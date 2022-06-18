Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor

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Kelebek Yaz Partisi, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları’nın konuşmasıyla başladı. Çevikoğulları konuşmasında, “Yayımlandığı günden bu yana magazin, kültür-sanat, eğlence ve moda dünyasının nabzını tutan Hürriyet Kelebek, aynı zamanda Altın Kelebek Ödülleri ile kitleleri buluşturan bir marka. Türk basını açısından çok önemli bir yere sahip olan Kelebek, şimdi de kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor” dedi.

Nesli Kılıçal - Esra Erdoğan - Demirören Medya Entegre Projeler Reklam Grup Başkan Yardımcısı Gupse Özlen Özgür - Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan - P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu - P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Onur Yaprak - Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral

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Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları

Yeniliklerin yılı

P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Onur Yaprak da konuşmasında, 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ni Hürriyet ekibiyle birlikte gerçekleştireceklerini belirterek “Bu sene yeniliklerin yılı olacak. Öncelikle olabildiğince erişilebilir ve herkesin oylama sürecine kolayca dahil olabildiği bir ödül töreni hedefliyoruz. Oylama sürecinde halkımızın seçimleri her yıl olduğu gibi yine ödül sahiplerinin belirlenmesinde en büyük etkiye sahip olacak. Hürriyet ekibiyle beraber yüzde 70’i halk ve yüzde 30’u jüri olmak üzere iki aşamadan oluşan oylama sistemimizi bu sene sizlere daha detaylı aktaracağız ve bu heyecan dolu süreçte adil ve tarafsız değerlendirmelerle ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Dr. Onur Yaprak

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Kadın eli değerse dünya değişir

Geceye eşi Ahu Orakçıoğlu ile birlikte gelen ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Grubumuzda çok fazla kadın arkadaşımızla çalışıyoruz. Tüm tasarımlarımıza onların bir şekilde eli de değiyor, gözü de değiyor. Çünkü sloganımız; kadın eli değerse dünya değişir” dedi.

Süleyman-Ahu Orakçıoğlu

Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul ekibi, gecede konuklarla tek tek ilgilendi...





Hürriyet Reklam Grup Başkan Yardımcısı Aykut Abdullah Bilgiç - Hürriyet Reklam Koordinatörü Gökhan Önem



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Bölgelerden Sorumlu Reklam Grup Başkan Yardımcısı Mesut Bayraktar





Hürriyet Gazetesi yazıişleri müdürü Ateş Yalazan

Polat Yağcı

Gecenin co-sponsorlarından Lexus’un yeni modeli de partide tanıtıldı.

Eray Kınay - Taçnur Aydın - Orkun Ün - Fatih Yurdatapan

Merve Dinçkol

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Sinem Yıldırım - Şebnem Demir - Meral Çalışıcı

Ayşegül Kayabay

Gupse Özlen Özgür

DHA Genel Müdürü Celal Korkut

Meltem Kazaz

Ömer ÖzgünerGünsel Ülkü