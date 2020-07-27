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Haber Giriş: 27.07.2020 - 16:36,Son Güncelleme:

İvana Sert: Türkiye için ben ‘Kutsal toprak’ diyorum

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İvana Sert: Türkiye için ben ‘Kutsal toprak’ diyorum
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Eski eşi Yurdal Sert'ten boşandıktan sonra Türkiye'de yaşamaya devam eden İvana Sert " Türk olduğum için de gurur duyuyorum" dedi.

Önceki gün bir açılışa katılan Sert, “18 yıldan beri Türkiye’de yaşıyorum ve gittiğim her yerde Türk vatandaşı olduğumu söylüyorum. Türk olduğum için de gurur duyuyorum. Türkiye için ben ‘Kutsal toprak’ diyorum” dedi. Sert ayrıca kadına yönelik şiddeti kınadığını söyledi: “Kadınlarımızdan ricam, insanları hayatlarına alırken iyi araştırsınlar. Sırf bu yüzden ikinci kez evlenmekten korkuyorum.”

İvana Sert: Türkiye için ben ‘Kutsal toprak’ diyorum

İvana Sert önceki gün Beykent’teki Leyla Tonya Güzellik Merkezi’nin açılışına katıldı

 

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