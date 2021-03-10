Karahan Çantay kimdir ve kaç yaşındaydı? Eski model Karahan Çantay'ın öldüğü iddia edildi

Karahan Çantay'ın hayatını kaybettiği haberleri sonrası biyografisi merak konusu oldu. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Çantay Türkiye'nin en popüler mankenleri arasında yer alıyordu.

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?

Karahan Çantay 21 Aralık 1973, Balıkesir'de dünyaya geldi. 1995 yılında Mr Turkey birincisi olmuştur. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştur.

Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken ‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçildi.

Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, uzun süredir Tayland’da yaşıyor ve matematik öğretmenliği yapıyordu.

Kumkapı Olayı - Üzgünüm, Gizli Aşk, Böyle mi Olacaktı, Zehirli Çiçek gibi dizi ve filmlerde yer aldı.