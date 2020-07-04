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Haber Giriş: 04.07.2020 - 08:31,Son Güncelleme:

Kadir İnanır: Kurallara uymamız gerek

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Kadir İnanır: Kurallara uymamız gerek
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Usta oyuncu Kadir İnanır önceki gün İstinyePark’taydı. İnanır, yakın arkadaşlarıyla Masa Restoran’da yemek yedi.


İnanır geçen hafta maske takmamasına dair gelen eleştirilere yanıt verdi: “Bir restorandan çıkıyordum. Daha maskemi takmadan gazeteciler beni çekmeye başladı. Yanlış anlaşıldım. İnsanlar bizi takip ediyor ve örnek alıyor. Bizler kurallara uyacağız ki onlar da dikkat etsin. Tedbirimi alıyorum.”

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