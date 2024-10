Bir kez daha yuvası yıkıldı... 'Kocam' dediği adam yine sözünü tutmadı... Dördüncü boşanma ona ağır geldi

Haberin Devamı

Ünlü çift ilk bakışta bu konuda çok şanslıydı.. Onlar da evlilik hayaliyle yola çıkmış ama sonra yollarını ayırmıştı yıllar önce.

Araya başka aşklar başka evlilikler de girse kader onların yolunu yeniden bir araya getirdi. Bu kez evlenmeyi de başardılar... Başta kendileri olmak üzere yakınları ve tabii ki hayranları rahat bir nefes aldı...

Ama yine olmadı. Büyük bir aşkla rüya gibi başlayan evlilik yürümedi... Tam herkesin 'bu defa muratlarına gerçekten erdiler' diye düşündüğü bir anda ayrılık haberi geldi... Aşkları kesin olarak yolun sonuna gelmişti.

Dışarıdan bakıldığında ikisi de çoktan birbirlerini unutup yeni hayat yollarını girmiş gibiydi.

Peki ama gerçek öyle miydi? Görünüşe göre hiç öyle değil. Çünkü yuvası yıkılan ünlü şarkıcının bütün bunları kabullenmesi hiç de öyle kolay olmadı.

Haberin Devamı

BOŞANMANIN ARDINDAN TOPARLANMAK KOLAY DEĞİL

Anladınız büyük olasılıkla Jennifer Lopez ile Ben Affleck'ten söz ettiğimizi.

Bundan iki yıl önce kurdukları yuva dağılan ünlü çift için bu süreç hiç de kolay olmamış yakın çevrelerinden gelen bilgilere göre...

Çünkü 54 yaşındaki Lopez "Hayatımın aşkı" diye nitelendirdiği ve ayrılıktan yıllar sonra yeniden bir araya geldiği Ben Affleck ile kurduğu yuvanın yıkılmasını öyle kolay hazmedemedi...

Hatta o mutlu yuva dağılırken o da bütün bunları uzaktan izlerken kalbi de paramparça oldu.

YUVASININ DAĞILIŞINI KALBİ PARAMPARÇA İZLEDİ, BİR ŞEY YAPAMADI

Lopez'e yakın bir kaynağın Life and Style dergisine söylediğine göre Affleck ile evliliğinin dağılmaya başlaması Lopez'e daha önceki üç evliliğinden çok daha olumsuz bir şekilde etkiledi.

Belki de dördüncü kez boşanma aşamasına gelmek onun evlilik kurumuyla ve aşkla ilgili olarak kendini başarısız hissetmesine neden oldu.

Haberin Devamı

2000'li yılların başındaki ilk ayrılık sürecinde Affleck'ten ayrıldığında daha önce hayatında hiç öyle bir acı yaşamadığını hatta ölecek gibi hissettiğini açık açık itiraf eden Lopez, aynı duyguları bir kez daha yaşadı.

VERİLEN SÖZ YİNE TUTULMADI

Jennifer Lopez dördüncü kez boşanma duygusunu yaşıyor. İlk evliliğini 1997ç ile 98 arasında Ojani Noa ile yaptı. Ardından 2011 ile 2003 arasında Cris Judd ile evli kaldı. Sonra 2004 ile 2014 arasında ikizlerinin babası Marc Anthony ile evlendi. Son kocası Ben Affleck ile evliliği ise 2022'de başladı ve iki yıl sürdü.

Yakınlarının söylediğine göre dördüncü kez boşanmak yıldızı beklediklerinden daha kötü etkiledi.

Haberin Devamı

Affleck, Lopez'e ikinci denemelerinde evlilik teklif ederken çok değerli bir yüzük verdi. Yüzüğün içinde de "Hiçbir yere gitmiyorum" yazısı vardı. Fakat o sözün tutulmaması da yıldızı yıktı.





HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇMAYA HAZIR

Ama yine yakın çevresinin anlattığına göre bütün bunlar çok geride kaldı. JLO artık hayatında yeni bir sayfa açmaya ve ayağa kalkıp devam etmeye kararlı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, boşanma duyurusunu yaptıktan sonra çocuklarıyla birlikte çıktıkları bir yemekte görüntülenmişlerdi.

Onlarla aynı restoranda oturanlar da çiftin hiç de öyle ayrılacak gibi görünmediğini birlikte aşk tablosu çizdiğini anlattı.

Haberin Devamı

DİĞER YANDAN İNTİKAM PLANLADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bundan bir kaç hafta önce de Lopez ile ilgili bambaşka bir iddia vardı. Buna göre ünlü yıldız kendisine ikinci kez aşk acısı yaşatan Affleck'ten intikam almaya hazırlanıyordu.

O dönemde konuşulanlara göre Jennifer Lopez, kendisini ikinci kez hayal kırıklığına uğratan Ben Affleck'ten şarkı sözleriyle intikam almayı planlıyordu.

Bu iddialara bakılırsa bu evliliğin iki yılda yıkılması Lopez için büyük bir darbe oldu. Yıldız, egosunun yaralandığını hissetti bu gelişmeyle.

Tabii ki bir yandan da çok öfkelendi. İntikamını da Ben Affleck'in özel hayatlarında yani yatak odasında tam bir fiyasko olduğunu anlatan şarkı sözleri yazarak almayı planlıyor..

Haberin Devamı

Bu kaynağa bakılırsa daha önce kocasını öven şarkı sözlerine imzasını atan Jennifer Lopez artık bu konuda 180 derece değişmiş durumda.

Bu konuyu da şöyle anlattı kaynak: "Jennifer Lopez pembe gözlüklerini çıkardı. Artık çevresine Ben Affleck'in oldukça bencil bir sevgili olduğunu anlatıyor.

Bunu yakın zamanda şarkı sözlerine de yansıtacak" diye konuştu.

Bütün bu iddialara bakılırsa Lopez, sadece iki yıl süren bu evliliğin bitişi nedeniyle inanılmaz üzgün, bir o kadar da kızgın.

Lopez ile ilgili son iddiaya göre yıldız artık hayatına kaldığı yerden devam etmekte kararlı. Ama bu aşk acısını nasıl atlatacağı ise henüz net değil. Gerçekten Ben Affleck'i tamamen hayatından çıkarıp atacak mı yoksa ondan bir şekilde intikam mı alacak bu henüz bilinmiyor. Bunu zaman gösterecek.

Bu ikinci kez yıkılan aşk öyküsünü hatırlamak gerekirse... Jennifer Lopez ile Ben Affleck ilk olarak 2002 yılında birlikte oynadıkları Gigli filminin setinde tanıştılar.

Aralarında büyük bir aşk doğru. Zaten fazla beklemeden nişanlandılar. Ama evlenmeden ayrıldılar.

İşte o ilk ayrılık döneminde neler yaşadığını, nasıl büyük bir aşk acısı yaşadığını Lopez, Affleck ile evliliğinin ilk dönemlerinde büyük bir samimiyetle anlatmıştı.

Lopez katıldığı bir programda "20 yıl önce düğünümüzü iptal ettiğimizde bu benim hayatımın en büyük kalp kırıklığıydı. Dürüstçe söylemeliyim ki kendimi ölecek gibi hissettim" dedi.

GERÇEK AŞK SANMIŞTI... YANILDIĞINI ANLADI

Bunca yılın ardından Lopez ve Affleck, mutlu sona ulaştılar. JLo bunu da "Hollywood'da asla olmayacak bir mutlu son" diye tanımladı röportajında. Ayrılıklarından 20 yıl sonra tekrar bir araya gelmelerini ve ardından evlenmelerini de "Sonsuza kadar birlikte olmaya karar verdik" sözleriyle anlattı.

Kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak olan This Is Me... Now adlı albümünde, bu geçmiş tecrübelerinden yola çıkarak bir aşk mesajı verdiğini söyledi ünlü yıldız: " Aşk var... Bu gerçek aşktır..."

Her ne kadar Lopez sadece iki yıl önce bunları söylemiş olsa da görünüyor ki aşkları ikinci denemede de 'duvara çarptı'... Çiftin kristal yuvası yerle bir oldu.