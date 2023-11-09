'Kocam çok çalışıyor ama ne iş yaptığını bilmiyorum' Sosyetik güzel herkesi kahkaya boğdu

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Hayata gözlerini dünyanın en büyük otel zincirinin veliahttı olarak açan Paris Hilton bir yandan kimsenin sahip olmadığı imkanlarla büyüdü bir yandan da ünlü soyadını kullanarak televizyon yıldızı olmayı başardı.

Yaptığı her iş için kapılar önünde kolayca açıldığı ve zenginliğini herkesin gözüne deyim yerindeyse fazla sokarak yaşadığı için adı da sosyetik güzele çıktı haliyle. 42 yaşındaki ünlü yıldız artık evli barklı bir kadın üstelik de yakında birinci yaşını kutlayacak oğluyla gurur duyan bir anne.

Hiç uslanmayacak gibi durduğu hızlı hayatın ardından 2021'de Carter Reum'la evlenen Paris hilton geçen ocak ayında da taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelen oğlunu kucağına aldı

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Yaşadığı hızlı yılların ve birkaç kez nişanlanıp ayrıldığı sevgililerinin ardından mutluluğu en sonunda bulan Paris Hilton, 2021’de evlenip daha sakin ve usturuplu bir hayata terfi edince herkesi şaşırtması da biraz bu yüzden. Paris Hilton’u nikah masasına oturtmayı başaransa Carter Reum olmuştu.

Paris Hilton kocasının işiyle ilgili olarak "Çok çalışıyor, çok para kazanıyor, bana ne iş yaptığını sormayın" cevabını verdi

Geçtiğimiz gün katıldığı bir TikTok yayınında yaptığı şakalarla herkesi güldüren Paris Hilton’a kocasının ne iş yaptığı soruldu. Soruya “...sürekli seyahat ediyor, böyle şeyler yapıyor, o hmmmm - tam olarak ne yaptığını bilmiyorum ama çok çalışıyor.” diye cevap verip kahkahayı basan Hilton bu anları kendi hesabından da komik hallere soktuğu yüz ifadesiyle birlikte “Birisi bana Risk Sermayecisi kocamın işte ne yaptığını sorduğunda” ibaresini kullanarak paylaştı.

Paris Hilton kocası Carter Reum'un iş yaşantısıyla ilgili sorulara veremediği cevapları kendi hesanında şaka yaparak paylaşıp herkesi güldürdü

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Paris Hilton’un 42 yaşındaki eşi Carter Reum hiçbir zaman onun servetiyle yarışacak kadar zengin olmasa da oldukça başarılı ve varlıklı bir iş insanı. Tıpkı eşi Paris Hilton gibi varlıklı bir aileden gelen Carter Reum, bir alkol markasının yanı sıra M13 Ventures adlı bir melek yatırım şirketinin kurucu ortağı.

Girişimcilere ve yenilikçi iş modellerine finansal destek sağlayan bir finans şirketi olan Carter Reum bir risk sermayedarı. Bu işten de büyük meblağlar kazanıyor. Paris Hilton ise “Bana risk sermayecisi kocamın işte ne yaptığını sormayın çünkü bilmiyorum ama çok çalışıyor ve çok para kazanıyor” diyor.

Carter Reum da Paris Hilton gibi zengin bir aileden geliyor ancak elbette onunki gibi bir servete kavuşma şansı yok... Reum ailesinin serveti bir yana oldukça başarılı bir girişimci

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İkisi de varlıklı ailelerden gelen Paris Hilton ve Carter Reum aslında bundan çok uzun yıllar önce; henüz 20’li yaşlarındayken tanışmışlardı. Ancak sonra Paris Hilton ünlü bir yıldıza dönüştü, Reum da işlerini büyütmekle uğraştı. İkilinin yıllar sonra bir araya gelmesini sağlayan Reum’un kız kardeşi olmuş. Halle Hammond, 2019’da ağabeyinin geleceği Şükran Günü yemeğine Paris Hilton’u da çağırmış.





Neredeyse 20 yıl sonra yeniden karşılaşan Carter ve Paris’in aşkının bu yemekten sonra doğduğu söyleniyor. Paris Hilton ve Carter Reum ocak ayında Phoenix adını verdikleri oğullarının doğumunu duyurmuş; bebeğin taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldiği ortaya çıkmıştı. Paris Hilton ve Carter Reum başlangıçta oğulları hakkında son derece ketum davranmış, adını bile açıklamak için bir aydan fazla beklemişlerdi.

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Paris Hilton ve Carter Reum bebekleri olduğu haberini uzun süre gizlemişlerdi

Hatta Hilton ve eşi bebeğin doğumunu en yakın aile üyelerinden, Paris Hilton’un annesi Kathty’den bile sakladılar ve herkes gibi onlar da doğum haberini sosyal medyadan öğrendiler. Paris Hilton bu konuda bir açıklama yapmış ve “Tüm hayatım çok göz önünde geçti. Hiç kendime ait bir şeyim olmadı. Tüm bu deneyimi kendimize saklamak istediğimize karar verdik.” demişti.