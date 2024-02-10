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10 yÄ±l geçti ne acÄ±sÄ± dindi ne öfkesi... Hala ünlü yÄ±ldÄ±zÄ± suçluyor.. NiÅŸanlÄ±m senin yüzünden öldü

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Julia Roberts#Nancy Motes#John Dilbeck
10 yÄ±l geÃ§ti ne acÄ±sÄ± dindi ne Ã¶fkesi... Hala Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± suÃ§luyor.. NiÅŸanlÄ±m senin yÃ¼zÃ¼nden Ã¶ldÃ¼
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 10, 2024 13:20

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinin hayatlarÄ±nÄ± sadece dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi sanÄ±yorsanÄ±z bÃ¼yÃ¼k bir yanÄ±lgÄ± iÃ§indesiniz demektir. Elbette hepsi iÃ§in geÃ§erli deÄŸil bu durum ama bazÄ±larÄ±nÄ±n hayatÄ±nda Ã§ok derin karanlÄ±klar, bÃ¼yÃ¼k trajediler, hatÄ±rlamak istemedikleri, hiÃ§ olmamasÄ±nÄ± diledikleri anlar da var.

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Ä°ÅŸte bunlardan biri de bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸkla sevdiÄŸi kocasÄ± ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼ren Julia Roberts.

56 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z genellikle rol aldÄ±ÄŸÄ± filmlerle, kocasÄ± Danny Moder'Ä± ne kadar sevdiÄŸiyle, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n ne kadar bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼yle konuÅŸuluyor Ama bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n gerisinde Ã§ok konuÅŸulmayanÂ  kÃ¶tÃ¼ bir hatÄ±ra var. Bir tÃ¼r trajedi bu.Â 

Ãœstelik aradan geÃ§en uzun sayÄ±lacak zaman iÃ§inde acÄ±sÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ dindiremeyen, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± trajediden, yÄ±kÄ±lan hayatÄ±ndan dolayÄ± Julia Roberts'Ä± suÃ§layan boynu bÃ¼kÃ¼k bir niÅŸanlÄ± sÃ¶z konusu.

10 yÄ±l geÃ§ti ne acÄ±sÄ± dindi ne Ã¶fkesi... Hala Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± suÃ§luyor.. NiÅŸanlÄ±m senin yÃ¼zÃ¼nden Ã¶ldÃ¼

HAYALLER YARIM KALDIÂ 
OlayÄ± kÄ±saca toparlarsak eÄŸer, hayranlarÄ±nÄ±n bildiÄŸi gibi Julia Roberts'Ä±n annesi Betty'nin ikinci evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kendisinden 9 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±z kardeÅŸi vardÄ±. GeÃ§miÅŸ zaman kullandÄ±k Ã§Ã¼nkÃ¼ Roberts'Ä±n kardeÅŸi Nancy Motes, tam 10 yÄ±ldÄ±r artÄ±k bu dÃ¼nyada deÄŸil. Sadece 37 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda etti.Â 

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BÃ¶yle ilk bakÄ±ÅŸta bu iÅŸte Julia Roberts'Ä±n hiÃ§bir ilgisi yokmuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor olabilir. Ama Nancy Motes, hayata veda ettiÄŸinde niÅŸanlÄ±ydÄ±. John Dilbeck adlÄ± genÃ§ adam, onunla evlenmeyi ve hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± Nancy ile geÃ§irmeyi planlÄ±yordu. Fakat onun beklenmedik Ã¶lÃ¼mÃ¼yle bÃ¼tÃ¼n hayalleri yarÄ±m kaldÄ±.

Nancy, geride tam 13 sayfalÄ±k bir mektup da bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ± bu dÃ¼nyadan giderken. Hala bir tÃ¼rlÃ¼ toparlanamayan niÅŸanlÄ±sÄ± John DilbeckÂ  o mektupta yazan bazÄ± satÄ±rlardan ve tanÄ±k olduklarÄ±ndan yola Ã§Ä±karak niÅŸanlÄ±sÄ± Nancy Motes'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¼vey ablasÄ± Julia Roberts'Ä±n bÃ¼yÃ¼k sorumluluÄŸu olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor.Â Â 

John, niÅŸanlÄ±sÄ± Nancy'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 10'uncu yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde bu konudaki iddialarÄ±nÄ± bir kez daha tekrarladÄ±.Â 

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HALA ONUNLA BÄ°RLÄ°KTE YAÅžADIÄžI EVDE OTURUYORÂ 
Dilbeck'in her Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde acÄ± ve Ã¶fke dolu bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Julia Roberts'a Ã§evirmesinin kendine gÃ¶re bir nedeni var. Nancy Motes, geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± uzun mektubunda Ã¼nlÃ¼ Ã¼vey kardeÅŸinin, hayatÄ±nÄ± cehenneme Ã§evirdiÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Roberts ise bÃ¼tÃ¼n bu yÄ±llar iÃ§inde Ã¼vey kardeÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili hiÃ§ konuÅŸmamayÄ± tercih etti.Â  Hele o mektubu gÃ¼ndeme bile getirmedi. Nancy Motes'un hayata veda mektubunda suÃ§lanan iki kiÅŸi vardÄ±: Julia Roberts ve her ikisinin de annesi olan Betty ile diÄŸer kÄ±z kardeÅŸ Lisa.

Nancy Motes'un bu dÃ¼nyadan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 10 yÄ±l geÃ§ti ama niÅŸanlÄ±sÄ± John Dilbeck iÃ§in zaman orada takÄ±lÄ±p kaldÄ±.

Bir TV kanalÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Dilbeck, hala niÅŸanlÄ±sÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Santa Monica'daki apartman dairesinde oturuyor. Ã–yle ki onunla birlikte kullandÄ±klarÄ± koltuklarÄ± ve kanepeleri bile deÄŸiÅŸtirmedi. Orada anÄ±larÄ±nÄ±n arasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor Dilbeck.

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Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine konuÅŸan Dilbeck "Sanki uzun ve derin bir komada sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmÄ±ÅŸ gibiyim, hayat durdu. Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya yÄ±kÄ±lÄ±p gitti" dedi.

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DAÄžILAN PARÃ‡ALARI BÄ°R ARAYA GETÄ°REMEDÄ°Â 
10 yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen bu olup bitenleri bir yana bÄ±rakÄ±p hayatÄ±na devam edemediÄŸini anlatan Dilbeck "Biliyor musunuz, bir daha ciddi bir iliÅŸki bile yaÅŸayamadÄ±m" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

John Dilbeck "Nancy benim dÃ¼nyamdÄ±. Onun yokluÄŸu benim ruhumda derin bir boÅŸluk bÄ±raktÄ±. O yokken kendimi yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ ve bomboÅŸ hissediyorum" dedi.

BazÄ± insanlarÄ±n, sonradan kaybetmiÅŸ olsa bile en azÄ±ndan yaÅŸarken ruh eÅŸini bulup onunla vakit geÃ§irme fÄ±rsatÄ± bulduÄŸu iÃ§in onu ÅŸanslÄ± bulduÄŸunu anlattÄ± Dilbeck. "Bu belki de doÄŸrudur." diye konuÅŸtu.

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Nancy Ã¶ldÃ¼kten sonra daÄŸÄ±lan parÃ§alarÄ± bir daha bir araya getiremediÄŸini anlatan John Dilbeck "HayatÄ±m yÄ±kÄ±ldÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Nancy'nin benim geleceÄŸim olduÄŸunu sanÄ±yordum" diyerek hissettiklerini anlattÄ±.

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ANNESÄ°NÄ° VE Ä°KÄ° KIZ KARDEÅžÄ°NÄ° SUÃ‡LADI
Nancy Motes, bir dÃ¶nemin en Ã§ok izlenen TV dizilerinden biri olan Glee'nin kamera arkasÄ± ekibinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Ama yine de hayatÄ±ndan hiÃ§ memnun deÄŸildi. Bunu da "Her sabah uyandÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuluyorum" satÄ±rlarÄ±yla ifade etti.Â 

Motes mektubunda annesi Betty ve "sÃ¶zde" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kÄ±z kardeÅŸleri Julia ile Lisa'nÄ±n kendisini bu derin depresyona sÃ¼rÃ¼klediklerini ileri sÃ¼rdÃ¼.Â 

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Bu uzun mektubun bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ± kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmadÄ±. Ama John Dilbeck her satÄ±rÄ±nÄ± Ã§ok iyi biliyor. Bu yÃ¼zden de anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Julia Roberts ile iki kardeÅŸin ortak annesi Betty'yi asla affedemediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. AcÄ±sÄ±nÄ±n dinmediÄŸini de.Â  Ä°kisinin neden Nancy'yi bÃ¶ylesine derin bir umutsuzluÄŸun iÃ§ine ittiÄŸini anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguluyor.

Dilbeck'in ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Julia Roberts, Ã¼vey kardeÅŸi Nancy'ye Ã¶zellikle fazla kilolarÄ± yÃ¼zÃ¼nden zorbalÄ±k yapÄ±yordu. NiÅŸanlÄ±nÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Julia Roberts, kardeÅŸini "ÅŸiÅŸman bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k Ã¶rneÄŸi" olarak nitelendiriyordu.ÂJohn Dilbeck bu konuna konuÅŸurken sÄ±nÄ±rlarÄ± biraz daha aÅŸarak "Belki de Nancy, Julia'nÄ±n kardeÅŸi olmasaydÄ± ÅŸu anda hayatta olurdu" diye konuÅŸtu.Â 

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10 yÄ±l geÃ§ti ne acÄ±sÄ± dindi ne Ã¶fkesi... Hala Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± suÃ§luyor.. NiÅŸanlÄ±m senin yÃ¼zÃ¼nden Ã¶ldÃ¼

Julia Roberts, annesi Betty Lou Bredemus'u 2015 yÄ±lÄ±nda kaybetti. GeÃ§en yÄ±l onun doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde de annesini Ã¼zerinde adÄ± yazÄ±lÄ± olan rengarenk bir bileklikle andÄ±.Â 
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10 yÄ±l geÃ§ti ne acÄ±sÄ± dindi ne Ã¶fkesi... Hala Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± suÃ§luyor.. NiÅŸanlÄ±m senin yÃ¼zÃ¼nden Ã¶ldÃ¼

Julia Roberts'Ä±n annesi Betty Lou'nun ilk evliliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± Walter Grady Roberts'ten Julia dÄ±ÅŸÄ±nda yine aktÃ¶r olan Eric adÄ±nda bir oÄŸlu ile Lisa adÄ±nda bir kÄ±zÄ± daha bulunuyor. Betty Lou Bredemus daha sonra Michael Motes ile birlikte yaÅŸadÄ±. Nancy, onun mutluluÄŸu bulamadÄ±ÄŸÄ± bu iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya geldi.

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#Julia Roberts#Nancy Motes#John Dilbeck

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