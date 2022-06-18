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Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor

#Kelebek#Kelebekyazı#Hürriyet Kelebek
Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor

Hürriyet Kelebek, özel partisiyle yaza hızlı bir başlangıç yaptı. Gece sadece magazin değil, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini de buluşturdu.

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Kelebek Yaz Partisi, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları’nın konuşmasıyla başladı. Çevikoğulları konuşmasında, “Yayımlandığı günden bu yana magazin, kültür-sanat, eğlence ve moda dünyasının nabzını tutan Hürriyet Kelebek, aynı zamanda Altın Kelebek Ödülleri ile kitleleri buluşturan bir marka. Türk basını açısından çok önemli bir yere sahip olan Kelebek, şimdi de kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor” dedi.

Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor

Nesli Kılıçal - Esra Erdoğan - Demirören Medya Entegre Projeler Reklam Grup Başkan Yardımcısı Gupse Özlen Özgür -  Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan - P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu - P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Onur Yaprak - Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral

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Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor

Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları

Yeniliklerin yılı

P&G Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Onur Yaprak da konuşmasında, 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ni Hürriyet ekibiyle birlikte gerçekleştireceklerini belirterek “Bu sene yeniliklerin yılı olacak. Öncelikle olabildiğince erişilebilir ve herkesin oylama sürecine kolayca dahil olabildiği bir ödül töreni hedefliyoruz. Oylama sürecinde halkımızın seçimleri her yıl olduğu gibi yine ödül sahiplerinin belirlenmesinde en büyük etkiye sahip olacak. Hürriyet ekibiyle beraber yüzde 70’i halk ve yüzde 30’u jüri olmak üzere iki aşamadan oluşan oylama sistemimizi bu sene sizlere daha detaylı aktaracağız ve bu heyecan dolu süreçte adil ve tarafsız değerlendirmelerle ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor

Dr. Onur Yaprak

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Kadın eli değerse dünya değişir

Geceye eşi Ahu Orakçıoğlu ile birlikte gelen ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Grubumuzda çok fazla kadın arkadaşımızla çalışıyoruz. Tüm tasarımlarımıza onların bir şekilde eli de değiyor, gözü de değiyor. Çünkü sloganımız; kadın eli değerse dünya değişir” dedi.

Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor

Süleyman-Ahu Orakçıoğlu

Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor


Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul ekibi, gecede konuklarla tek tek ilgilendi...

Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor


Hürriyet Reklam Grup Başkan Yardımcısı Aykut Abdullah Bilgiç -  Hürriyet Reklam Koordinatörü Gökhan Önem

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Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor

Bölgelerden Sorumlu Reklam Grup Başkan Yardımcısı Mesut Bayraktar

Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor

Hürriyet Gazetesi yazıişleri müdürü Ateş Yalazan

Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor

Polat Yağcı

Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor


Gecenin co-sponsorlarından Lexus’un yeni modeli de partide tanıtıldı. 

Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor

Eray Kınay - Taçnur Aydın - Orkun Ün - Fatih Yurdatapan

Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor

Merve Dinçkol

Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor


Sinem Yıldırım - Şebnem Demir - Meral Çalışıcı

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Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor

Ayşegül Kayabay

Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor

Gupse Özlen Özgür

Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor

DHA Genel Müdürü Celal Korkut

Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor


Meltem Kazaz

Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor


Ömer Özgüner
Kelebek kanatlarını yazın enerjisi için çırpıyor


Günsel Ülkü

 

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#Kelebek#Kelebekyazı#Hürriyet Kelebek

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