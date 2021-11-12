Çoktan ailenin 'kraliçesi' olmuş: Üç çocuğu boşuna doğurmamış

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Muz yeme görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi'Muz yeme' görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi#Muz Paylaşımı
Bill Gates ülkeleri açıklamıştı... Ve kötü haber geldiBill Gates ülkeleri açıklamıştı... Ve kötü haber geldi!#Bill Gates
Şenol Güneş için bomba sözler: Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...Şenol Güneş için bomba sözler: 'Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...'#Murat Sancak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke Mecliste Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke Meclis'te#Lütfü Türkkan
Ünlü modacı son yolculuğuna uğurlanıyor... Daha 2 gün önce konuştukÜnlü modacı son yolculuğuna uğurlanıyor... 'Daha 2 gün önce konuştuk'#Bahar Korçan
UEFA Galatasarayın itirazıyla ilgili kararını açıkladıUEFA Galatasaray'ın itirazıyla ilgili kararını açıkladı#Galatasaray
Türkiyeyi sarsan vahşette yeni görüntü Kılıçla yarım saat dolaştıTürkiye'yi sarsan vahşette yeni görüntü! Kılıçla yarım saat dolaştı#Ataşehir
Bakan Elvandan döviz kuru mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru mesajı!#Bakan Elvan
‘Savunma’nın devleri İstanbulda...‘Savunma’nın devleri İstanbul'da...#Savunma Sanayi
Diyanetten yazı gönderildi: Cami ve mescitlerde saf düzeni talimatıDiyanet'ten yazı gönderildi: Cami ve mescitlerde saf düzeni talimatı#Diyanet İşleri Başkanlığı
İlaç devinden flaş aşı kararı... Aylar sonra bir ilkİlaç devinden flaş aşı kararı... Aylar sonra bir ilk!#Kovid Aşısı
Dans teklifi cinayetinde karar Ailesi isyan etti... Kravat-takım elbise indirimi'Dans teklifi' cinayetinde karar! Ailesi isyan etti... 'Kravat-takım elbise indirimi'#ANTALYA
Samimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorumSamimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorum!#Enis Arıkan
Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...#Şebnem Özinal
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Çoktan ailenin 'kraliçesi' olmuş: Üç çocuğu boşuna doğurmamış

#Kate Middleton#İngiliz Kraliyet Ailesi#Kraliçe 2. Elizabeth

İngiliz kraliyet ailesinin en güçlü kişisi denilince akıllara ilk olarak Kraliçe 2. Elizabeth geliyor kuşkusuz. Fakat kraliyet uzmanlarına göre bir süredir aile içinde gücü elinde bulunduran kişi, aralarına sonradan katılan ve sahip olduğu her şeyi evlilik yoluyla elde eden biri: Yani Kate Middleton. 

Haberin Devamı

GELECEKTEKİ ROLÜ SAYESİNDE
Halktan bir aileden gelen, 2011 yılında Prens William ile evlendikten sonra Cambridge Düşesi unvanını alan Middleton birçok kraliyet uzmanına göre şu anda ailenin en güçlü kişisi. Her ne kadar YouGov'un düzenlediği ankette "en popüler kraliyet ailesi üyesi" sıralamasında dördüncü olsa da gelecekteki rolü onu ailenin en güçlü üyesi konumuna getiriyor.

Çoktan ailenin kraliçesi olmuş: Üç çocuğu boşuna doğurmamış

GELECETEKİ KRALIN EŞİ BİR SONRAKİ KRALIN ANNESİ
Yıllardır İngiliz kraliyet ailesini yakından takip eden uzman Camilla Tominey, The Telegraph için hazırlanan bir videoda bu konuda şunları söyledi: "Bu genellikle göz ardı ediliyor, ama Kate Middleton, kraliyet ailesindeki en güçlü kişi." Tominey bunu da aslında çok basit bir nedene bağladı: "Çünkü Kate Middleton, hem gelecekteki kralın karısı, hem de ondan bir sonraki kralın annesi." Camilla Tominey'e göre de bu özellikleri nedeniyle Middleton'ın gücü tartışılmaz. Taht için sıralamada Kraliçe 2. Elizabeth'ten sonra William'ın babası Prens Charles var, ardından Prens William geliyor. Sonra da Middleton ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları George, Charlotte ve Louis. 

Çoktan ailenin kraliçesi olmuş: Üç çocuğu boşuna doğurmamış

Haberin Devamı

ARTIK ESKİSİNDEN DAHA AKTİF
Bir başka kraliyet uzmanı Kate Nicholl'a göre de Kate Middleton, son çalışmaları nedeniyle halkın daha fazla sevgisini kazandı. 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, doktorlarının önerisiyle dinlenmeye ve daha az etkinliklere katılmaya başladığı için, Kate ve eşi Prens William, aile içinde daha fazla aktif görev üstlenmeye başladı.

Çoktan ailenin kraliçesi olmuş: Üç çocuğu boşuna doğurmamış

'İŞTE BİZ ŞİMDİ BUNU GÖRÜYORUZ'
Kraliyet uzmanı Kate Nicholl, 2017 tarihli Kate: The Making of a Future Queen adlı belgeselde de bu konuyu gündeme getirmişti. Nicholl bu konuda "Gelecekteki kraliçelerin iki rolü var. Biri ailenin geleceği için varisler dünyaya getirmek, diğeri de gelecekteki görevine yani kraliçe olmaya hazırlanmak. Ve işte biz şimdi bunu görüyoruz" diye konuşmuştu.

Çoktan ailenin kraliçesi olmuş: Üç çocuğu boşuna doğurmamış

GÜÇ KONUSUNDA SİNYALLER
Bu arada moda tasarımcıları da Kate Middleton'ın son aylarda bu "güç" konusunda bazı sinyaller verdiğini de ileri sürdü. Bu tasarımcılara göre Middleton'ın kendine güveni özellikle de son aylarda hiç olmadığı kadar yüksek. Bunun için gösterge olarak değerlendirdikleri ayrıntı ise ilginç: Middleton, son birkaç aydır katıldığı etkinliklerde el çantası kullanmıyor!

Çoktan ailenin kraliçesi olmuş: Üç çocuğu boşuna doğurmamış

Haberin Devamı

KENDİNE GÜVENİ DE ARTTI
Bu şekilde de kalabalıklar arasına katıldığında artık eskisi kadar gergin değil, yani elini kolunu nereye koyacağını bilemez hallerini çoktan geride bıraktı. Tasarımcı Hannah Eichler'e göre özellikle de küçük çantalar gibi aksesuarlar, herhangi bir etkinliğe gittiklerinde gerginliklerini elleri aracılığıyla gözler önüne sermekten kaçınmak için başvurdukları "akıllıca bir numara." Ama Kate Middleton, özellikle de son aylarda katıldığı etkinliklerde hiç çanta kullanmıyor yani gerilimini azaltmak için böyle bir ayrıntıya ihtiyaç duymuyor. Eichler'a göre topluluk önünde konuşma konusunda da çok rahat.

Haberin Devamı

Çoktan ailenin kraliçesi olmuş: Üç çocuğu boşuna doğurmamış

DAHA FAZLA BAĞLANTI KURUYOR
Ünlülerin tasarımcısı Hannah Eichler'a göre "eller bir tür duygusal barometre." Middleton ise artık el çantası kullanmak yerine ellerini kullandığı için karşısındaki insanlarla daha fazla bağlantı kurabiliyor.

Çoktan ailenin kraliçesi olmuş: Üç çocuğu boşuna doğurmamış

ESKİSİ KADAR SIK ÇANTA KULLANMIYOR
Middleton, önceki gün İmparatorluk Savaş Müzesi'ni ziyareti sırasında çanta kullanmadı. Ondan önce de Earthshot Ödülleri ve James Bond filminin galasında da el çantası kullanmamayı tercih etti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kate Middleton#İngiliz Kraliyet Ailesi#Kraliçe 2. Elizabeth

BAKMADAN GEÇME!

Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır