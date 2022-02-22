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Keremcem arkadaşı ile yemekte... Gönüllü kuaför

#Keremcem#Ghazaleh Bayat#Oyuncu
Keremcem arkadaşı ile yemekte... Gönüllü kuaför
Deniz BOY

Keremcem önceki akşam genç bir kadınla yemekteydi. Şarkıcının saçlarını düzelten arkadaşı, o sırada görüntülendiklerini fark edince şaşırdı.

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SAÇLARINI DÜZELTTİ

Keremcem, önceki akşam Arnavutköy’deki Sur Balık’ta genç bir kadınla yemek yerken görüntülendi. Bir ara Keremcem’in saçlarını düzelten arkadaşı,
o sırada görüntülendik-lerini fark edince şaşkınlık yaşadı. Yemeğe daha sonra ikilinin arkadaşları da katıldı.

Keremcem arkadaşı ile yemekte... Gönüllü kuaför

HAYATIMI MAHVETTİN!

Keremcem keyifli sohbet sırasında oturduğu yerden kalkarak masadan uzaklaştı ve hararetli bir telefon görüşmesi yaptı.

Keremcem arkadaşı ile yemekte... Gönüllü kuaför

Ünlü oyuncunun, konuştuğu kişiye “Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz. Giderayak bunları yapmayacaktın” dediği duyuldu. Bu sözler akıllara şarkıcının İranlı sevgilisi Ghazaleh Bayat’ı getirdi.

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Keremcem arkadaşı ile yemekte... Gönüllü kuaför

Keremcem ile Ghazaleh Bayat 3 yıl aşk yaşamıştı...

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