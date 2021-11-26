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Kaya Olgar hayatını kaybetti

#Kaya Olgar#MANKEN#Köyceğiz
Kaya Olgar hayatını kaybetti

MANKEN, foto model ve oyuncu Kaya Olgar 57 yaşında hayatını kaybetti.

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1990'lı ve 2000'li yılların aranılan manken ve oyuncusu Kaya Olgar (57) hayatını kaybetti. Acı haberi organizatör Tuncay Erkul sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaya Olgar hayatını kaybetti

22 senedir Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Kaya Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kaya Olgar hayatını kaybetti

Kaya Olgar kimdir?
Bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden olan Kaya Olgar, Arka Sokaklar (2006), Yedi Numara (2000), Gelinlik Kız (2000), Çılgın Bediş (1998), Gurur (1994), İki Kız Kardeş (1992), Kavanozdaki Ada
Kaya Olgar hayatını kaybetti


 

 

 

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#Kaya Olgar#MANKEN#Köyceğiz

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