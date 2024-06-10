25 yıllık kocasına övgüler yağdırdı... Artık bahçede pembe gülleri var!

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Sadece kendisi değil, müzikten sonra artık moda dünyasında adını duyuran karısı da attıkları her adımla olay yaratıyor.

1999 yılından bu yana süren ve hiçbir rüzgarın yıkamadığı evlilikleri bir yandan, büyüyüp dünya çapında ilgi görmeye başlayan çocukları diğer yandan bu ünlü çift her zaman gündemde kalmayı biliyor.

İşte bir dönem yeşil sahalarda yıldızlaşan bu ünlünün aslında bambaşka bir alandaki ustalığı da ortaya çıktı. Daha doğrusu, karısının yaptığı paylaşımla bahçecilik konusundaki yetenekleri de gözler önüne serildi.

EVİNİN BAHÇESİNE PEMBE GÜLLER DİKTİ

Böyle uzun uzun anlattığımız bu ünlü çift, David ve Victoria Beckham.

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Kısa süre önce birbirlerinin doğum günlerini kutlayan önümüzdeki 4 Temmuz'da da evlilik yıl dönümlerinde aşklarının bir yılını daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Yani o dönemde de yine gündemin ilk sıralarına çıkacaklar.

Bu arada Victoria Beckham da geçtiğimiz hafta sonu yaptığı bir paylaşımla ev hayatlarına dair ipuçları da verdi sosyal medya takipçilerine.

Victoria Beckham, geçtiğimiz hafta sonu Cotswolds'daki gösterişli kır evlerinin bahçesinde pembe güller eken David Beckham'ın bir videosunu Instagram sayfasında paylaştı.

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KOCASININ FİZİĞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Victoria Beckham, "Kırsalda bir başka cumartesi günü" notunu düştüğü paylaşımında kocasının bahçecilik konusundaki yeteneklerini de gözler önüne serdi.

Victoria "David, biraz bahçe işleriyle uğraşıyor" dediği paylaşımında futbol yıldızının, yıllara direnen fiziğini de takipçilerinin beğenisine sundu.

Hatta bununla da kalmadı Victoria'nın paylaştığı videoda David'e "İyi görünüyorsun" diye iltifat etmesi de dikkat çekti. David de karısına bu iltifatı için teşekkür etti.

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Victoria Beckham kocasının yıllara meydan okuyan fiziğine övgüler yağdırdı.

BİR DEĞİL BİRKAÇ TANE EVLERİ VAR

Victoria ve David Beckham'ın İngiltere'de Londra ve ABD'de Miami dışında bir de ünlülerin tercih ettiği Costwolds'da bir kır evleri bulunuyor.

Londra'nın kırsalındaki bu evlerini de zaman zaman aileyle ilgili bazı önemli kutlamalarda ana merkez olarak kullanıyorlar.

Beckham çiftinin bir de Cotswold'daki bu kır evi "ahırdan bozma"... Ama tabii bu lafın gelişi, çünkü evin her tür lüksü bulunuyor.

Çift burayı aldığında burası gerçekten de eski bir ahırdı. Fakat sonra yoğun bir renovasyon faaliyetinden sonra 9 odalı bir kır evine dönüştü. Aile, yeni yıl, doğum günü gibi kutlamaları genellikle bu evde yapıyor.

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SAUNA BİLE YAPTIRDILAR

Ev kelimenin tam anlamıyla eski ile yeninin ustaca birleşimini sergiliyor. Tarihselliğin içine modern dokunuşlar katılmış.

Kır evinin oturma odası güneşin ışıklarıyla yıkanıyor. Geniş camlı kapı ise önündeki geniş bahçeye açılıyor.

Kır evinin çarpıcı özelliklerinden biri de bahçesinde inşa edilen Estonya saunası. Bunun hemen önünde de bir küçük havuz bulunuyor.

Kır evinin bahçesinde bir sauna bile var.





ASIL MALİKANE LONDRA'NIN ZENGİN BÖLGELERİNDEN BİRİNDE

Beckham çiftinin İngiltere'deki ana üssü ise Londra'da bulunan evleri. Beckham çiftinin, hem dışından hem de içinde göz kamaştıran ve belli ki milyonlar harcanan yuvaları, Kensington'daki lüks Holland Park'ta bulunuyor.

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Bu arada yeri gelmişken bu bölgenin halk arasında "milyonerler sokağı" olarak bilindiğini de hatırlatalım.

David ve Victoria Beckham, bu malikaneyi 2013 yılında satın aldı. Victoria dönemi mimarisiyle inşa edilen evlerine 40 milyon dolar ödeyerek satın aldı. Sonra da 10 milyon harcayarak zevklerine göre yeniden elden geçirdi.

Nicola Anne Peltz ile evleninceye kadar büyük oğulları Brooklyn de dahil Romeo, Cruz ve Harper ile burada mutlu bir hayat sürdürüyor ünlü çift.

Artık ABD'de yaşayan Brooklyn de karısı Nicola ile ana vatanına döndüğünde bu malikanenin kendine ait bölümünde kalıyor.

Beckham çiftinin dört katlı malikanesinde altı tane yatak odası bulunuyor. Ama bu, bu kadar ünlü bir çift için çok sıradan bir ayrıntı.

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EVİN ALTINDA KAÇIŞ TÜNELLERİ BİLE VAR

Victoria ve David Beckham'ın malikanesinde kapalı bir yüzme yavuzuyla birlikte her tür donamımın bulunduğu bir spor salonu, Victoria'nın moda çalışmaları için kullandığı podyum, şarap mahzeni bunlara ek olarak bir de tırnak bakım salonu bulunuyor.

Beckham çiftinin malikanesinde ayrı yaşama bölümleri de bulunuyor. Evlenmeden önce Brooklyn'in kendine ait bölümde hem ailesiyle oturup hem de kendine özgü bir hayat sürdüğü biliniyor.

Söylentilere göre Beckham çiftinin malikanesinin altında ayrıntılarını sadece kendilerinin bildiği kaçış tünelleri de bulunuyor.

MUTFAĞI BİLE ÖMRE BEDEL

Ailenin evinin odak noktalarından biri mutfak. Sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa barok tarzı mutfağı en çok kullanan kişilerden biri David Beckham.

Çünkü dünya mutfaklarına meraklı olan ailenin babası bir zamanlar bu konuda özel kurslara da gitmişti. Öğrendiklerinin uygulamasını bu mutfakta yapıyor, bir başka deyişle hünerlerini sergiliyor David Beckham.

Mutfakta altı gözlü bir soba ve tencere, tava gibi mutfak gereçlerinin tavana asılabileceği aparatlar bulunuyor.

David Beckham, bir dijital platform için hazırlanan belgeselde bu konuda "Bu aletlerin hepsi tertemiz. Onları gayet iyi temizliyorum. Karım da bunu takdir ediyor" diye yarı şaka yarı ciddi konuşmuştu.

TAM DONANIMLI SPOR SALONU

Çiftin malikanesindeki spor salonunda ise her tür alet bulunuyor. Zaten Victoria ve David ve zaman zaman burada egzersiz yaparken çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Tabii ki moda tasarımcısı olan ve Spice Girls dağıldıktan sonra bu konuda iş kuran Victoria Beckham'ın yüzlerce kıyafetini, ayakkabısını ve aksesuarlarını muhafaza ettiği kocaman bir giyinme odası da bulunuyor malikanede.

Bu arada kocası David Beckham'ın da bu konuda ondan hiç geri kalmadığını, onun da kendine ait gayet düzenli bir giyinme odası olduğunu not edelim.