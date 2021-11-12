Çoktan ailenin 'kraliçesi' olmuş: Üç çocuğu boşuna doğurmamış

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GELECEKTEKİ ROLÜ SAYESİNDE

Halktan bir aileden gelen, 2011 yılında Prens William ile evlendikten sonra Cambridge Düşesi unvanını alan Middleton birçok kraliyet uzmanına göre şu anda ailenin en güçlü kişisi. Her ne kadar YouGov'un düzenlediği ankette "en popüler kraliyet ailesi üyesi" sıralamasında dördüncü olsa da gelecekteki rolü onu ailenin en güçlü üyesi konumuna getiriyor.

GELECETEKİ KRALIN EŞİ BİR SONRAKİ KRALIN ANNESİ

Yıllardır İngiliz kraliyet ailesini yakından takip eden uzman Camilla Tominey, The Telegraph için hazırlanan bir videoda bu konuda şunları söyledi: "Bu genellikle göz ardı ediliyor, ama Kate Middleton, kraliyet ailesindeki en güçlü kişi." Tominey bunu da aslında çok basit bir nedene bağladı: "Çünkü Kate Middleton, hem gelecekteki kralın karısı, hem de ondan bir sonraki kralın annesi." Camilla Tominey'e göre de bu özellikleri nedeniyle Middleton'ın gücü tartışılmaz. Taht için sıralamada Kraliçe 2. Elizabeth'ten sonra William'ın babası Prens Charles var, ardından Prens William geliyor. Sonra da Middleton ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları George, Charlotte ve Louis.

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ARTIK ESKİSİNDEN DAHA AKTİF

Bir başka kraliyet uzmanı Kate Nicholl'a göre de Kate Middleton, son çalışmaları nedeniyle halkın daha fazla sevgisini kazandı. 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, doktorlarının önerisiyle dinlenmeye ve daha az etkinliklere katılmaya başladığı için, Kate ve eşi Prens William, aile içinde daha fazla aktif görev üstlenmeye başladı.

'İŞTE BİZ ŞİMDİ BUNU GÖRÜYORUZ'

Kraliyet uzmanı Kate Nicholl, 2017 tarihli Kate: The Making of a Future Queen adlı belgeselde de bu konuyu gündeme getirmişti. Nicholl bu konuda "Gelecekteki kraliçelerin iki rolü var. Biri ailenin geleceği için varisler dünyaya getirmek, diğeri de gelecekteki görevine yani kraliçe olmaya hazırlanmak. Ve işte biz şimdi bunu görüyoruz" diye konuşmuştu.

GÜÇ KONUSUNDA SİNYALLER

Bu arada moda tasarımcıları da Kate Middleton'ın son aylarda bu "güç" konusunda bazı sinyaller verdiğini de ileri sürdü. Bu tasarımcılara göre Middleton'ın kendine güveni özellikle de son aylarda hiç olmadığı kadar yüksek. Bunun için gösterge olarak değerlendirdikleri ayrıntı ise ilginç: Middleton, son birkaç aydır katıldığı etkinliklerde el çantası kullanmıyor!

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KENDİNE GÜVENİ DE ARTTI

Bu şekilde de kalabalıklar arasına katıldığında artık eskisi kadar gergin değil, yani elini kolunu nereye koyacağını bilemez hallerini çoktan geride bıraktı. Tasarımcı Hannah Eichler'e göre özellikle de küçük çantalar gibi aksesuarlar, herhangi bir etkinliğe gittiklerinde gerginliklerini elleri aracılığıyla gözler önüne sermekten kaçınmak için başvurdukları "akıllıca bir numara." Ama Kate Middleton, özellikle de son aylarda katıldığı etkinliklerde hiç çanta kullanmıyor yani gerilimini azaltmak için böyle bir ayrıntıya ihtiyaç duymuyor. Eichler'a göre topluluk önünde konuşma konusunda da çok rahat.

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DAHA FAZLA BAĞLANTI KURUYOR

Ünlülerin tasarımcısı Hannah Eichler'a göre "eller bir tür duygusal barometre." Middleton ise artık el çantası kullanmak yerine ellerini kullandığı için karşısındaki insanlarla daha fazla bağlantı kurabiliyor.

ESKİSİ KADAR SIK ÇANTA KULLANMIYOR

Middleton, önceki gün İmparatorluk Savaş Müzesi'ni ziyareti sırasında çanta kullanmadı. Ondan önce de Earthshot Ödülleri ve James Bond filminin galasında da el çantası kullanmamayı tercih etti.