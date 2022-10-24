İtalya'da sürpriz nikah... Ünlü çift evlendi!

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İpek Filiz Yazıcı (21) uzun zamandır birlikte olduğu erkek arkadaşı Ufuk Beydemir (30) ile dünyaevine girdi.

İtalya'nın Tivoli kentinde nikah masasına oturan çift en özel anlarına ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İkilinin sürpriz evliliği takipçilerini ve dostlarını şaşırttı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'tebrikler' mesajları yazıldı.

ONLAR DA YURTIŞINDA EVLENDİLER!

Gösteri dünyasının ve cemiyet hayatının bazı ünlüleri Türkiye yerine yurtdışındaki konsolosluklarda evlenmeyi tercih etti. Bazıları sadece bir kaç arkadaşlarının katılımıyla bazıları da ailelerinin de hazır bulunduğu törenlerle Roma, Paris, Milano gibi kentlerde dünyaevine girdi. İşte yurtdışında evlenen ünlüler.

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SONSUZA KADAR EL ELE!

2014 yılında Bodrum Havalimanı’nda tanıştığı ekonomist Murat Vardal’la evlenen Başak Sayan evliliğinde 8'inci yılı geride bıraktı.

Başta 'Yaprak Dökümü' olmak üzere, Bir Dilim Aşk, Geniş Zamanlar, Derman Bey gibi dizilerde kamera karşısına geçen Başak Sayan son olarak 2015'te Milat adlı dizide oynamıştı. Oyunculuğu bırakan Sayan kendisini ailesine adadı.

Eşi Murat Vardal ile bebeklerini büyüten Sayan, Instagram sayfasından 8'inci evlilik yıl dönümünü kutladı.

Nikah gününden bir fotoğraf paylaşan Sayan altına şu notu düştü:

"Dün evlilik yıldönümümüzdü. Tam 8 sene evvel dün tanıştıktan 1 ay sonra Washington DC’de evlendik. Aylarca meditasyonlarımda bu yemini ettiğimi imgeledikten sonra deneyimlemek inanılmazdı. Bu kadar sene nasıl geçti bilmiyorum. Öyle çok şey doldurduk ki içine. Güldük, eğlendik, ağladık, kavga ettik, kenetlendik, birbirimize ayna olduk, eksikliklerimizi gösterdik, sevgili, eş, öğretmen, dost, yoldaş olduk. En önemlisi olağanüstü iki evlat dünyaya getirdik birlikte. Tarifi olmayan duygular da yaşadık, çok zor şeyler de deneyimledik. Çocuklarımızı büyütürken biz de büyüdük, olgunlaştık. Şimdi geriye dönüp baktığımda o havalimanında karşılaşmamızın, benim o sırada iptal edilen film çekimlerimin, senin uçağı kaçırıp benim uçağıma binmek zorunda kalışının anlamını daha iyi anlıyorum. Sanki her şey büyülü bir filmin kareleri gibi… İlahi bir film... İyi kilerimin en başında geliyor. Nice mutlu evlilik yıldönümlerine aşkım. Birlikte, el ele ve son ana değin… Çok şükür…"

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İkiz oğulları Ares ve Milan'ı 2017'nin nisan ayında kucağına alan Sayan, vaktinin büyük bölümünü onlara ayırıyor.

HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yurtdışında evlilik modasının öncülerinden. Çift 1997 yılında Paris'te Türkiye Büyükelçiliği'nde evlendi. Ama yolları 2005 yılında ayrıldı.

ŞÜKRAN OVALI - CANER ERKİN

Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Çift bir yıl sonra da kızları Mihran Ela'yı kucaklarına aldı.

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TOLGAHAN SAYIŞMAN - ALMEDA ABAZİ

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman da ABD'de evlendi. Onların seçtiği yer ise gösteri dünyasının yani bir anlamda şöhretin merkezi Los Angeles kenti oldu. 2017'de nikah masasına oturan Abazi ile Sayışma'nın Efehan ve Alina adında iki çocukları bulunuyor.

MEHMET ALİ ERBİL - TUĞBA COŞKUN

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun da Roma Büyükelçiliği'nde evlendi. Ama bu evlilik uzun sürmedi olaylı biçimde sona erdi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN - ONUR SAYLAK

Gönülçelen dizisinde başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak evlenmek için Paris'i seçti.

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BURCU KARA - FIRAT PARLAK

Oyuncu Burcu Kara ve yönetmen Fırat Parlak, Belçika'nın Orta Çağ'dan kalma mimarisi ile tanınan Brugge kentinde evlendi. 2016'da dünya evine giren aşıkların 2017'de çocukları Ali Çınar doğdu.

MUSTAFA SANDAL - MELİS SÜTŞURUP

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup da tercihi yurt dışından yana kullanan ünlülerden. Çift, 4 Haziran günü Roma'da mutluluğa 'evet' dedi. İkili daha sonra Marmaris'te düğün yaptı.

BEREN SAAT - KENAN DOĞULU

Ünlü müzisyen Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat ise ABD'nin Los Angeles kentinde hayatlarını birleştirdi. 2014'te nikah masasına oturan çift, bir dönem evliliklerinde kriz yaşasa da zor günleri atlattı.

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KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER

Magazin dünyasının gözde çifti Kıvanç Tatlıtuğ ile Başar Dizer ise Fransa'nın başkenti Paris'te evlendi. Çift, 2022 yılında ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İkili oğullarına Kurt Efe ismini verdi.

SELMA ERGEÇ - CAN ÖZ

Oyuncu Selma Ergeç ile Can Öz, 2015 yılında Almanya'da hayatlarını birleştirdi. İkili bir yıl sonra kızları Yasmin'e kavuştu.

EBRU ŞANCI - ALPASLAN ÖZTÜRK

Model Ebru Şancı ise 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile muradına erdi. Belçika'da dünyaevine giren çiftin, Ceylin, Kürşad Fırat ve Mila adında üç çocuğu bulunuyor.

GÜLŞEN - OZAN ÇOLAKOĞLU

Müzisyen çift Gülşen ile Ozan Çolakoğlu 2016 yılında İspanya'nın Barcelona kentinde evlendi. İkilinin bir yıl sonra da çocukları Azur Benan dünyaya geldi.