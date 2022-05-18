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Kıyafetine köpeği pisledi! Nişanda neler yaşandı?

#Dilan Çıtak#İbrahim Tatlıses#Levent Dörtel

Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nişanlandı. Çiftin yüzüklerini İbrahim Tatlıses taktı. Çıtak'ın en özel gününde köpeği kıyafetine pisledi!

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4 yıldır birlikte olan çift, önceki gün Villa Polonez’de nişan töreni yaptı. Yüzükler takıldıktan sonra nişanlısını öpmek isteyen Levent Dörter’e İbrahim Tatlıses engel oldu.

Dilan Çıtak Tatlıses, “Düğün gibi nişan oldu. Sevdiklerimiz yanımızda olsun, babamla barışalım istedik” dedi. Dörter de “İbrahim Tatlıses’ten kız istemenin zorlukları vardı ama beni evladı gibi sevdi” diye konuştu.

Kıyafetine köpeği pisledi Nişanda neler yaşandı

Dilan Çıtak Tatlıses’in uzun süredir görüntülenmeyen annesi Işıl Çıtak da nişan töreninde kızını yalnız bırakmadı.

Kıyafetine köpeği pisledi Nişanda neler yaşandı

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İbrahim Tatlıses yüzükleri taktıktan sonra kurdeleyi kesti.

Tebrik töreninde kızını eline öptüren İbrahim Tatlıses müstakbel damadına ise elini öptürmedi. Çok konuşulan olay hakkında açıklama yapan Tatlıses, 'Ben sadece damadıma değil kimseye el öptürmem. Bunu tüm camia bilir, ayrıca damadımda çok terbiyeli ve edepli bir delikanlıdır' ifadelerini kullandı.

TALİHSİZ OLAY!

Bütün nişan hazırlıklarını tamamlayan Dilan Çıtak talihsiz bir olay yaşadı. Kıyafet konusunda çok titiz davranan Çıtak'ın elbisesine köpeği pisledi. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Çıtak'a arkadaşı yardımcı oldu. 'Yeni kıyafet bulamayız' diyen ikili çareyi elbiseyi yıkamakta buldu.

Kıyafetine köpeği pisledi Nişanda neler yaşandı

SAÇI ÇOK KONUŞULDU!

Nişan töreninde kırmızı bir elbise tercih eden Dilan Çıtak'ın kıyafeti kadar saçı da çok konuşuldu. Kıvırcık ve kabarık saçlarını toplayan Çıtak ucunu ise açık bıraktı. Sosyal medyada Dilan'ı görenler 'bu aşk için saçımı süpürge ettim' yorumunda bulundular.

Kıyafetine köpeği pisledi Nişanda neler yaşandı

 

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#Dilan Çıtak#İbrahim Tatlıses#Levent Dörtel

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