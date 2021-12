Kate Middleton herkesi şoke etti: Piyanonun tuşlarına dokundu ve...

Haberin Devamı

BİRÇOK KİŞİ BU ÖZELLİĞİNİ BİLMİYORDU

Bunun nedeni ise bugüne kadar kimsenin bilmediği bir özelliğini ilk kez gözler önüne sermesi. Bu durum bazı kişilerde şüpheye yol açsa da genel olarak Middleton, bir kez daha milyonlarca kişinin takdirini kazandı.

ÜNLÜ ŞARKICIYA EŞLİK ETTİ

2011 yılından bu yana tahtın ikinci sıradaki varisi Prens William ile evli olan Kate Middleton ya da resmi adıyla Cambridge Düşesi Catherine, hayranlarına bir sürpriz yaptı. 39 yaşındaki üç çocuk annesi Middleton'ın ev sahipliğini yaptığı Noel konseri dün gece ITV kanalında ekrana geldi. Yayının, o gece konukların bile tanık olamadığı bir sürprizi vardı: Kate Middleton piyanonun başına geçti ve Tom Walker'ın seslendirdiği For Those Who Can't Be Here (Burada Olamayanlar İçin) adlı şarkıya eşlik etti. Bu anlar, Westminister'daki konser sırasında gerçekleşmedi, ayrı bir bölüm olarak yoğun provaların ardından çekildi.

Haberin Devamı

YİNE İKİYE BÖLDÜ

İşte bu sürpriz yani Kate'in piyano çalması onun bu özelliğini bilmeyenleri de çok şaşırttı. Bir yandan da bazı tartışmalara neden oldu. Bazı kişiler Kate'in aslında piyano çalmayı bilmediğini, sırf aileye sempati kazandırmak için böyle bir yol seçildiğini savundu. Bu görüşte olanlar, her ne kadar Kate Middleton piyanonun tuşlarına basıyor gibi görünse de aslında playback yapıldığını, piyanoyu çalanın başka biri olduğunu savundu. Bazı kişiler de Kate'in hep aynı notalara bastığını ileri sürdü.

YILLARCA PİYANO DERSİ ALDI

Ama bu görüş Middleton'ın çocukluk yıllarından bu yana piyano dersi aldığını bilenlerin savunmasıyla karşılandı. Bu kesim, her ne kadar profesyonel olmasa da Middleton'ın çocukluk yıllarından bu yana piyano dersi aldığını ve kamera karşısında "hile" yapmadığının, pedalları kullanma tarzından bile belli olduğunu belirtti. İşin aslı da bu ikinci kısım zaten. Kate Middleton, çocukluk yıllarında piyano dersleri almış. Bu konuda bir profesyonel olmasa da yine de eğitimi ve bilgisi var. Hatta eşi Prens William, üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile yaşadığı evde de bir piyano bulunuyor.

Haberin Devamı

WALKER KAMERA ARKASINI ANLATTI

Middleton'ın, TV ekranlarına gelen özel bölümde eşlik ettiği Tom Walker, çekim öncesinde Düşes ile çok uzun süre prova yaptıklarını İngiliz Mirror gazetesine anlattı. Walker'ın söylediğine göre ilk provada Middleton fazlasıyla gergindi. Çünkü çok uzun zamandır piyanoda birine eşlik etmemişti. Walker, bu gerginliğinin bir başka sebebini de şöyle açıkladı: "Kate'in evinde piyanosu var. Fakat çekimde kullandığımız, onun alışkın olduğundan çok farklıydı. "

Haberin Devamı

PROVALAR BÜYÜK BİR GİZLİLİK İÇİNDE YÜRÜTÜLDÜ

Kate Middleton ile Tom Walker çekim öncesi provalarını çok gizli bir biçimde yürüttü. Walker'ın anlattığına göre Middleton'ın, kendi ekibine uyum sağlaması başlarda pek kolay olmadı. Bunu da şöyle açıkladı müzisyen: "Daha önce birlikte çalmadığınız bir grup müzisyenle performans gerçekleştirmek kolay bir iş değil. Ama Kate gerçekten bu işi başardı." Yani bir başka deyişle Middleton, deneyimli müzisyenden de geçer not aldı.

TEKLİF KATE'TEN GELDİ

Herkesi şaşırtan bu sürpriz ise basının ileri sürdüğüne göre Kate Middleton'ın fikriydi. Çocukluk yıllarında piyano dersi alan Middleton, pandemi kapanmaları sırasında evde vakit geçirirken de sık sık piyano çaldı. Daha sonra geçen ekim ayında katıldığı bir etkinlikte Tom Walker ile karşılaştı. Etkinliğin sonrasında Middleton, Tom Walker'a bu yıl Noel konserinde sahneye çıkıp çıkamayacağını sordu. Çünkü onun For Those Who Can't Be Here adlı şarkısı Noel ruhuna uygundu. Hatta o sırada Walker'a kendisinin eşlik etmesini de önerdi. O karşılaşmadan iki ay sonra da Kate'in William ile evlendiği Westminister Abbey'de dün gece yayınlanan bölümün çekimleri gerçekleştirildi. Middleton ile Walker'ın performansının çok sayıda kaydı yapıldı. Sonuç olarak da dün gece ekrana gelen ve birçok kişiyi şaşırtan o bölümün çekimleri tamamlandı.

Haberin Devamı

ÜNLÜLER SAHNEYE ÇIKTI

Geçen hafta düzenlenen konserde seyirciler Leona Lewis, Ellie Goulding gibi ünlü şarkıcılar da performans sergiledi. O gece Harry Potter serisinin oyuncularından Tom Felton ile Kate Garraway de konuşma yapanlar arasındaydı.