İlk karısını boşayıp onunla evlenmişti: Utançla başlayan aşk çoktan mutlu sona ulaştı.. İyi ki doğdun dünyamızın ışığı!

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Tıpkı Hollywood'un ünlü yıldızı hatta "Amerika'nın sevgilisi" diye anılan Julia Roberts'ın başına geldiği gibi...

Rol aldığı Pretty Woman (Özel Bir Kadın) filmiyle kariyerinde bir anda zirveye çıkan ve 90'lı yıllardan beri de orada kalan Roberts, üzerine yapışan "Yuva yıkan kadın" imajından bir türlü tam olarak kurtulamadı.

Bunun nedeni de kocası Danny Moder'ın onunla tanıştıktan sonra eşi Vera Stemberg'den boşanması.

Aslına bakılırsa o sırada Roberts da Benjamin Pratt ile ilişki yaşıyordu. Ama bu durum The Mexican (Meksikalı) filminin setinde tanışan Julia Roberts ile Danny Moder'ın birbirleri için aşka düşmesine engel olmadı.

Sonuç olarak çift, 2002 yılında resmen hayatlarını birleştirdi ve o zamandan bu yana da üç çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyor.

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'DÜNYAMIZI AYDINLATAN ADAM'

56 yaşındaki Roberts, aslında özel hayatını öyle çok da fazla göz önünde yaşayan biri değil. Yine de zaman zaman Instagram sayfasından ailesinin bazı özel günlerini kutlamayı ihmal etmiyor.

Kısa bir süre önce ikiz çocuklarının yeni yaşını sosyal medyadan kutlayan Roberts, şimdi de kocası Danny Moder'ın bir yıl daha yaş almasının mutluluğun takipçileriyle paylaştı.

Roberts, kocasıyla birlikte verdiği aşk dolu bir pozu paylaşarak Danny Moder'a "Dünyamızı aydınlatan bu harika adama mutlu yıllar" diye seslendi. Ünlü oyuncunun bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

MUTLU İLİŞKİ OLAYLI BAŞLADI

Aslına bakılırsa Julia Roberts'ın Danny Moder ile ilişkisi biraz önce de değindiğimiz gibi epey olaylı bir şekilde başladı.

Görüntü yönetmeni olan Moder ile başrolünü üstlendiği The Mexican filminin setinde tanıştı Roberts. O sette çalışırken evde de sevgilisi Benjamin Pratt onu bekliyordu.

Öte yandan Danny Moder da Vera Stemberg ile 1997 yılından bu yana evliydi. Ama bu durum onların birbirlerine aşık olmalarını engellemedi.

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Talihsizlik bu ya... Danny Moder, Roberts ile tanıştıktan sonra karısıyla yollarını ayırdı. Üstüne üstlük ondan resmen boşandığı 2002 yılında da Roberts ile evlendi.

İşte bu durum ünlü yıldızın üzerine yıllar boyunca çıkmayan "Yuva yıkan kadın" yaftasının yapıştırılmasına neden oldu.



'ANİDEN AŞIK OLDUK... BİRLİKTE YAŞAMAK İSTEDİK': Fakat Roberts, yıllar boyunca bu iddiayı yalanlamaya çalıştı. Danny Moder'ın da kendisinin de özel hayatlarını yoluna koyduktan sonra evlendiklerini anlattı bıkmadan usanmadan. Ama yine de "Aniden birbirimize aşık olduk, birlikte yaşamak istedik" demeyi de hiç ihmal etmedi güzel oyuncu.

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KONUKLARINA DÜĞÜN OLDUĞUNU SÖYLEMEDİLER



Bir yandan özel hayatlarını çok fazla göz önündA yaşamak istememeleri diğer yandan da bu söylentiler yüzünden düğünleri de gizlilik içinde yapıldı.

Onların evlendiği gün yani 4 Temmuz ABD'nin de bağımsızlık günü aynı zamanda. Çift, konuklarını New Mexico'daki çiftliklerinde bu güne özel bir kutlama yapacaklarını söyleyerek onları davet etti.

Çiftin yaşadığı çiftliğe gidenler de bir anda kendilerini bir düğünde buldu. Tabii ki o gün bir kutlama yapıldı. Ama bu sadece 4 Temmuz izin değildi aynı zamanda Julia ile Danny'nin hayatlarını resmen birleştirmesi içindi.

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Julia Roberts ile Danny Moder'ın ikizleri 2004 yılında dünyaya geldi. Onrdan üç yıl sonra da küçük çocukları aralarına katıldı. Şimdi Roberts ile Moder film setinde başlayan aşklarını evli, mutlu ve çocuklu bir çift olarak sürdürüyor.

'BU EVLİLİK, BİR HAYALİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİ'

Julia Roberts, sık sık katıldığı programlarda ve etkinliklerde kocasına olan aşkını da kelimelere döküyor. Geçen yılın son döneminde katıldığı Today adlı programda da Moder'ın gönlünü okşayacak sözler sarf etti yıldız.

Güzel oyuncu konuğu olduğu Huda Kotb'a kocası hakkında şunları söyledi: "Hepsi Danny Moder ile başladı, biliyor musunuz? O gerçekten de bizim dayanağımız. Ve bütün bunları çok güzel bir şekilde yapıyor. Gerçekten." Julia Roberts, bütün bunların ardından "Bizim gemimizin kaptanı odur."

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Moder ile evliliğinden üç çocuk annesi olan Julia Roberts, yine de ipin bir ucundan kendisinin tuttuğunu da saklamadı.

Roberts bir keresinde de evliliği hakkında "Bir düşün gerçeğe dönüşmesi" yorumunu yapmıştı.

BU HAYATI KOCASIYLA BİRLİKTE İNŞA ETTİ

Güzel oyuncuya sorarsanız hayattaki en büyük mutluluğu da ailesi... Yani kocası ve çocukları.. Bu konuda da katıldığı bir programda çalışmadığı zamanlarda bütün vaktini evinde geçirdiğini anlattı. Hatta kazandığı bütün ödüllerden daha önemli olduğunu söyledi bu durumun.

Roberts "Kocamla birlikte inşa ettiğimiz hayat, onunla birlikte çocuklarımız için kurduğumuz hayat her şeyin en iyisi. Günün sonunda evime zafer kazanmış gibi dönüyorum" diye konuştu.