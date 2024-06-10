Bir saçının pembesi eksikti... Kim inanır ünlü oyuncunun kızı olduğuna

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Aslında zaten kendi hayatlarını böyle gözler önünde yaşayan ünlülerin çocukları için yapabilecekleri çok fazla bir şey de yok. Onlar istese de istemese de çocukları, bir noktadan sonra kameralardan kaçamaz hale geliyor.

Ünlülerin çocuklarını 'gösterme' konusunda bu kadar endişe etmeleri de boşuna değil elbette. Çünkü tıpkı kendileri gibi çocukları da mercek altına alınıyor.

Giyimleri, kuşamları, saç şekilleri, hatta yürüyüşleri ve gülüşleri bile ünlü anne ve babalarıyla kıyaslanıyor. Bazen de çok acımasız eleştirilerle karşılaşıyor bu çocuklar.

Elbette her ünlü çocuğunun da tarzı farklı. Bunların bazılarının özellikle de kız çocukları bu konuda annelerini örnek alıp tıpkı onlar gibi ellerinden gelen en şık tarzda giyiniyor.

Ama bazıları da tam tersine... Öyle ki bu çocukların anne ve babalarının kim olduğu bilinmese ve yoldan geçen biri bunu söylese kimse inanmaz.

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SAÇLARINI PEMBEYE BOYATTI

Bunun en çarpıcı örneklerini sergileyenler de Jennifer Lopez, Angelina Jolie ve Jennifer Garner gibi genellikle bakımlı görünen ünlülerin kız çocukları.

Anneleri alışverişe bile giderken şık giyinen, makyajsız sokağa adım atmayan ve tabii ki güzellikleriyle bilinen bu annelerin ergenlik çağındaki bu çocukları kendilerine özgü tarzlarını çoktan geliştirmiş bile. Elbette bu tarz da annelerininkinden çok farklı.

Bunun en çarpıcı örneklerinden birini sergileyen kişi Jennifer Garner ile Ben Affleck'in evliliğinden dünyaya gelen ortanca kızları Seraphina oldu.

Artık genç kızlığa adım atam 14 yaşındaki Seraphina annesinin ve ablasının tam tersine bir tarz belirledi kendine.

Garner, kırmızı halıya çıkmadığı zamanlarda spor giyimi ve makyaj yapmamayı tercih ediyor. Ama yine de kılığına kıyafetine özen gösteriyor.

Fakat görünüşe göre kızı Seraphina, pek annesi gibi düşünmüyor bu konuda. Son derece rahat aslına bakılırsa yaşına uygun giyiniyor Seraphina. Üstelik son aylarda saçını pembeye boyatarak gören herkesi kelimenin tam anlamıyla şoke etti.

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Seraphina koyu renk saçlarını daha önce de sarıya boyatmıştı.

O ANNESİNİN KOPYASI: Eski çiftin geçtiğimiz haftalarda liseden mezun olan kızı Violet ile kardeşinin tam tersi. Annesine çok benzeyen Violet, giyim kuşam konusunda da onu örnek alıyor.





ANNESİ PAZARA BİLE MAKYAJSIZ GİTMİYOR

Bir de Affleck'in şu sıralar aralarının iyi olmadığı ileri sürülen şimdiki karısı Jennifer Lopez ile onun Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizlerinden Emme'ye bakalım. Bilen bilir, Jennifer Lopez, gösteri dünyasının en güzel, en bakımlı ve her nereye giderse gitsin gayet güzey giyinen yıldızlarından biri.

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Ama ikizlerinden kız olanı yani 15 yaşındaki Emme, annesinin tam tersi. Özellikle Lopez ile birlikte sokağa çıktığında anne ile kızının tarz farkı da çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor.

Annesi ne kadar özenliyse Emme de o kadar dağınık ve rahat giyinmeyi tercih ediyor. Genç kızın özellikle de dağınık bıraktığı saçları en çok dikkat çeken özelliği.

Emme rahat giyinmeyi seviyor.





OĞLUNUN DAHA SADE BİR TARZI VAR: Lopez'in eski evliliğinden dünyaya gelen ikizlerden erkek oları Max ise yaşına uygun giyiniyor.





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BU KONUDA RAKİPSİZ

Gösteri dünyasında bir ünlü çocuğu var ki kimse onun eline su dökemez şaşırtma konusunda! Bir zamanların ünlü aşıkları Angelina Jolie ile Brad Pitt'in geçen ay 18 yaşına giren ilk biyolojiz çocuğu Shiloh bu konuda rakipsiz!

Bütün çocukluğunu ağabeylerine özenerek şortlar, tişörtler içinde ve kısa saçlarıyla geçiren Shiloh, önceki yıl annesi ve diğer kardeşleriyle katıldığı bir galada herkesi şoke etmişti.

Shiloh, Angelina Jolie'nin Eternals filminin galasında kırmızı halıya çıktı. Jolie'nin diğer yanındaki Zahara her zamanki gibi şık bir giysi seçmiş ve yaşına göre çok hafif bir makyaj yapmıştı. Ama zaten herkes gelecekte bir moda tasarımcısı olmayı hedefleyen Zahara'nın bu tarzına alışkındı.

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O galada annesini bile gölgede bırakan kişi ise Shiloh oldu. Çünkü ilk kez uzattığı saçlarını ördürmüş, üstüne üstlük elbise bile giymişti. Hatta yüzündü çok hafif bir makyaj da vardı. Genç kız o galaya ve aynı filmin ondan sonra yapılan bütün galalarına damgasını vurdu.

Tam herkes artık Shiloh'nun yeni tarzını benimsemişken geçen yılın başlarında kazıttığı saçlarıyla objektiflere yakalandı. Shiloh bundan birkaç ay sonra da saçlarını pembeye boyattı.





SANKİ ANNE- KIZ DEĞİL KARDEŞ

Tarzları birbirine çok benzeyen anne kızlara en çarpıcı örnek ise Reese Witherspoon ile kızı Ava Philippe.

Ünlü oyuncunun Ryan Philippe ile yaptığı ve olaylı biten ilk evliliğinden dünyaya gelen Ava, gerçekten de yüz hatlarıyla sanki annesinin ikizi gibi. Genç kız buraya kadar anlattığımız diğer 'kaderdaşlarından' yani ünlü çocuklarından yaş olarak biraz daha büyük, 25 yaşında.

Genç kız ünlü annesine bu kadar benzediği için de sinemadan teklif üstüne teklif alıyor. Ama o yüksek öğrenimine devam ediyor ve henüz hangi alanda kariyer yapacağına karar vermiş değil.

KIZIYLA MESLEKTAŞ OLDU:Heidi Klum demişken... Onun eski sevgilisi Flavio Briatore'den dünyaya gelen kızı annesinin sadece tarzını değil mesleğini de benimsedi. Genç kız model olarak kariyer yapıyor. Hatta kimi zaman anne kız birlikte aynı kampanyalarda da görev alıyor.





ANNESİNİN GENÇLİĞİNİ HATIRLATIYOR

Bir de özel bir grup var ünlü çocukları arasında..Onları görenler ilk anda annelerinin gençlik yıllarıyla yeniden karşılaşmış gibi olup küçük bir şok bile yaşıyor. Bu gruptakilere en çarpıcı örnek ise Suri Cruise ile annesi Katie Holmes.

Artık bir genç kız olan Suri elbette babası Tom Cruise'dan da bazı çizgiler almış. Ama gülüşü, duruşu. özellikle de annesi Katie Holmes'un, kendisine şöhret kazandıran Dawson's Creek dizisinde rol aldığı zamanlara çok benziyor.