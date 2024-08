Kaynanası karşı çıktı, oğlu inat etti evlendi: İstenmeyen geline ömre bedel manzaralı ev

Haberin Devamı

Geniş araziler içinde iki ya da üç katlı, onlarca yatak odası, onlarca banyosu, bahçesinde yüzme havuzu hatta kimi zaman kapalı havuzu, özel spor ya da kuaför salonları bulunan bu mülkler birçok kişinin hayallerini süsler, kalp atışlarını hızlandırır...

İşte şimdi bu türden mülklerden biri göz önüne çıktı. Bunun nedeni de el değiştirip ünlü bir çiftin yeni yuvası olması.

"Ev" dediysek öyle sıradan bir yer hiç değil burası. Kelimenin tam anlamıyla "ömre bedel" bir konut..

İnsana okyanusun tam içinde yaşıyormuş hissi veren, mimarisi ayrı ilginç, iç dekorasyonu lüksün her türlüsüne sahip bir ev.

BİRİ MODA DİĞERİ İŞ DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİNDEN

Bu evin yeni sahiplerine gelirsek...



Moda dünyasının ünlü yüzlerinden Karlie Kloss ile iş insanı kocası Joshua Kushner… Kısa bir süre önce ikinci çocuklarına da kavuşan mutlu çift, 29 buçuk milyon dolar sayarak Malibu'da gösterişli bir ev satın aldı.

32 yaşındaki Karlie Kloss ile 39 yaşındaki Joshuan Kushner'ın emlak portföylerine kattığı bu yeni konutun bir de adı var: Dalga Evi.

'UCUZA' SATIN ALDILAR

Aslına bakılırsa çift, bu evi neredeyse yarı fiyatına satın aldı.

Bir zamanlar müzik dünyasının ünlülerinden Rod Stewart'ın sahip olduğu bu gösterişli ev geçen yılın haziran ayında 49.5 milyon dolara satışa çıkarılmıştı.

Fakat aradan geçen zaman içinde bu parayı verecek alıcı bulunamayınca fiyatı indirildi.

Kendi alanının ünlü ve deneyimli isimlerinden biri olan Harry Gesner'ın tasarladığı mülk, 1950'lerin tarzıyla inşa edildi. Elbette o zamandan bu yana çok sayıda renovasyondan geçirildi.

KIYIYA VURUP KIRILAN DALGALAR GİBİ

Karlie Kloss ile Joshua Kushner'ın evine neden 'dalga evi' denildiğine gelirsek... Yapının çatısı, kıyıya vurup kırılan dalgaları andırdığı için ünlü çiftin yeni yuvası bu isimle anılıyor.

Evin tasarımcısı Gesner, Lisa Germany'nin "Houses of the Sundown Sea: The Architectural Vision of Harry Gesner" adlı kitabında "Evin gücünün zirvesindeyken dev bir dalga gibi görünmesini istedim" diyerek tasarımının esin kaynağını anlatmıştı.

Bu arada Kloss ile Kushner'ın satın aldığı ev Avustralya'nın başkenti Sidney'deki opera binasını da andırıyor.

Artık hayatta olmayan mimar Gesner'ın, bu evi, şu an bulunduğu yerin tam karşısında, okyanusun üzerindeki bir sörf tahtasına oturarak tasarladığını da hatırlatalım.

TABANDAN TAVANA PENCERELER

Dalga Evi'nin en çarpıcı özelliği, içinde yaşayanlara sanki denizin içindeymiş duygusu vermesi.

Bunu sağlayan da büyük pencereleri... Ki bunların her biri tavandan tabana kadar uzanıyor.

Evin altı yatak odası, sekiz banyosu bulunuyor. Konutun etrafını saran balkon da manzaranın keyfini çıkarmak için bire bir.

Bu gösterişli ev 1979'lerde ünlü müzisyen Rod Stewart'a aitti.

1989 yılında da Warner Bross şirketinin yöneticilerinden Mo Ostin'e sattı. Onun 2022'deki ölümünün ardından yeni sahibi de Karlie Kloss ile Joshua Kushner oldu.

Mimari açıdan benzerine rastlamanın çok da mümkün olmadığı mülkün yeni sahipleri Karlie Kloss ile Joshua Kushner, 2018 yılında evlendi. Çiftin üç yaşında Joseph ve geçen yıl dünyaya gelen Elijah Jude adında iki tane oğlu bulunuyor.

Geniş bir teras tüm evin çevresini sarıyor. Bu şekilde de manzarayı farklı açılardan izleme imkanı sunuyor.





Kloss ile Kushner'ın yeni evinin her köşesinden okyanusu görmek mümkün.

Bu okyanus manzaralı pencere de evin banyolarından birinde bulunuyor.





Evin dış mekanları da gayet gösterişli.





Oturma alanının tam ortasında modern bir şömine ve arka planda da geniş bir okyanus manzarası yer alıyor.

ŞİMDİ ÇOK MUTLULAR AMA BUGÜNLERE GELMELERİ KOLAY DEĞİLDİ

Kloss ile Kushner, bugün iki çocuklarıyla birlikte çok mutlu bir hayat sürdürüyorlar. Ama onların bu günlere gelmesi de çok kolay olmadı.

Vicky Ward'un kaleme aldığı ve 2019'da yayınlana Kushner, Inc: Greed. Ambition.Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump adlı kitap, son dönemin en gözde modellerinden biri olan Karlie Kloss ile Trump'ın dünürleri Kushner ailesi arasında yaşananları gözler önüne serdi.

Zengin ve nüfuzlu iş adamı, özellikle de eşi, oğlunun bir modelle evlenmesini onaylamadı.



Önceleri bu durum kamuoyu önünde çok konuşulmasa da son zamanlarda sık sık gündeme geliyordu. Sonunda bunu kanıtlayan görüntüler bir kez daha gündeme geldi.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'ın kardeşi olan Joshua ile Karlie Kloss 8 yıllık flört döneminin ardından evliliğe karar verdi.

SOKAKTA TARTIŞIRKEN BİLE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ancak, Ward'un kitabına göre Kushner ailesi özellikle de Joshua'nın annesi Seryl, ünlü modeli gelin olarak onaylamadı.

Charles Kushner ve Seryl Kushner, çiftin geçen 2018'deki evlilik töreninden haftalar önce New York'ta sokakta oğulları ve şimdi gelinleri olan Karlie Kloss ile tartışırken objektiflere yakalanmıştı.

İş adamı Charles Kushner'ın şoförü olup bitenleri görüntüleyen fotoğrafçıları uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İki çift uzun uzun tartıştı. Daha sonra Joshua Kushner'ın babası bir süre Karlie Kloss'un kolunu tutup onunla konuştu.

Sonra da yanak yanağa öpüşerek onu aracına bindirdi. Bu arada anne Sheryl ile oğlu Joshua Kushner'in oldukça gergin olduğu dikkat çekti. Baba Charles ise diğerlerinden daha sakin görünüyordu.

Ancak ailesinin tüm karşı çıkmasına rağmen, Joshua Kushner ile Karlie Kloss, 2018 yılının ekim ayında evlendi. Karlie Kloss, mutlu haberi Instagram sayfasından duyurdu.