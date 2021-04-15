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Haber Giriş: 15.04.2021 - 07:16 | Son Güncelleme:

“Bu kadarı da olmaz” Kar maskeli korona partisi!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
“Bu kadarı da olmaz” Kar maskeli korona partisi!

25 kişilik grup önceki gece Maltepe’deki özel bir villada kostüm partisi düzenledi. Kuralların hiçe sayıldığı eğlenceye komşuların şikayeti üzerine polis baskını düzenlendi.

Pandemi kurallarını yok sayan 25 kişilik grup önceki gün Maltepe’deki lüks bir villada özel parti düzenledi. Partide sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı.

“Bu kadarı da olmaz” Kar maskeli korona partisi

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren partideki yüksek sesten komşular, şikayetçi oldu. Polis, sabaha karşı villaya gelerek partide bulunan 25 kişiye, 3 bin 150 TL ceza kesti.

“Bu kadarı da olmaz” Kar maskeli korona partisi

Baskın sonrası villayı terk edenlerin kostümlü halleri objektife yansıdı. Polisi karşılarında gören sinirli kalabalık çıkışta, yüzlerini kapatmaya çalıştı. Olaya şahit olanlar, “Bu kadarı da olmaz” yorumları yaptı.

“Bu kadarı da olmaz” Kar maskeli korona partisi

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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