İlk sağlık krizi acı hatıralar bırakmıştı... Bir hemşire bu merak yüzünden hayatından oldu

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Geleceğin kralı Prens William ile evlendiği ilk günden bu yana milyonlarca kişinin ilgisini çeken Kate Middleton, geçen yılın aralık ayından bu yana da ortada yok. Hakkındaki söylentiler ise bitmek bilmiyor.

Son olarak kocası William ile birlikte gittiği Windsor'daki çiftlik ürünleri satan bir pazardan çıkarken görüldüğü iddiaları bir görüntüyle birlikte ortaya çıktı.

Bazı kesimler "Sonunda hayatta olduğunu gördük" derken o görüntülerdeki kişinin Kate olmadığını savunanlar da hiç az değildi.

Öyle ya da böyle gerçekten de ilk açıklamada belirtildiği gibi Paskalya sonrası ortaya çıkana kadar da Galler Prensesi hep gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyacak. Üstelik görünüşe göre Kensington Saraşı da bu konuda sessiz kalmakta kararlı.

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Daha bunlar tam olarak sindirilememişken dün de Kate ile ilgili başka bir haber geldi. Buna göre ameliyat olduğu ve sonrasında da tedavi gördüğü ileri sürülen Londra'daki The Clinic'ten bir görevlinin Kate'in sağlık kayıtlarına ulaşmaya çalıştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ortada dolaşan iddialara göre söz konusu görevli, bir basın kuruluşunun kendisine yüksek miktarda para teklif etmesi nedeniyle böyle bir işe kalkışmıştı.

Yapılan açıklamaya göre Buckingham Sarayı bu olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ama şöyle bir geriye dönüp bakarsak eğer bu, Kate'in sağlık durumuyla ilgili yaşanan ilk kriz değil. Prenses'in ilk çocuğuna yani George'a hamile olduğu sırada da benzer bir olay yaşanmış hatta bu durum Kate'in tedavi gördüğü bölümde görevli bir hemşirenin hayatına bile mal olmuştu.

O olayda hastane içinden bir görevli "ayarlamak" yerine başka bir yöntem tercih edilmişti. Kraliçe 2. Elizabeth'i ve oğlu Charles'ı taklit eden Avustralyalı iki radyo sunucusu, hastaneye telefon edip o sırada tedavi altında olan Kate'in sağlık durumunu öğrenmeye çalışmıştı.

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Olaylar zinciri o sırada Cambridge Düşesi unvanını taşıyan Kate Middleton'ın bakımının yapıldığı bölümde çalışan gece hemşiresi Jacintha Saldanha'ya uzanmış ve sonuç olarak 40'lı yaşlarındaki hemşire dayanamayıp hayatına son vermişti.

Dün basına yansıyan ve Kate'in sağlık raporlarına ulaşmaya çalışıldığını ileri süren bu iddia da akıllara bu olayı getirdi.x

Bilmeyenler için benzerine casus filmlerinde rastlanabilecek bu olayı bir kez daha hatırlayalım. Çünkü o zaman da olayın merkezinde Kate vardı... O zaman da yine böyle kalın bir gizem perdesi söz konusuydu. Üstelik olay meydana geldiğinde Kate ilk hamileliğinin başındaydı.

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SABAH BULANTILARI NEDENİYLE HASTANEYE YATIRILMIŞTI

Kate'in sağlık durumu konusundaki merak nedeniyle hayatından olan hemşire Jacintha Saldanha Hindistan'da dünyaya geldi.

Sonra da Umman'da yaşadı. Ardından da mesleğini yapmak üzere İngiltere'ye yerleşti.

Saldanha, Kate Middleton'ın Prens George'a hamileliği döneminde Londra'daki King Edward VII Hastanesi'nde görev yapıyordu. Bu korkunç olay ise 2012 yılının aralık ayında meydana geldi.

O dönemi iyice bir hatırlayalım.

2 Aralık 2012 günü St James's Sarayı, Kate Middleton ile eşi Prens William'ın ilk bebeklerini bekledikleri haberini duyurdu.

Fakat o sırada kafa karıştıran bir durum vardı. Çünkü hamile olduğu açıklanan Kate hastanede tedavi altına alınmıştı. Bunun nedeni de sonradan açıklandı.

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Kate, bazı hamilelerde görülen ve hayatını normal bir şekilde sürdürmesini engelleyen sabah bulantıları yüzünden kabusu yaşıyordu.

Bu arada küçük bir not... Kate'in sorunu her hamilelikte görülen sıradan bulantılardan farklıydı. Daha yoğun yaşanan ve hastanede tedavi gerektiren bir durumdu.

ELIZABETH İLE CHARLES'I TAKLİT ETTİLER

Tıpkı bugün olduğu gibi o dönemde de Kate'in sağlık durumu büyük bir merak uyandırdı. Herkes hamileliğin nasıl gittiğini, Kate'in ve tahtın gelecekteki veliahtının durumunu merak eder hale geldi.

Üstelik bu merak ülke sınırlarını bile aşmıştı... Avustralya'dan iki radyo programcısı da biraz da gazeteci refleksiyle, "haber atlatmak" için kendilerince bir yol buldu.

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Sidney''den yayın yapan Hot30 Countdown adlı radyo programının sunucuları Mel Greig ile Mike Christian, Kraliçe 2. Elizabeth'i ve oğlu Charles'ı taklit ederek Kate'in tedavi gördüğü hastaneyi aradı.

O aramaya yanıt veren kişi Jacintha Saldanya oldu. Gerçekten de Kraliçe ile oğlunun aradığına inanıp hattı Kate'in tedavi gördüğü bölümün sorumlu hemşiresine aktardı. Sonra da işine devam etti.

O konuşma sırasında ilgili bölümün sorumlu hemşiresi Kate hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra durumdan şüphelenip telefonu kapattı. Ama artık olan olmuştu.

Bu talihiz konuşma 5 Aralık günü radyo istasyonu tarafından yayınlandı. Hastanenin o dönemdeki yöneticisi John Lofthouse bu şakayı, "gazetecilik hilesi" olarak değerlendirdi ve elbette kınadı.

Fakat yayından bir gün sonra radyo istasyonu bu şaka yüzünden özür diledi. Ertesi gün de program yayından kaldırıldı.

Bu kötü şakanın ardından ne Saldanha ne de bölüm hemşiresi bir ceza aldı ya da açığa alındı. Fakat Saldanha belki de hassaslığı yüzünden olup bitenden çok etkilendi ve kendini sorumlu hissetti.

BİR GÜN SONRA HEMŞİRENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bu olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra Saldanha, yaşadığı hemşirelere ayrılan bölümde cansız bir halde bulundu.

Ardında üç tane not bırakmıştı. Birinde kendisini oyuna getiren radyo istasyonu sunucularını suçluyordu.

Diğerinde cenazesinin nasıl olacağını belirten ayrıntılara yer vermişti. Üçüncüsünde de olayın ardından karşılaştığı davranışlar nedeniyle işverenini suçluyordu.

Saldanha geride bıraktığı mektuplarında bu olayın sorumluluğunu kendisi üstleniyordu. Talihsiz hemşire ismi açıklanmayan arkadaşına hitap ettiği mektupta "Seni bu işin içine kattığım için kendimi kötü hissediyorum, lütfen özrümü kabul et" diye yazıyordu.

Ayrıca tek suçlunun kendisi olduğunu başka kimsenin bu işte bir sorumluluğu olmadığını da eklemişti talihsiz hemşire.

REKLAMLAR KESİLDİ... PROGRAM BİTTİ

Tabii ki yaptıkları şakanın sonucunu radyo sunucuna Grieg ile Christian da öğrendi. Bu durum onlar için de büyük bir şok ve üzüntü kaynağı oldu.

Sonra daha kötüsü geldi... Radyo protesto edildi ve reklamlar bir anda kesildi. Bir süre sonra da ikilinin sunduğu program yayından kaldırıldı zaten.

Henüz 46 yaşında hayata veda eden Saldanha'nın ailesi, hemşirenin depresyonda olmadığını herhangi bir ruhsal sorunu bulunmadığını ve canına kıyacak bir kişi olmadığını açıkladı.

Öte yandan bazı basın kuruluşlarında da bunun Saldanha'nın ilk intihar girişimi olmadığı iddiaları da yer aldı.

Tabii ki bu olay öyle üstü kapatılıp geçilecek bir olay değildi... Bir dava açıldı. O davada Kate'in tedavi gördüğü bölümün hemşiresi de ifade verdi.

Başta arayanların gerçekten Kraliçe ile Charles olduğunu düşünen hemşire sonradan sabahın çok erken saati olduğunu göz önüne alarak şüphelendi. Bir şaka olabileceğini düşünerek de görüşmeyi kısa kesti.

Bu yılın ocak ayından bu yana sağlık durumuyla gündemde olan Kate'in ameliyat geçirdiği söylenen hastanede yaşanan son olay işte bu şaka gibi başlayan ama kimseyi güldürmeyen trajediyi akıllara getirdi.