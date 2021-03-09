MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFlaş iddia: Karahan Çantay Tayland'da kaza geçirdi
GeriMagazin Flaş iddia: Karahan Çantay Tayland'da kaza geçirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 09.03.2021 - 23:36 | Son Güncelleme:

Flaş iddia: Karahan Çantay Tayland'da kaza geçirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Flaş iddia: Karahan Çantay Tayland'da kaza geçirdi

Eski model Karahan Çantay'ın (47) Tayland’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Çantay’ın cenazesinin iki gündür Tayland’ın Malezya sınırında bulunan Songkhla’daki hastaneden alınmadığı öne sürülüyor.

Haber, bir hemşirenin Çantay’ın çalıştığı okulun Facebook grubunda yazdığı notla ortaya çıktı.

Flaş iddia: Karahan Çantay Taylandda kaza geçirdi

Sevenleri ülkeyle irtibata geçilmesi için Twitter’dan elçilik ve bakanlıklara yazmaya başladı.

‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, uzun süredir Tayland’da yaşıyor ve matematik öğretmenliği yapıyordu.

Flaş iddia: Karahan Çantay Taylandda kaza geçirdi

ERKEK GÜZELİ

Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken ‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçildi.

Karahan Çantay bir dönem Türkiye'nin en popüler mankeniydi. Bülent Ersoy'un klibinde oynayan Çantay, çok sayıda reklam filminde de rol aldı.

Flaş iddia: Karahan Çantay Taylandda kaza geçirdi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi