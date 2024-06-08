Kocası da gitti, bütün sevgilileri de... Elini tutan bir annesi kaldı

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Zaman aktı, gitti... O gencecik yıldız büyüdü, yetişkin bir kadın oldu. Hayatına aşık olduğu adamlar girdi, sonra ünlü ve kendisinden yaşça büyük meslektaşıyla evlendi, bir çocuk sahibi oldu.

Evliliği yürümedi, boşandı. Yine hayatına yeni aşklar girdi. Ama onlar da uzun ömürlü olmadı. Bütün hayatını, enerjisini biricik kızına adadı.

Hayatına giren sevgililer birer birer çıkıp gitse de yanında en büyük destekçisi, ne olursa olsun sevgisiyle onu sarıp sarmalayacak tek kişi kaldı: Annesi!

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de bir değil birkaç kez annesiyle el ele sokaklarda görüntülendi.

ANNESİNİN ELİNİ BIRAKMIYOR

Kimden mi söz ettik bu satırlarda? Katie Holmes'dan. Hollywood'un güler yüzlü, bir o kadar da gizemli yıldızından.

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Tom Cruise ile altı yıl evli kaldıktan sonra ondan boşandı Katie Holmes. Bu evlilikten dünyaya gelen kızı Suri, babasından yasaların zorunlu kıldığı maddi destek dışında hiçbir ilgi görmedi.

Holmes, kızını kendi anne ve babasının desteğiyle tek başına büyüttü. Cruise'dan boşandıktan sonra hep yanında olan ailesi de onun dayanağı oldu.

Holmes, önceki gün de annesi Kathleen ile bir değil bir kaç kez New York sokaklarında el ele yürürken görüntülendi.

45 yaşındaki Katie Holmes ile annesi sokaklarda yürürken de yıldızı adım adım takip eden paparazzi ordusu onları yine yalnız bırakmadı. Anne- kız, el ele, kendilerini görüntüleyen kameralara hafifçe gülümseyerek yollarına devam etti.

KIZINI BÜYÜTÜRKEN DE YANINDA ANNESİ VE BABASI VARDI

Katie Holmes, her ne kadar genç yaşında rol aldığı Dawson's Creek adlı diziyle kariyerinde iyi bir çıkış yakalasa da asıl büyük ilgiyi Tom Cruise ile evlenince çekti.

2006 ile 2012 arasında evli kalan Holmes ve Cruise, Suri adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu. Ama evlilik bittikten sonra Tom Cruise; maddi destek vermek dışında kızı Suri ile hiç ilgilenmedi.

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Kısa süre önce 18 yaşına giren yani artık bir yetişkin olan Suri'yi annesi Katie Holmes tek başına büyüttü.

Anne- kız kelimenin tam anlamıyla birbirlerine destek olarak bugünlere geldi. İşte o sırada Holmes'un yanında annesi Kathleen ile babası Martin Joseph vardı.

Katie Holmes, Tom Cruise ile evlenmeden önce de evlendikten sonra da özel hayatıyla çok konuşuldu. Ama yaşadığı aşklar çok uzun ömürlü olmadı. Sonunda yanında, yaşadıkları sürece onu hiç terk etmeyecek olan annesi ve babası kaldı.

Holmes, New York sokaklarında sık sık annesiyle el ele görüntüleniyor.





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Holmes, New York'taki sıcak havaya uygun askısız elbisesi ve yanında annesiyle görüntülendiği gün akşam yemeği için kızı Suri ile buluştu.





GENÇLİK AŞKINI HİÇ UNUTMADI

Şu anda 45 yaşında olan Katie Holmes, ünlü olduktan sonra çok konuşulan ilk ilişkisini kendisine şöhret getiren Dawson's Creek dizisindeki rol arkadaşlarından Joshua Jackson ile yaşadı.

Bu gençlik aşkı öyle uzun sürmedi ama söylediğine göre Holmes için asla unutulmayacak bir anı olarak kaldı.

Yıldız, 1998 yılında Rolling Stone dergisine verdiği röportajda bu konuda şunları söylemişti: " Geçen yıl biriyle tanıştım, aşık oldum. Öylesine harika, öylesine tanımlanamaz bir şeydi ki daima değerli bir hazine gibi hatırlayacağım."

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Holmes aynı röportajda Jackson ile ilişkileri bitse de dost kaldıklarını da sözlerine ekledi.

BİR BAŞKA MESLEKTAŞIYLA NİŞANLANIP AYRILDI

Katie Holmes, daha sonra bir başka meslektaşı Chris Klein ile aşk yaşadı. Hatta onunla nişanlandı.İkili, 2003 yılında flört etmeye başladı. Bir yıl sonra da nişanlandıklarını açıkladılar. Fakat 2005 yılında yollarını ayırdılar.

Holmes bu ayrılığın ardından kısa bir süre sonra Tom Cruise ile tanıştı. Chris Klein ile yollarını ayırdığı yıl Holmes, sonradan evleneceği Cruise ile hızlı bir aşk yaşamaya başladı.

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ÇILGIN GİBİ BİR AŞK YAŞADILAR

Bu ilişki daha ilk gününden itibaren kamuoyunun büyük ilgisini çekti. Holmes ve Cruise, tanışıp flört etmeye başladıktan bir yıl sonra evlendiler.

Düğünlerinde henüz birkaç aylık olan kızları Suri de beyaz giysileri içinde yanlarındaydı. Fakat evlilikleri 2012 yılında sona geldi.

ALTI YILLIK İLİŞKİ HÜSRANLA BİTTİ

İşte bu boşanmanın ardından Katie Holmes, altı yıl boyunca oyuncu Jamie Foxx ile bir ilişki yaşadı. Önceleri haklarında yayılan birlikte oldukları iddialarını ısrarla yalanladı.

Ama sonra el ele görüntülendiler ve bu ilişkinin saklanacak bir yanı kalmadı. Sonunda Holmes ile Foxx, 2019 yılındaki MET Gala gecesinde ilk kez el ele kırmızı halıya çıktılar. Ama o geceden sadece birkaç ay sonra bitti.

SONRAKİ AŞKI DA KISA SÜRDÜ

Bu ayrılığın ardından sadece bir yıl sonra Katie Holmes bu sefer ünlü şef Emilio Vitolo Jr. ile bu kez fazla gizlenmeden kısa süren bir aşk yaşadı.

İkili, New York sokaklarında sık sık el ele dudak dudağa samimi şekilde görüntülendi. Ama bu ilişki sadece sekiz ay sürdü. Sonra ikisi de kendi hayatlarına döndü.

AİLESİYLE BİLE TANIŞTI AMA İLİŞKİ YİNE YÜRÜMEDİ

Katie Holmes, son olarak müzisyen Bobby Wooten ile aşk yaşadı. İkili, zaman zaman bazı etkinliklere birlikte katıldı. Hatta söylenenlere göre Bobby; Katie Holmes'un anne ve babasıyla da tanıştı. Ama bu ilişki de çok uzun ömürlü olmadı.

Katie Holmes, gencecik yaşında Dawson's Creek adlı dizi sayesinde yıldızını parlattı. 1998 ile 2003 arasında yayınlanan dizide Holmes'un yanı sıra James Van Der Beek, Joshua Jackson, Michelle Williams, Chad Michael Murray gibi o dönemde henüz bugünkü kadar tanınmamış olan genç oyuncular rol aldı.