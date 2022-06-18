Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor

Kelebek Yaz Partisi, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları’nın konuşmasıyla başladı. Çevikoğulları konuşmasında, “Yayımlandığı günden bu yana magazin, kültür-sanat, eğlence ve moda dünyasının nabzını tutan Hürriyet Kelebek, aynı zamanda Altın Kelebek Ödülleri ile kitleleri buluşturan bir marka. Türk basını açısından çok önemli bir yere sahip olan Kelebek, şimdi de kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor” dedi.
Nesli Kılıçal - Esra Erdoğan - Demirören Medya Entegre Projeler Reklam Grup Başkan Yardımcısı Gupse Özlen Özgür - Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan - P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu - P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Onur Yaprak - Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral
Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları
Yeniliklerin yılı
P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Onur Yaprak da konuşmasında, 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ni Hürriyet ekibiyle birlikte gerçekleştireceklerini belirterek “Bu sene yeniliklerin yılı olacak. Öncelikle olabildiğince erişilebilir ve herkesin oylama sürecine kolayca dahil olabildiği bir ödül töreni hedefliyoruz. Oylama sürecinde halkımızın seçimleri her yıl olduğu gibi yine ödül sahiplerinin belirlenmesinde en büyük etkiye sahip olacak. Hürriyet ekibiyle beraber yüzde 70’i halk ve yüzde 30’u jüri olmak üzere iki aşamadan oluşan oylama sistemimizi bu sene sizlere daha detaylı aktaracağız ve bu heyecan dolu süreçte adil ve tarafsız değerlendirmelerle ilerleyeceğiz” diye konuştu.
Dr. Onur Yaprak
Kadın eli değerse dünya değişir
Geceye eşi Ahu Orakçıoğlu ile birlikte gelen ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Grubumuzda çok fazla kadın arkadaşımızla çalışıyoruz. Tüm tasarımlarımıza onların bir şekilde eli de değiyor, gözü de değiyor. Çünkü sloganımız; kadın eli değerse dünya değişir” dedi.
Süleyman-Ahu Orakçıoğlu
Hürriyet Reklam Grup Başkan Yardımcısı Aykut Abdullah Bilgiç - Hürriyet Reklam Koordinatörü Gökhan Önem
Bölgelerden Sorumlu Reklam Grup Başkan Yardımcısı Mesut Bayraktar
Hürriyet Gazetesi yazıişleri müdürü Ateş Yalazan
Polat Yağcı
Eray Kınay - Taçnur Aydın - Orkun Ün - Fatih Yurdatapan
Merve Dinçkol
Ayşegül Kayabay
Gupse Özlen Özgür
DHA Genel Müdürü Celal Korkut