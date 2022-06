Kırmızı halıda yaz şıklığı!

Haberin Devamı

Topukluyla yürümeyi unuttum

Tülin Şahin

Ünlü model Tülin Şahin, Copurs imzalı beyaz elbisesini, marka yüzü olduğu Sina Pırlanta mücevherleriyle tamamladı. 5 dakikada hazırlandığını söyleyen Şahin, “İnsan 24 yıldır modellik yapınca çok pratik oluyor. Saç ve makyajımı da kendim yaptım” dedi. İki yıllık pandemiden sonra bu davetin onu mutlu ettiğinin de altını çizen Şahin, “Topuklu ayakkabılarla yürümeyi unutmuşum. Sizinle yeniden başlamış olduk” diye konuştu.

Tektaş için birine ihtiyacım yok

Melis Sezen

Melis Sezen, Tuvanam imzalı elbisesiyle göz doldurdu. “Hürriyet’in yeri benim için çok ayrı, her geceye özel hazırlanırım ama bu geceye çok fazla önem verdim” diyen Sezen’in parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekti: “Bu yüzük, anneannemin bana lise mezuniyetinde hediyesi. Kendimi iyi hissetmek istediğim zamanlar takarım. Tektaşımı kendim aldım derler ya, benimkini anneannem aldı. Birine ihtiyacımız yok.”

Geceye son model Lexus marka otomobille gelen Melis Sezen, gecenin en dikkat çeken isimlerindendi.

Sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz

Özgü Kaya, Melisa Berberoğlu

Kanal D’nin ilgiyle izlenen “Üç Kız Kardeş” dizisinin başrol oyuncuları Özgü Kaya ve Melisa Berberoğlu, geceye birlikte katıldı. Dizinin sezon finalini çektiklerini söyleyen Kaya, “İstanbul’a da yeni geldik” dedi. Partiye, ‘Gece by Görkem Atasoy’ imzalı pembe elbisesiyle katılan Melisa Berberoğlu ise “Çok mutluyuz, enerjimiz çok yüksek. Bir an önce de yeni sezonun başlamasını bekliyorum” dedi. Kaya ise “Dizinin sevilmesi tahmin ettiğimiz bir şeydi. Çünkü hikayesi çok beğendiğimiz bir iş olduğu için, bizim için çok sürpriz olmadı. Her hafta reytinglerde tüm kategorilerde birinci olmak bizi daha da çok motive etti” diye konuştu.

Altın ışıltısı

Tara De Vries

Kanal D’nin sevilen programı Magazin D’nin sunucusu Tara De Vries, Raisa Vanessa imzalı elbisesiyle çok şıktı.

Üretken bir sezon geçirdim

Cemal Hünal

Geceye eşi Lale Cangal’la katılan Cemal Hünal, yoğun bir sezon geçirdiğini söyleyerek, “Pandemi sonrası son derece üretkendik. Birkaç tane film çektim” dedi. Oyuncu, Orkun Ün’le yaptığı röportajda geceye nasıl hazırlandığını esprili bir şekilde anlattı. “Nasıl hazırlandınız” sorusuna yanıt veren Hünal, “Dolapta bir tane temiz gömlek buldum, hanım da jean’imi yıkamış sağ olsun” diye konuştu.

Gümüş şıklık

Hande Doğandemir

Oyuncu Hande Doğandemir, geceye Meltem Özbek tasarımı, derin sırt dekolteli bir elbiseyle katıldı. Gümüş pırıltılı elbisesini Kısmet by Milka mücevherleriyle tamamlayan Doğandemir, saçını şık bir at kuyruğu yaptı.

Birlikte poz verdiler

Atiye

Geceye katılan isimler arasında olan Atiye, Meltem Özbek tasarımı elbisesiyle çok şıktı. Boyundan bağlı elbisesini pelerinle tamamladı. Şarkıcı, gecede arkadaşı Melis Sezen’le bir araya gelerek, poz verdi.

Demet Şener-Tolga Arman

Bütün gece el ele

Geceye sevgilisi Tolga Arman’la katılan Demet Şener, Museum of Fine Clothing imzalı elbisesiyle iddiasını ortaya koydu. İki sevgili, gece boyunca birbirinin elini bir an olsun bırakmayarak romantik anlar yaşadı.

Alp Navruz

Alp Navruz, geceye sevgilisi Ayça İnci Turan’la neden ayrı geldiklerini şöyle açıkladı: “Ben görüşmedeydim. Ayça da farklı bir yerde hazırlanıyordu. İşlerimiz yüzünden ayrı ayrı geldik. Her şey gayet yolunda ve iyi gidiyor.”

Arkadaş grubuyla eğlendi

Ünlü sanatçı Emre Altuğ, geceye menajeri Abdullah Bulut ve oyuncu Ruhi Sarı ile birlikte katıldı. Altuğ, siyah ceketi ve pantolonuyla çok şıktı. Arkadaş grubu, gecenin en çok eğlenen isimlerinden oldu.

