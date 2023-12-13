ÃœnlÃ¼ dizi oyuncusu sosyal medyadan duyurdu... AkciÄŸer kanserine yakalanmÄ±ÅŸÄ±m.. Bana da sÃ¼rpriz oldu

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SÃ¶zgelimi saÄŸlÄ±ksÄ±z beslenme obeziteye neden olabilir. Ya da tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nÃ¼ kullanmak kanser baÅŸta olmak Ã¼zere bir sÃ¼rÃ¼ baÅŸka hastalÄ±ÄŸa yol aÃ§ar.

Ama bÃ¼tÃ¼n bunlar yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± halde yine de bu tÃ¼r zor hastalÄ±klara yakalanmak mÃ¼mkÃ¼n.

Ä°ÅŸte bÃ¶yle bir durum, rol aldÄ±ÄŸÄ± diziyle tanÄ±nan Ã¼nlÃ¼ bir oyuncunun baÅŸÄ±na geldi. HayatÄ± boyunca hiÃ§ tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nÃ¼ kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten oyuncu yine de akciÄŸer kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Bir zamanlar ekranlarÄ±n en Ã§ok izlenen dizilerinden biri olan ve Ã¼lkemizde de yayÄ±nlanan Big Bang Theory adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan Kate Micucci, akciÄŸer kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.

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HASTALIK ERKEN TEÅžHÄ°S EDÄ°LDÄ°

43 yaÅŸÄ±ndaki Micucci, yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "Herkese merhaba... Åžu an hastanedeyim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dÃ¼n akciÄŸer kanseri ameliyatÄ± oldum. HastalÄ±ÄŸÄ±mÄ± erken teÅŸhis ettiler" dedi.

Big Bang Theory adlÄ± dizide Lucy karakterine hayat veren oyuncu bu durumun tuhaf olduÄŸunu Ã§Ã¼nkÃ¼ hayatÄ± boyunca bir tane bile tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nÃ¼ iÃ§mediÄŸini vurguladÄ±. ArdÄ±ndan da "Bu bir sÃ¼rprizdi" diye ekledi.

Oyuncu, yine de hastalÄ±ÄŸÄ± erken teÅŸhis edildiÄŸi iÃ§in mutlu olduÄŸunu ve bu yÃ¼zden kendini ÅŸanslÄ± hissettiÄŸini vurguladÄ±.ÂKate Micucci saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu da belirti.

Micucci, geÃ§irdiÄŸi operasyon nedeniyle bir sÃ¼re hayatÄ±nÄ± yavaÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± ama sonra yine eski dÃ¼zenine dÃ¶neceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Oyuncu paylaÅŸÄ±mÄ±nda hastane koridorunda yavaÅŸÃ§a yÃ¼rÃ¼rken Ã§ekilen bir videosuna da yer verdi.

BÄ°R SÃœRE YAVAÅžLAYACAK

Yorum bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde de kendisine takipÃ§ilerinden gelen sorularÄ± yanÄ±tladÄ± oyuncu. HastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nasÄ±l teÅŸhis edildiÄŸini de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Kan tahllilerimin sonucuna gÃ¶re kanÄ±mdaki bir unsurun normalden fazla yÃ¼ksek olduÄŸu belirlendi. VÃ¼cudumda yÃ¼ksek oranda iltihap tespit edildi. Bir uzman doktora gittim ve yapÄ±lan testler sonucunda akciÄŸerimde bir kÃ¼Ã§Ã¼k nokta belirlendi."

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Bunun ardÄ±ndan hemen operasyon geÃ§iren oyuncunun hastalÄ±ÄŸÄ± da erkenden yani hayatÄ±nÄ± tehdit edecek dÃ¼zeye gelmeden Ã¶nlenmiÅŸ oldu.