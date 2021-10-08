Kerem Bursin ve Serenay Sarıkaya'nın ayrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktı!

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Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bursin'in 2019 yılında Serenay Sarıkaya ile aşkının neden bittiği hep merak konusu olmuştu.

İşte Kerem Bursin ve Seranay Sarıkaya çiftinin ayrılma nedeni...

2019 yılında Serenay Sarıkaya'dan ayrılan Kerem Bürsin, uzun süredir Hande Erçel ile aşk yaşıyor.

İtalya'da ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan magazin sitesi Chiecosa'da, Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığıyla ilgili çarpıcı bir haber yer aldı.

Chiecosa'da yer alan habere göre, Kerem Bürsin yıllar önce Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklifi etti ve güzel oyuncu bu teklifi kabul etti.

Ancak Sarıkaya'nın evlenmek için bir şartı vardı.

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Kerem Bürsin ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmak isteyen Sarıkaya'nın bu isteği Bürsin'i çileden çıkarttı ve çift ayrılık kararı aldı.