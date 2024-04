Karnı burnunda evlenmişti… Üçüncü çocuğu da gizlice doğurmuş

Haberin Devamı

Kardashian kız kardeşlerin en büyüğü olan Kourtney Kardashian’ın sedyeyle doğum odasına girerken bile peşinden ayrılmayan kameralar ve bu görüntülerin ailenin hayatını konu alan Kardashians adlı reality şovda yer alması magazin dünyasının unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazınmıştı.

Şimdilerde hâlâ hamilelik yolculuğunu ve anneliğinin ilk günlerini sosyal medyadan hayranlarıyla paylaşan çok ünlü olsa da birçok yıldız isim her şeyi saklı gizli yapıp sonradan paylaşma akımını benimsemiş durumda.

Magazin basını bir zamanlar ünlülerin doğumlarını tıpkı Kourtney Kardashian örneğinde olduğu gibi epey yakından takip ediyordu

Blake Lively ve Ryan Reynolds çifti dördüncü bebellerini kucaklarına alalı bir yıldan fazla zaman geçti ama daha ne fotoğrafını paylaştılar ne de çocuklarının ismini ya da cinsiyetini açıkladılar.

ŞİMDİ SAKLI GİZLİ DOĞUMLAR MODA OLDU…

Daha iki hafta önce ilk bebeklerini kucaklarına alan Suki Waterhouse ve Robert Pattinson çifti de bu saklı gizli bebek sahibi olma akımının en son örneklerinden.

Julia Stiles'ın da son zamanların modasına uyarak hamileliğini ve doğum yaptığını sakladığı ortaya çıktı

10 Things I Hate About You filminin yıldızı, sevilen oyuncu Julia Stiles'ın da üçüncü bebeğini saklı gizli doğurduğu yeni ortaya çıktı.

2017’de evlendiği Preston Cook'la mutlu mesut bir yaşam kuran yıldız isim geçen yıl üçüncü kez anne oldu. 43 yaşındaki ünlü oyuncu artık üç çocuk annesi

RÖPORTAJ VERİRKEN DOĞUM YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

İlk yönetmenlik denemesi olan "Wish You Were Here" filmiyle ilgili olarak New York Times’a röportaj veren Stiles "5 aylık bir bebeğim olduğu ve ilk filmimi yönetmeye başladığım için bir tür duygu yumağı gibiyim" diyerek 2023 sona ermeden bebeğini doğurduğunu itiraf etmiş oldu.

43 yaşındaki Stiles gazeteye verdiği demeçte "uykusuzluk çektiğini" ancak kendisini "hiç olmadığı kadar enerjik" hissettiğini söyledi. Ünlü oyuncu küçük bebeğin adı ya da cinsiyeti hakkında daha fazla ayrıntı vermedi. Julia Stiles ve Preston Cook yıldız oyuncu karnı burnunda hamileyken evlenmişti

ANNE OLMAK KARİYERİNE İYİ GELDİ

Julia Stiles röportajında ebeveynliğin kariyerine etkisini "Anne olmanın yönetmen olmak için gerçekten harika bir eğitim olduğunu düşünüyorum" diyerek anlattı.

"10 adım sonrasını düşünmeniz ama aynı zamanda şu anda da olmanız gerekiyor. Zaman yönetiminde iyi olmalısınız. İnsanların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalı ve onlara rehberlik etmeli ama aynı zamanda sınırlarınızı da korumalısınız." diyerek kendi annelik serüvenini tarif eden Stiles bunun kariyeri için de kendisine rehber olduğunu söyledi. Julia Stiles 2018'de Cannes'a da kucağında oğluyla böyle gitmişti

İLK ÇOCUĞUNA HAMİLEYKEN EVLENMİŞTİ

Julia Stiles ve Preston Cook'un iki de oğlu var. Ünlü çift, Julia Stiles karını burnunda hamileyken Eylül 2017'de nikah masasına oturmuştu. Yeni evliler iki ay sonra şimdi 6 yaşında olan ilk oğulları Strummer'ı, Ocak 2022’de de 2 yaşında olan Arlo'yu kucaklarına almıştı.

Julia Stiles, ilk kez anne olduktan sonra oğluyla bir fotoğrafını paylaşmış, sonrasında hiç beklemediği tepkiler ve eleştirilerle karşılaşınca sosyal medyadan paylaşım yapmamaya başlamıştı. Stiles bu paylaşımından sonra trollerin hedefi olunca sosyal medyaya tövbe etmişti

İLK ÇOCUĞUYLA PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF ONA “TÖVBE” ETTİRMİŞTİ

2017’de oğlunu kanguruya koyup göğsünde taşırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu bebeğini taşımayı bilmediği, kötü bir anne olduğu gibi sayısız yorum almış, “İşte size internet! Keşke bu troller kendilerine düzgün bir şey bulup onunla uğraşsalar” diyerek tepkisini ortaya koymuştu.