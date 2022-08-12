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Keremcem: Kilolu olduğu için Yasemin'e bikini giydirmediler

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#Keremcem#Yasemin Allen#Seda Güven
Keremcem: Kilolu olduğu için Yasemine bikini giydirmediler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:56

Keremcem, konuk olduğu programa Yasemin Allen ile ilgili açıklamasıyla damga vurdu. Ünlü şarkıcı, birlikte rol aldıkları projede kilolu olduğu için Allen’e bikini giydirmediklerini söyledi.

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ŞARKICI ve oyuncu Keremcem, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan ‘Dur Bi Dinle’ adlı programına konuk oldu.

2008 yılında yayınlanan ‘Elif’ dizisinde Yasemin Allen ile başrolü paylaşan Keremcem, eski rol arkadaşı hakkında ilginç bir açıklama yaptı.

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Ünlü şarkıcı, şimdilerde televizyon dünyasının en güzel kadınları arasında gösterilen Allen’e o dönem kilolu olduğu için bikini giydirilmediğini söyledi:

“Yasemin’in kilolu olduğu bir dönemdi. Şimdi dünya güzeli, serpildi. Diziden sonra bambaşka biri oldu. Dizide Yasemin’i plajdan kurtarma sahnem vardı. Genelde kadın oyuncular bikini giyer, mayo giymez. O dönem öyleydi. Ama Yasemin’e mayo giydirdiler. ‘Neden mayo giydirdiniz?’ dedim. ‘Yönetmen öyle istedi’ dediler. Öyle ilginç bir hikâyemiz var.”

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Keremcem: Kilolu olduğu için Yasemine bikini giydirmediler

Yasemin Allen ‘Elif’ dizisindeki plaj sahnesinde mayo giymişti.

ŞAKAYLA EVLENDİK

Keremcem, 2014 yılında nikâh masasına oturduğu ve 9 ay evli kaldığı oyuncu Seda Güven’le evliliği hakkında da konuştu.

Keremcem: Kilolu olduğu için Yasemine bikini giydirmediler

Sanatçı, o evliliğin bir şakayla başladığını açıkladı:

“Seden Gürel bir gecede bizi gördü. ‘Annenin bana hediye ettiği bir yüzük var. Evlilik teklif edecek olursan yüzüğün bende’ dedi. Ben de yüzüğü alıp diz çöktüm. Seda ağlamaya başladı. O an şunu düşündüğümü hatırlıyorum; ‘Tamam, böyle bir şey planlamıyordum ama şimdi değilse ne zaman? Seda değilse kim?’ Böylelikle evlendik biz. Olay Seden Hanım’ın yaptığı şakayla başlayıp devam etti. Sonra ciddiye döndü. Gittik Paris’te evlendik. Mutluyduk, her şey yolundaydı ama evlilik bazen olmuyor.”

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#Keremcem#Yasemin Allen#Seda Güven

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