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Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

#Kate Middleton#Cambridge Düşesi#Prens William
Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

Önceki hafta katıldığı film galasında, Hollywood yıldızlarına özgü pırıltılı bir kıyafetle bütün dikkatleri üzerine çeken Cambridge Düşesi Catherine ya da daha çok kullanılan adıyla Kate Middleton, dün gece gerçekleşen ödül töreninde ise tepeden tırnağa eskilere büründü

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'NAFTALİNDEN ÇIKTI'
Eşi Prens William ile birlikte, çevrenin korunması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Earthshot Prize Awards gecesine kelimenin tam anlamıyla "naftalinli giysilerini" giyerek katıldı 39 yaşındaki Middleton. Sadece kıyafeti değil takıları da daha önce kullanılmıştı.

Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

GECENİN KURALI
Kate Middleton'ın, Prens Wililam'ın ve diğer tüm konukların böyle giyinmesi ise gecenin kuralıydı. Çevreci etkinliğin ruhuna uygun olarak tüm konuklardan "kıyafetlerini seçerken çevreci bakış açısını göz önüne almaları" istendi. Bunun sonucu olarak da herkes daha önce giydiği kıyafet ve aksesuarlarını kullandı tören gecesinde.

Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

10 YILLIK ELBİSE
Geçmişte de sık sık elbiselerini ve takılarını tekrar tekrar kullanan Kate Middleton gece için 10 yıllık bir elbiseyi seçti. Üç çocuk annesi Düşes, lila rengi bir elbiseyle katıldı ödül törenine. Onun moda tarzını yakından takip edenler için de hiç yabancı değildi bu elbise.

Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

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İLK KEZ 2011 YILINDA GİYDİ
Middleton, gözde modacısı Alexander McQueen'in imzasını taşıyan bu elbiseyi 10 yıl önce Los Angeles'ta katıldığı bir BAFTA etkinliğinde de giymişti. O etkinlikle elbisenin beline birkaç ay önceki düğün resepsiyonunda kullandığı kemeri takmıştı. 

Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

KÜPELER DE ESKİ
Ama Kate Middleton "eskileri giyme" konusunda bu kadarla da yetinmedi. Taktığı küpeleri de daha önce kullanmıştı. Middleton, kardeşi Pippo Middleton'ın, James Matthews ile hayatını birleştirdiği düğün için de aynı küpeleri takmıştı. Bu küpelerin özelliği ise Düşes için özel olarak hazırlanmış olması.

Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

ÜÇ ÇOCUKTAN SONRA HALA AYNI KIYAFETİ GİYEBİLİYOR
Middleton'ın aynı elbiseyi 10 yılın ardından,  üç çocuk dünyaya getirdikten sonra bile giyebiliyor olması ise çok konuşulan bir başka konuydu. Düşes'in kemeri ise 2011'dekinden farklıydı. Fakat yine gelinlik aksesuarı olarak kullanılan bir kemerle tamamladı görünümünü. 

Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

TUTUMLU DÜŞES
Aslına bakılırsa Kate Middleton, daha önce giydiği kıyafetleri tekrar kullanmasıyla biliniyor. Yani bu aslında onun için bir ilk değil. Sadece Kate değil İngiliz kraliyet ailesinin diğer üyeleri de zaman zaman kıyafetlerini birden çok kez giyiyor. Bunu da halka "tutumluluk mesajı" vermek için yaptıkları ileri sürülüyor. Aralarında tutumluluğuyla en çok anılan kişi ise Kate Middleton. Düşes, eski kıyafetlerini defalarca giyiyor. Bazen saç modelini, bazen aksesuarlarını değiştirse de bütün giysilerini defalarca değerlendiriyor. Gelin "tutumlu Düşes'in bu özelliğini yansıtan kıyafetlerinden bazılarını bir hatırlayalım.

Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

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İKİ RENKLİ ELBİSE
Kate Middleton bu sarı ve beyaz renklerden oluşan elbiseyi, 2014 yılında Yeni Zelanda turunda giydi.


Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

İKİ YIL SONRA
Ardından 2016'daki Wimbledon Açık sırasında maç izlemeye gittiğinde bir kez daha giydi. 

Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

EN ÜNLÜ ELBİSELERDEN BİRİ
Middleton'ın en ünlü elbiselerinden biri... İlk kez 2012 yılda giydi bu elbiseyi ve çok beğenildi. 

Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

SAÇ MODELİ FARKLI
Ardından 2018 yılında yine aynı elbiseyi bu kez farklı bir saç modeliyle kullandı. 

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Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

MALEZYA GEZİSİNDEN
Middleton, bu elbiseyi ilk ke  201'deki Malezya ziyareti sırasında giydi.

Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

ELEŞTİRİ ALDI
Aynı elbise bir kez daha yıllar sonra 2020'de kırmızı halıya çıktı. BAFTA gecesi için tekrar giydiği bu elbise nedeniyle de eleştiri yağmuruna tutuldu Düşes. Bu elbisenin böylesi bir tören için uygun olmadığı ileri sürüldü. 

Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

ÇOK BEĞENİLMESE DE TEKRAR TEKRAR GİYDİ
Middleton bu elbiseyi 2017 BAFTA töreninde giydi. Bu seçimi de fazla beğenilmedi. x

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Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

İKİ YIL SONRA
Middleton, 2019 yılında aynı elbiseyi biraz revizyondan geçirtip tekrar kullandı. 

Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı


2012'DE GİYDİ
Middleton'ın bu elbiseyi ilk kez 2012'de giydi.

Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı


HAMİLEYKEN DE GİYDİ
Düşes, aynı elbiseyi ABD ziyareti sırasında hamileyken de giydi.

Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

EFSANE ÇİZME
Middleton'ın bu bir çift çizmenin efsane olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü 20 yılı aşkın süredir zaman zaman giyiyor bunları. İlk kez üniversite öğrenciliği yıllarında çekilen bir fotoğrafında görülen bu çizmeleri defalarca kullandı. 

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Kate Middleton 10 yılda hiç değişmemiş... Eski elbisesine gelin kemeri taktı

ŞEHİR DIŞINA ÇIKARKEN
Middleton bu çizmelerini genellikle şehir dışına, kırsal alana gittiğinde kullanıyor. Aile gezisi ya da iş gezisi olmasının da onun için bir farkı yok. Her fırsatta giyiyor çizmelerini. 

 

 

 

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#Kate Middleton#Cambridge Düşesi#Prens William

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