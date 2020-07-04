Kadir İnanır: Kurallara uymamız gerek



İnanır geçen hafta maske takmamasına dair gelen eleştirilere yanıt verdi: “Bir restorandan çıkıyordum. Daha maskemi takmadan gazeteciler beni çekmeye başladı. Yanlış anlaşıldım. İnsanlar bizi takip ediyor ve örnek alıyor. Bizler kurallara uyacağız ki onlar da dikkat etsin. Tedbirimi alıyorum.”