yaşındaki kızı Rowan üniversite eğitimine devam ediyor, 17 yaşındaki kızı Grier ise annesinin yolundan giderek modellik yapmaya başladı