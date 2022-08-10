Yasemin Allen çevre faciasına isyan etti

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Ünlü oyuncu Kilyos sahilinde yürüyüş yaparken karşılaştığı manzarayı sosyal medya hesabında paylaştı.

Allen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Burası Kilyos Sahili, kilometrelerce beyaz plastik atık dolu. Burada ölü bir yunus yavrusu var ve içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş! Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek? Kaç ton plastik atık düşürülmüş? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun!”