Kate'in gizemi çözülemedi.... 'İnsanlar çıldırmış... O görüntülerdeki ben değilim'

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Sadece bu kadarla da kalmadı. Halkın büyük sevgisini kazandı. Birçok kişiye göre duruşuyla, görüntüsüyle ve tabii güzelliğiyle "sanki günün birinde kraliçe olmak için" dünyaya gelmişti.

Kraliyet ailesine sonradan katılmasına rağmen ilk bakışta hepsinden daha "soylu" bir görünüm sergiliyordu. Tek bir yanlış adım attığı bile görülmedi bugüne kadar.

MODERN ÇAĞLARIN EN BÜYÜK GİZEMİ

Fakat bu masal prensesi son üç aydır "modern çağların en büyük gizemlerinden birinin" kahramanı oldu:

Ameliyat geçirdiği açıklandı ve o zamandan bu yana yani tam 3 aydır da onu gören olmadı. Birkaç gün öncesine kadar!

Artık bu olayı özetlerken isim vermeye bile gerek yok. Tabii ki Galler Prensesi Kate Middleton bu sözünü ettiğimiz kişi.

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Onun "gizemli" ameliyatının ardından o kadar çok teori üretildi, o kadar çok iddia ortaya atıldı ki bugüne kadar Kate'in adını hiç duymayanlar, onunla hiç ilgilenmeyenler bile 42 yaşındaki Prenses'i iyice tanıdı.

'BEN BU YÜZÜ BİR YERDEN TANIYORUM'

Uzun bir sürenin ve bazıları kelimenin tam anlamıyla "akıl uçuran" iddiaların ardından Kate, birkaç gün önce kocası Prens William ile birlikte yaşadıkları Windsor yakınlarında bir pazardan çıkarken görüntülendi.

Onunla aynı yerden alışveriş yapan ve Kate'i görünce "Ben sanki bu yüzü bir yerden tanıyorum" diye düşünen Nelson Silva çekti Kate ile William'ın görüntülerini. Sonra da İngiliz The Sun gazetesine basına yansıyan haberlere bakılırsa 200 Bin Sterlin karşılığında sattı.

Her ne kadar Silva kendini Kate ile William'ı gördüğünü söylese de milyonlarca kişi o görüntülerdeki kişilerin Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate olduğuna inanmadı.

Uzaktan çekilen ve net olmayan görüntüleri yapay zeka ile netleştirenler, ortaya çıkan genç kadının görüntüsünü sosyal medyada yayıp "Bu Kate değil" diye ısrarla paylaşmaya başladı.

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KOMPLO TEORİLERİ BİTMEDİ... SIRA BENZERLERİNE GELDİ

Elbette bunun sonucunda konu döndü dolaştı, Kate Middleton'ın benzerlerine geldi. Buraya bir parantez açalım...

Artık konunun takipçilerinin bildiği gibi ünlülerin benzeri olmak da ayrı bir iş alanına dönüştü. Elvis Presley benzeri olmak, Marilyn Monroe benzeri olmak önemli bir gelir kapısı...

Tabii ki İngiliz kraliyet ailesinin en göz önünde üyeleri Kate ve William'ın benzeri olmak da!

İşte geçtiğimiz cumartesi günü çekildiği söylenen Kate ve William görüntülerine inanmayanlar, sözü döndü dolaştırdı ve Prenses'in benzeri Heidi Agan'a getirdi.

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Bazı iddialara göre o görüntülerdeki kişi aslında Kate Middleton değil Agan'dı. Yanındaki de gerçek Prens William değil benzeriydi.

'O GÖRÜNTÜDEKİ BEN DEĞİLİM... BU TEORİLER BİTSİN ARTIK'

Bütün bu "gösteri" Kate Middleton'ın nerede olduğunu soranları susturmak için planlanmıştı... Özetle görüntülere inanmayanların ortaya attığı iddialar tam da böyle.

Bir anda sosyal medyada bombardıman haline dönüşen bu iddialara yıllardır Kate Middleton benzeri olarak tanınan ve bunu profesyonel bir iş alanına çeviren Heidi Agan bu iddialara yanıt verdi.

The Sun gazetesi ile TMZ adlı internet sitesinin yayınladığı görüntülerdeki kadının kendisi olduğuna dair bütün iddiaları yalanladı Agan.

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GÖRÜNTÜLERİN GERÇEK OLDUĞUNA İNANIYOR

İngiliz The Mirror gazetesine konuşan Heidi Agan "Açıkça görüldüğü gibi o görüntülerdeki kişilerin gerçekten Kate ile William olmadığına dair çeşitli spekülasyonlar var. Aslına bakılırsa benim sosyal medya hesabım da o görüntülerin ortaya çıkmasından sonra çılgına dönenlerin mesajlarıyla doldu. Hepsi bana görüntüdeki kadının ben olup olmadığımı soruyor. Ama o görüntülerdeki kadın ben değilim" dedi.

Windsor'daki pazarda o görüntülerin çekildiği sırada kendisinin işinin başında olduğunu, yani çalıştığını anlatan Heidi Agan "O görüntüdeki kadının ben olmadığımı biliyorum. Videodakiler de yüzde 100 Kate ile William" diye sürdürdü sözlerini.

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'ÇOK İLERİ GİTTİ'

Heidi Agan, o görüntülerdeki kişinin kendisi olduğu savunanlara böyle seslendikten sonra Kate'in hayatta olduğunu söyleyip bu komplo teorilerine bir son verilme zamanının geldiğini belirtti.

Agan'a göre bu konuda konuşulanlar artık çok ileriye gitti. Kate Middleton benzeri olarak tanınan Heidi Agan bu konuda şunları söyledi: " Her şey Kate'in nerede olduğuna dair bir şaka olarak başladı. Ama şimdi bir dramaya dönüşmüş durumda. Bu yüzden artık durması gerekiyor."

Heidi Agan, bütün bu söylentilerin üstüne Kate ile William'ın pazardan çıkarken görüntülenmesinden gayet memnun olduğunu da söyledi. Agar "Kate, William ile alışverişe gitti. Gayet mutlu ve iyi görünüyordu" diye konuştu.

O BENZERİ DEĞİLSE BU BENZERİDİR

Heidi Agan, büyük olay yaratan görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını net şekilde açıkladı.

Ama olay bununla bitmedi. Sosyal medyada Agan dışında başka bir isim daha geçiyor: Gabriella Munro Dunkley! Onun kim olduğunu soracak olursanız tıpkı Agan gibi Kate Middleton benzeri olarak tanınan bir başka genç kadın.

Bazı kişiler de pazardan çıkarken çekilen görüntülerdeki kadının Kate değil, bir başka benzeri Gabriella Munro Dunkley olduğunu ileri sürüyor. Ama ondan bu zamana kadar bir ses çıkmış değil.

'ONLARI KENDİ GÖZLERİMLE GÖRDÜM'

Bu arada Kate ile William'ın görüntülerini çeken Nelson Silva da görüntüleri sattığı The Sun

Uzaktan çekilen ve net olmayan görüntüler nedeniyle hala ortalık durulmadıysa da komplo teorileri devam etse de Silva adlı bu adam o sırada Kate ile William'ı nasıl gördüğünü, videoyu neden çektiğini anlattı.

Hatta Nelson Silva, Kate'in yüzünü ilk gördüğü anda onun kim olduğunu çıkaramadIğını da itiraf etti. Sadece bu yüzün kendisine tanıdık geldiğini anlattı.

Kısaca söylemek gerekirse bir dolu kişi "Bu videodaki Kate değil. Madem bu kadar iyileşti neden bize daha önce bunun haberini vermedi?" diye sorarken Kate ile William'ın o videosunu çeken kişi de İngiliz The Sun gazetesine konuştu.

Silva görüntüleri çektiği cumartesi günü kendisinin de alışveriş için Windsor yakınlarındaki pazara gittiğini söyledi.

ÖNCE KİM OLDUKLARINI ANLAYAMADI

40 yaşındaki Silva, Kate ile William'ı nasıl fark ettiğini şöyle anlattı: "Bir çiftin ekmek seçtiğini gördüm. Sonra kadın döndü ve bana bu yüzü daha önce bir yerlerde görmüşüm gibi geldi. Bu yüzü bir yerlerden tanıyordum.

Nelson Silva'nın anlattığına göre sonra da William arkasını döndü ve onun yüzünü görünce kim olduklarını anladı.

Nelson Silva'nın sözleriyle olaylar şöyle gelişti: Silva otomobiline gitti ve çiftin dışarı çıkmasını bekledi. Sonra da uzaktan onların videosunu çekti.

Kate ile William pazardan çıktılar ve gözden kayboldular. Silva, Galler çiftini bekleyen bir araç olmadığını da sözlerine ekledi.

'ARALARINDAKİ UYUMU GÖREBİLİYORDUM'

Nelson Silva neden Kate ile William'ın görüntüsünü çekmeye karar verdiği sorusunu şöyle yanıtladı: Onların ne kadar normal göründüklerini göstermek istedim. Ayrıca aralarındaki kimyayı, uyumu da görebiliyordum.

Silva, Kate ile William'ın kendilerini diğer insanlardan saklama gereği duymadıklarını, davranışlarının bu yönde olmadığını da söyledi.

Nlson Silva'nın ifadesine göre ikisi de gayet mutlu ve rahat görünüyorlardı.

Bu arada Kate ile William'ın o cumartesi günü pazardan çıktıktan sona çocuklarından birinin spor müsabakasını izlemeye gittiği de konuşuluyor.

The Sun gazetesinin kendisine yönelttiği "Kate hakkındaki söylentilere dair ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da "Ben o mantıkta değilim ve bütün bu konuşulanlar saçmalık" diye yanıt verdi Silva.