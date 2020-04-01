Deniz BOY
Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:00,
Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kıvanç Tatlıtuğ’dan endişe verici bir haber geldi. Tatlıtuğ kendisini iyi hissetmediği için kontrol amaçlı hastaneye yattı.
Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs salgını nedeniyle eşi Başak Tatlıtuğ ile Kemerburgaz’da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti. Ancak önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen ünlü oyuncunun kontrol amaçlı Liv Hospital’a gittiği öğrenildi. Hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ’un koronavirüsten şüphelendiği ileri sürüldü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle