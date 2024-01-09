Ödül gecesine bu görüntüler damga vurdu: Bir anda kırmızı halıda emeklemeye başladı

Haberin Devamı

Ödül sevinci yaşayanlar bir yana gecenin kırmızı halısı da uzun süre unutulmayacak renkli görüntülere sahne oldu...

Konuklar, aylar öncesinden yaptıkları hazırlıkları ayna karşısında son kez gözden geçirdi ve sonra da kırmızı halıya adım attı. Orada da fotoğrafçılara uzun uzun poz verdi.

Ama ödül gecesi o geceye katılanların hepsi için güzel sona ermedi. O gece için özenle hazırlanan konuklardan biri kendisi için çok değerli olan bir şeyi, parmağındaki dört karatlık elmas yüzüğü aynı zamanda görev de yaptığı kırmızı halıda düşürdü.

Sonra da yere eğilip kelimenin tam anlamıyla emekleyerek yüzüğünü aradı. Ama kötü talih, bulamadı.

Altın Küre gecesinde elmas yüzüğünü kaybeden bu konuk, sunduğu LadyGang adlı podcast yayınıyla tanınan 41 yaşındaki gazeteci Keltie Knight.

Haberin Devamı

Keltie Knight, elmas yüzüğünü kırmızı halıda emekleyerek aradı ama bulmayı başaramadı.

E!News için de çalışan Knight, o gece kırmızı halıdan canlı yayın yaptı. Kendisi de gecenin ruhuna uygun olarak şık bir elbise giymişti.

Ama sonra bir anda parmağındaki elmas yüzüğün artık yerinde olmadığını fark etti. O andan sonra da yerde emekleyerek yüzüğünü aradı. O sırada çekilen videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Keltie Knight, sosyal medya üzerinden "Altın Küre, acil durum!" yazarak başına gelenleri anlattı. Parmağındaki yüzükle çekilen bir görüntüsüne de yer veren Keltie Knight, paylaşımında şöyle dedi:

"Eğer ünlü biriyseniz ve kırmızı halıda elmas bir yüzük görürseniz E!News'tan Keltie Knight'a haber verin. Çünkü o elmas yüzük kayboldu ve gerçek elmastı."

Keltie Knight, elmas yüzüğünün o gece daha önce çekilen görüntüsüne de paylaşımında yer verdi.

Knight, telaş içinde aradığı bu yüzüğün, 10 yıllık kocası Chris Knight'ın kendisine verdiği yüzük olup olmadığını açıklamadı.

Haberin Devamı

Ama böylesine aradığına göre büyük olasılıkla söz konusu yüzük kocasının kendisine bir hediyesiydi.

Keltie Knight, yüzüğünün kırmızı halıya çıktığı sırada parmağında bulunduğundan emin olduğunu da ekledi. Makyajını bitirdikten sonra parmağına taktığı yüzüğü o gece için temizlettiğini de ekledi.

Keltie Knight, tören sonrası hamburger yerken çekilen bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. Fakat ne yazık ki yüzük o sırada da parmağında yoktu. Yani bulunamamıştı.

Keltie, tören sonrası hamburger yerken çekilen görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüldüğü kadarıyla yüzüğü hala bulunamamıştı.

Haberin Devamı

Knight'in kaybolan elmas yüzüğü çalıştığı E! News'ta da haber oldu. Haberde Knight'ın yüzüğünün bulunması için yardıma ihtiyaç olduğu belirtildi.

Müvecher uzmanlarına göre Keltie Knight'ın kaybolan elmas yüzüğü 75 bin dolar değerinde.