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Yasemin Allen çevre faciasına isyan etti

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#Yasemin Allen#Kilyos#Çevre Kirliliği
Yasemin Allen çevre faciasına isyan etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 07:38

YASEMİN Kay Allen, Kilyos sahilindeki plastik atıkları ve plastik atık yediği için ölen yunus balığı yavrusunu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

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Ünlü oyuncu Kilyos sahilinde yürüyüş yaparken karşılaştığı manzarayı sosyal medya hesabında paylaştı.

Allen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Burası Kilyos Sahili, kilometrelerce beyaz plastik atık dolu. Burada ölü bir yunus yavrusu var ve içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş! Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek? Kaç ton plastik atık düşürülmüş? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun!”

Yasemin Allen çevre faciasına isyan etti

 

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#Yasemin Allen#Kilyos#Çevre Kirliliği

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