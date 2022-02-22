Keremcem arkadaşı ile yemekte... Gönüllü kuaför

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SAÇLARINI DÜZELTTİ



Keremcem, önceki akşam Arnavutköy’deki Sur Balık’ta genç bir kadınla yemek yerken görüntülendi. Bir ara Keremcem’in saçlarını düzelten arkadaşı,

o sırada görüntülendik-lerini fark edince şaşkınlık yaşadı. Yemeğe daha sonra ikilinin arkadaşları da katıldı.

HAYATIMI MAHVETTİN!



Keremcem keyifli sohbet sırasında oturduğu yerden kalkarak masadan uzaklaştı ve hararetli bir telefon görüşmesi yaptı.

Ünlü oyuncunun, konuştuğu kişiye “Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz. Giderayak bunları yapmayacaktın” dediği duyuldu. Bu sözler akıllara şarkıcının İranlı sevgilisi Ghazaleh Bayat’ı getirdi.

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