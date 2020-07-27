İvana Sert: Türkiye için ben ‘Kutsal toprak’ diyorum

Önceki gün bir açılışa katılan Sert, “18 yıldan beri Türkiye’de yaşıyorum ve gittiğim her yerde Türk vatandaşı olduğumu söylüyorum. Türk olduğum için de gurur duyuyorum. Türkiye için ben ‘Kutsal toprak’ diyorum” dedi. Sert ayrıca kadına yönelik şiddeti kınadığını söyledi: “Kadınlarımızdan ricam, insanları hayatlarına alırken iyi araştırsınlar. Sırf bu yüzden ikinci kez evlenmekten korkuyorum.”



İvana Sert önceki gün Beykent’teki Leyla Tonya Güzellik Merkezi’nin açılışına katıldı



