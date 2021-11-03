TezgahtarlÄ±ktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum!

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'KENDÄ°MLE GURUR DUYUYORUM'

SatÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± saray yavrusu yeni evinde Ã§ektiÄŸi fotoÄŸrafÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan "Kendimle gurur duyuyorum" mesajÄ±yla paylaÅŸtÄ±.

'KÃœÃ‡ÃœK BÄ°R TUR Ä°STERSENÄ°Z HABER VERÄ°N'

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n, lÃ¼ks harcamalarÄ±yla en Ã§ok konuÅŸulan Ã¼nlÃ¼lerinden biri olan Cardi B, milyon dolarlÄ±k emlak portfÃ¶yÃ¼ne bir yenisini daha ekledi. Ãœstelik de "evim" dediÄŸi New York'ta. SarayÄ± andÄ±ran yeni evinin giriÅŸinde Ã§ektirdiÄŸi bir pozunu da sosyal medya hesabÄ±ndan "Kendimle gurur duyuyorum" mesajÄ± eÅŸliÄŸinde paylaÅŸtÄ±. 28 yaÅŸÄ±ndaki Cardi B, takipÃ§ilerine "Evimde kÃ¼Ã§Ã¼k bir tur isterseniz, bana haber verin" diye seslendi.

'UZUN SÃœRE BUNU HAYAL ETTÄ°K'

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce ikinci bebeÄŸini dÃ¼nyaya getiren Cardi B, henÃ¼z dekorasyonu tam olarak bitmemiÅŸ olan yeni evinin giriÅŸinde Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±na "Son gÃ¼nlerde sadece tek bir yerde yaÅŸamÄ±yorum, iÅŸim gereÄŸi her yerdeyim" diye baÅŸladÄ±. Sonra da satÄ±rlarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Kesin olan bir ÅŸey var ki memleketim olan New York'ta da bir eve ihtiyacÄ±m vardÄ±. Kendimde Ã§ok gurur duyuyorum. Nerede olurlarsa olsunlar Ã§ocuklarÄ±mÄ±n, rahat olmalarÄ± iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ben ve kocam New York'ta bir ev sahibi olmayÄ± her zaman hayal ettik. Sonunda Atlanta ve Los Angeles'taki evlerimiz dÄ±ÅŸÄ±nda portfÃ¶yÃ¼mÃ¼ze New York'ta da bir ev kattÄ±k."Â Cardi B, New York'ta da bir evi olduÄŸu iÃ§in artÄ±k ailesiyle rahatÃ§a bir araya gelebileceÄŸini de satÄ±rlarÄ±na ekledi. HayatÄ± boyunca pek Ã§ok ÅŸey baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± yine de ulaÅŸmak istediÄŸi hedeflerden Ã§ok uzakta olduÄŸunu belirtti.

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KOCASI DOÄžUM GÃœNÃœ HEDÄ°YESÄ° OLARAK BÄ°R EV SATIN ALDI

Cardi B, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de kocasÄ± Offset'in kendisine doÄŸum gÃ¼nÃ¼ hediyesi olarak satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± evle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Ã‡iftin bu yeni evi ise Dominik Cumhuriyeti'nde bulunuyor. BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, burayÄ± sayfiye evi olarak kullanacak. Bu arada Cardi B'nin babasÄ±nÄ±n, Dominik Cumhuriyeti'nde dÃ¼nyaya geldiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m. Yani bu ev bir anlamda Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n "ata topraÄŸÄ±" ile baÄŸlantÄ±sÄ± da oldu.

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LÃœKS HARCAMAMARIYLA KONUÅžULUYOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa, gerÃ§ek adÄ± Belcalis Almanzar olan Cardi B. gerÃ§ekten de kÄ±sa zamanda, sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda da yazdÄ±ÄŸÄ± gibi "kendisiyle gurur duymasÄ±nÄ±" saÄŸlayacak pek Ã§ok adÄ±m attÄ±. 1992 yÄ±lÄ±nda New York'ta dÃ¼nyaya gelip kenar mahallelerde ekonomik gÃ¼Ã§lÃ¼kler iÃ§inde bÃ¼yÃ¼yen Cardi B, bugÃ¼n mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok kazanan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri. Kariyerinde hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla ilerleyen Cardi B. son dÃ¶nemde lÃ¼ks harcamalarÄ±yla da sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme geliyor.

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BU EVÄ° DE SARAYA BENZÄ°YOR

GeÃ§en yÄ±l Los Angeles'ta satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± 6 milyon dolarlÄ±k bir malikaneyle gÃ¼ndeme gelen Cardi B, hayata, yoksul bir ailenin kÄ±zÄ± olarak baÅŸladÄ±. Anne ve babasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda olduÄŸu iÃ§in onu bÃ¼yÃ¼kannesi bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. Maddi olanaksÄ±zlÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden okula bile gidemeyip kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Kasiyerlikten striptiz kulÃ¼bÃ¼nde dansÃ§Ä±lÄ±ÄŸa kadar birÃ§ok iÅŸ yapan Cardi B sonunda hayallerine kavuÅŸup bir yÄ±ldÄ±z oldu. Ä°sterseniz gelin Cardi B'nin baÅŸarÄ± Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne bir gÃ¶z atalÄ±m.

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YOKSUL BÄ°R SEMTTE BÃœYÃœDÃœ

Cardi B, New York'ta 1992 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Latin kÃ¶kenlilerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yoksul semtlerden birinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Dominik Cumhuriyeti doÄŸumlu bir baba ile TrinidadlÄ± bir annenin kÄ±zÄ± olan Cardi B'yi her iki ebeveyni de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼kannesi bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. Cardi B, ekonomik gÃ¼Ã§lÃ¼kler yÃ¼zÃ¼nden okula gidemediÄŸi iÃ§in bir sÃ¼permarkette kasiyer olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Fakat, o dÃ¶nemde Ã§ok az para kazanÄ±yordu.

BU TEKLÄ°F HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Sonra sÃ¼permarketteki patronu ona hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek bir Ã¶neride bulundu: Striptiz kulÃ¼plerinde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸÃ¼tledi ve ona "Tipin de bu iÅŸe mÃ¼sait" dedi. Bu Ã¶neriyi dikkate alan Cardi B de bÃ¶lgedeki kulÃ¼plerden birinde iÅŸe girdi. GerÃ§ekten de bir anda dar bir Ã§evrede de olsa adÄ±nÄ± duyurdu. O dÃ¶nemde kazandÄ±ÄŸÄ± parayla yarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim hayatÄ±na devam etmeye baÅŸladÄ±. Fakat ailesine bir tÃ¼rlÃ¼ gerÃ§eÄŸi, yani bir striptiz kulÃ¼bÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyemiyordu. Bunu yÄ±llar sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bir rÃ¶portajda itiraf etmiÅŸti.

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ANNESÄ°NE YALAN SÃ–YLEDÄ°

Cardi B, annesine striptiz kulÃ¼bÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyemedi. Bunun yerine zengin bir Ã§iftin Ã§ocuklarÄ±na bakÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hatta bu konuda da bir hikaye uydurdu kendince: "Ã‡ocuklarÄ±n biri 8 diÄŸeri 9 yaÅŸÄ±nda. OnlarÄ±n ev Ã¶devlerine yardÄ±m ediyorum. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da bana gÃ¼nde 100 dolar Ã¶dÃ¼yorlar." Annesi tÃ¼m bu anlatÄ±lanlara inandÄ± ve kÄ±zÄ±nÄ±n bu iÅŸe devam etmesine izin verdi.

OKULA DÃ–NDÃœ AMA YÄ°NE BIRAKTI

Oysa Cardi B, o parayÄ± gece kulÃ¼plerinde striptiz yaparak para kazanÄ±yordu. Annesi bilse belki bundan hoÅŸlanmazdÄ± ama o dÃ¶nem Cardi B'ye bugÃ¼nlere uzanan kapÄ±yÄ± araladÄ±. Gece kulÃ¼bÃ¼nde sempatisini iyice artÄ±ran Cardi B, yine bir rÃ¶portajÄ±nda "Orada Ã§alÄ±ÅŸmama beni bir sÃ¼rÃ¼ olumsuz geliÅŸmeden korudu. O sayede okula devam edebildim" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Cardi B, o sÃ¼reÃ§te eÄŸitimini sÃ¼rdÃ¼rse de ÅŸÃ¶hret olduktan sonra okulu bÄ±raktÄ±.

ÃœN GETÄ°REN PROGRAM

Striptiz gÃ¶sterileri sayesinde sempati toplayan Cardi B yine o sayede bir TV programÄ±na dahil oldu. Kamera karÅŸÄ±sÄ±nda da milyonlarca kiÅŸinin ilgisini Ã§ekti ve sempatisini kazandÄ±. O programÄ±n da rÃ¼zgarÄ±yla kendisini bugÃ¼nkÃ¼ ÅŸÃ¶hretine taÅŸÄ±yacak olan Bodak Yellow adlÄ± ilk single'Ä±nÄ± yayÄ±nladÄ±. Ondan sonra da mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda ÅŸÃ¶hret basamaklarÄ±nÄ± koÅŸarak tÄ±rmandÄ±.

GRAMMY Ã–DÃœLLÃœ

Cardi B'nin kÄ±sacÄ±k zamanda kenar mahallelerden malikanelere uzanan Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¶zeti bÃ¶yle. GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± birÃ§ok deneyimli meslektaÅŸÄ±nÄ± da geride bÄ±rakarak Grammy Ã–dÃ¼lÃ¼ bile kazandÄ±. Sadece mesleki baÅŸarÄ±larÄ±yla deÄŸil Ã¶zel hayatÄ±yla da gÃ¼ndemde Cardi B.

PARA HARCAMAYI SEVÄ°YORLAR

Ailede lÃ¼ksÃ¼ ve bol para harcamayÄ± seven tek kiÅŸi Cardi B. deÄŸil. KocasÄ± da en az onun kadar iddialÄ± bu konuda. GeÃ§en yÄ±l 16 Ekim'deki doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde Offset, karÄ±sÄ±na 4 milyon dolarlÄ±k bir elmas yÃ¼zÃ¼k hediye etmiÅŸti. Toplam 100 karatlÄ±k bu elmas yÃ¼zÃ¼k uzun sÃ¼re basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde kaldÄ±. YetiÅŸme Ã§aÄŸlarÄ± zorluk iÃ§inde geÃ§en, hatta parasÄ±zlÄ±ktan okulu bÄ±rakan Cardi B. geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 10 aylÄ±k kÄ±zÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± pahalÄ± hediyeyle de gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. YaklaÅŸÄ±k 8 milyon dolar serveti olduÄŸu belirtilen 27 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n, lÃ¼ks bir maÄŸazadan satÄ±n alÄ±p 10 aylÄ±k kÄ±zÄ±nÄ±n bileÄŸine taktÄ±ÄŸÄ± elmas bilezik ile sosyal medyada olay oldu.Â

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Ã‡ANTALARI OLAY OLDU

Cardi B ile Offset, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks bir markaya ait Ã§antalarÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in de eleÅŸtiri konusu olmuÅŸlardÄ±. Ã‡ift; bu eleÅŸtirilere de yanÄ±t vermiÅŸti. Offset, Cardi B'nin satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks markaya ait Ã§antalarla Ã§ekilen bir fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Offset "Siyah insanlarÄ±n da lÃ¼ks tÃ¼ketim Ã¼rÃ¼nlerine ulaÅŸabilmesinin tartÄ±ÅŸma konusu olmamasÄ± gerektiÄŸini" savundu. Cardi B de Instagram TV'de paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir videoda bÃ¼tÃ¼n bu eleÅŸtirilerin kendisine ilginÃ§ geldiÄŸini belirterek "Beyaz Ã¼nlÃ¼ler bÃ¶ylesine incelenmiyor" diye konuÅŸtu. Cardi B. Ã¼nlÃ¼ markanÄ±n Ã§antalarÄ±ndan bir deÄŸil dÃ¶rt tane satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

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