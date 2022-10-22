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Kesenin ağzını açtı, karavan aldı

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#Karavan Tatili Yapan Ünlüler#Şafak Sezer#Engin Altan Düzyatan
Kesenin ağzını açtı, karavan aldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 09:14

Şafak Sezer önceki gün CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen Camp&Caravan İstanbul Fuarı’ndaydı.

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Oyuncuya arkadaşları Serkan Şengül ve Yıldırım Memişoğlu da eşlik etti. Sezer, karavan satın aldığını söyledi:

“Hep böyle bir karavan sahibi olmak istemiştim. Setler başlamadan önce ailemle gezintiye çıkacağım. Bu ev yapımı karavan ile Türkiye’nin her yerini gezeceğim.” Oyuncunun karavanın fiyatının 750 bin ila 1 milyon TL arasında olduğu öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

Kesenin ağzını açtı, karavan aldı

DOĞA İÇİNDE TATİL

Koronavirüs salgını sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler 5 yıldızlı lüks otellerin aksine karavana ve çadır tatillerine ilgi göstermeye başladılar.İşte doğa ile iç içe olmayı seçen o ünlüler...

İĞNEADA'DAN KAPADOKYA'YA

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Oyuncu Elvin Levinler ve eşi Bülent Kocamanoğlu, karavanda geçirdikleri vakitleri sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

Kesenin ağzını açtı, karavan aldı

Çift geçtiğimiz aylarda İğneada Longoz Ormanları’na gitti.

Kesenin ağzını açtı, karavan aldı

Doğanın içinde vakit geçiren ikiliden Levinler yoga yaptığı ve ukulele çaldığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Kesenin ağzını açtı, karavan aldı

Çift daha sonra karavanlarıyla yola çıkarak Kapadokya’ya doğru hareket etti.

Kesenin ağzını açtı, karavan aldı

 

YİNE BİR YARIŞ GÜNÜ

Türkiye Motokros şampiyonasın 2. ayağı 21-22 Mayıs'ta Edirne'de yapıldı. Yarışa katılanlar arasında Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çiftinin oğulları Emir de vardı.

Kesenin ağzını açtı, karavan aldı

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Karavanla Edirne'ye giden çiftten anne Neslişah Alkoçlar fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Alkoçlar altına "Bir yarış günü daha... Karavan günlükleri" notunu düştü.

Kesenin ağzını açtı, karavan aldı

 

300 BİN TL'LİK KARAVAN

Cemiyetin ünlü çifti Yasemin-İzzet Özilhan, son yılların yükselen trendi olan karavan modasına kayıtsız kalamadı.

Kesenin ağzını açtı, karavan aldı

Çift, geçtiğimiz temmuz ayında Crawler marka karavan satın aldı. Yasemin-İzzet Özilhan Batu 535 model karavanlarına 300 bin lira ödedi.  Lüks karavanları ile kendilerine sakin bir rota çizen ikiliden Yasemin Özilhan, ilk doğa tatilinin fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Kesenin ağzını açtı, karavan aldı

26 YILLIK KARAVAN HAYATI

67 yaşındaki oyuncu Bedia Ener ile eşi, karavan hayatını çok seviyor. 26 senedir karavanı olan çift yılın büyük bir bölümünü Bodrum’da, karavanında geçiriyor.

Kesenin ağzını açtı, karavan aldı

ADI PRENSES

Karavan tutkusu olan isimlerden biri de Şevval Sam. Sam geçtiğimiz yıl Prenses adını verdiği karavanıyla uzun bir tatile çıktı.

Kesenin ağzını açtı, karavan aldı

Şarkıcı, “Prenses’i tatile götüreyim dedim. O da hak etti artık. Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı bir karavanla gezmeyi istiyorum. İnsan böyle daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum” demişti...

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9,5 METRELİK KARAVAN

Volkan Konak uçak korkusu nedeniyle 10 yıl önce 9.5 metre uzunluğunda bir karavan yaptırdı.

Kesenin ağzını açtı, karavan aldı


Volkan Konak "Sülalem TIR’cılıktan geliyor. Bu sebeple karavanı kocaman, otobüs gibi yaptırdım. İçinde 6 kişi kalabiliyor. İkinci bir ev gibi. Ayrıca maceraperestim. Türkiye ve Avrupa'da dolaşmadığım yer kalmadı. Bestelerimi de 'tek kişilik cumhuriyetim' dediğim karavanımda yapıyorum' dedi.

TERCİHİ DOĞA

Doğa seyahatlerine meraklı olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in 2 arazi aracı ve 750 bin TL’lik lüks bir karavanları var.

Kesenin ağzını açtı, karavan aldı

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Kıvanç Tatlıtuğ geçen yıl da pikap kamyonetinin arkasına 100 bin TL harcayıp mini bir karavan yaptırdı. Bu araç açılabilir bölmeleri ve çadırıyla genişleyerek büyüyor.

AVRUPA'YI GEZDİLER

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti 450 bin TL’lik karavanlarıyla Avrupa’yı gezdi.

Kesenin ağzını açtı, karavan aldı

 

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#Karavan Tatili Yapan Ünlüler#Şafak Sezer#Engin Altan Düzyatan

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