Ünlü oyuncu eski eşiyle evlenirken üzerinde olan gelinliği kızına verdi: Dolapta duracağına sen giy!

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Genç kızı anne ve babasıyla mezuniyet töreninden çıkarken görenler onu hayatının en mutlu gününü yaşayan bir geline benzetti.

Aslında bu benzetme de hiç haksız değildi. Ünlü yıldız bu konudaki gerçeği de mezuniyet töreninin üzerinden geçen birkaç ayın ardından açıkladı: "Kızım mezuniyet töreninde, benim ilk kocamla evlenirken giydiğim gelinliği giydi!"

ESKİ GELİNLİĞİ O GÜN KIZININ ÜZERİNDEYDİ

Üç ay sonra bu itirafı yapan kişi, henüz küçücük bir çocukken adım attığı sinema dünyasına efsane güzelliğiyle damgasını vuran Brooke Shields.

Bugün artık 58 yaşında iki genç kız annesi bir yetişkin olan Shields, ikinci kocası Chris Henchy ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

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Üstelik kızları, 20 yaşındaki Rowan ve 18 yaşındaki Grier ile ilişkisi de kendi annesi Teri ile yaşadıklarından çok farklı. Onun kendisine yaptığı gibi kızları üzerinde baskı kurmayıp tam tersine onlara arkadaşça yaklaşıyor.

Bunlar işin bir yanı.

Brooke Shields, şimdi de People dergisine verdiği röportajda küçük kızının hayatının dönüm noktalarından biriyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Grier'ın lise mezuniyetinde giymesi için ilk eşi Andre Agassi ile evlendiği gün giydiği gelinliği verdiğini söyledi.

27 YILDIR DOLAPTA BEKLİYORDU

Shields'in 1997 yılında dönemin tenis yıldızı Agassi ile evlendiği gün giydiği gelinliğin üzerinde bazı değişiklikler yapıldı ve Grier'in hem bedenine hem zevkine göre ayarlandı.

Böylece 27 yıldır dolapta bekleyen o gelinlik bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Brooke Shields, People dergisine verdiği röportajda bu konuda şunları söyledi: " Aslında gelinlik daha beyazdı. Ama yıllar içinde biraz sarardı." Shields, eski gelinliğinin sararmış haliyle gayet güzel göründüğünü de belirtti.

Yıldızın anlattığına göre kızı Grier, moda tasarımcısı Heidi Weisel'in imzasını taşıyan gelinliğin üzerinde bazı değişiklikler yaptırdı.

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Gelinliğin askılarını çıkarttırdı. Sonra da alt parçadaki kabarık kısım alınıp kıyafet daha dar bir hale getirildi.

Shields, Andre Agassi ile evlendiği gün üzerinde bu gelinlik vardı. Yıllar sonra kumaşı biraz sararsa da askıları çıkarılıp üzerinde bazı değişiklikler yapıldı ve eski gelinlik Shiels'in kızı için lise mezuniyet töreninde giydiği elbiseye dönüştü.





Mezuniyet töreninde bütün ailesi Grier'ın yanındaydı.





BÜYÜK KIZI DA ONUN ESKİ ELBİSESİYLE MEZUN OLDU: Aslına bakılırsa Brooke Shields için kızlarının önemli günlerinde kendi elbiselerinden seçmesi yeni bir durum değil. Bundan üç yıl önce, 2021 yılında büyük kızı Rowan da lise mezuniyet töreninde annesinin 23 yıllık kırmızı kıyafetini giymişti. Shields, o kırmızı elbiseyi 1998 yılındaki Altın Küre töreninde giymişti.

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Büyük kızının lise mezuniyetinde giydiği kırmızı elbiseyi Shields, o günden 23 yıl önce Altın Küre ödül töreninde giymişti. Kızı sadece elbiseyi giyip üzerindeki ayrı renk şalı kullanmadı.

Brooke Shields ile Andre Agassi'nin evliliği 1997'de başladı ama sadece iki yıl sürdü. Tenisçinin kötü alışkanlıkları yüzünden çift 1999'da boşandı. Yine de Shields, ilk kocasından 'iyi adam' diye söz ediyor

Bir dönem "bebek yüzlü" olarak anılan Shields, Andre Agassi ile evliliği kısa sürse de zaman zaman onun hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

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Bundan bir süre önce AARP The Magazine'de yayınlanan röportajında da bu konuda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

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'ONUN GERİSİNDE DURDUM... BU BENİM DÜNYAM DEĞİLDİ'

Orada anlattığına göre kariyerinin zirve yaptığı dönemde bile o kadar tanınmış olmaktan çok da mutlu değildi.

1997 ile 1999 arasında evli kaldığı ilk kocası, dönemin en ünlü tenisçisi Andre Agassi ile birlikteliği döneminde onun gölgesinde kalmaktan hiç şikayetçi olmadığını anlattı Shields.

Oyuncu "Andre ile birlikteyken bir başkasından daha "küçük" olmak bana iyi hissettirdi. Çünkü o dünyanın bir numaralı tenis yıldızıydı" diye konuştu.

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Shields "Onunla gittiğimiz her yerde etrafında bir sürü koruma görevlisi olurdu. Geride durabilirdim, çünkü bu benim dünyam değildi. Etkinliklere gittiğimiz zaman hep arabadan inen ilk kişi o olurdu" diye sürdürdü sözlerini.

Brooke Shields, ilk evliliğini yaptığı, dönemin tenis yıldızı Andre Agassi'nin kendisini baskıcı annesi Teri ile ayrılmasına yardımcı olduğuna da söylemişti daha önce.

ONUN SAYESİNDE ANNE BASKISINDAN KURTULDU

Bu arada hemen hatırlatalım kızının kariyerini kendi elleriyle oluşturan Teri, aynı zamanda onun menajerliğini de yapıyordu.

Fakat söylediğine göre Shields, artık en azından iş hayatında annesiyle yollarını ayırması gerektiğini hissediyordu. İşte bunu da Agassi sayesinde de fazla büyük bir sorun çıkmadan başardı.

Shields ile dönemin en ünlü tenis yıldızlarından biri olan Andre Agassi, 1993 yılında flört etmeye başladılar. 199'7de yılında da evlendiler:

ONUNLA EVLENMEK İÇİN ANNESİNE KARŞI ÇIKTI

Üstelik Brooke, sadece kariyerini değil hayatını da yönlendiren annesine karşı çıkarak yaptı bu evliliği. Ama kocasının madde bağımlılığı ve dengesiz kişiliği nedeniyle olaylı bir şekilde ayrıldılar. Özetle evlilik 1999 yılında bitti yani sadece iki yıl sürdü.

İlk eşiyle çok mutlu bir evliliği olmamasına rağmen Brooke Shields onu yine de sevgiyle anıyor. Çünkü anlattığına göre baskın karakterli annesi Teri Shields'e bağımlı bir hayat sürmekten Agassi sayesinde kurtuldu.

'SÜREKLİ TELEFONLA ARAYIP BENİ KONTROL EDERDİ'

Annesinin kontrolcü tavırlarından rahatsız olduğunu da hiç gizlemedi Shields. Fransız Edebiyatı okumak için gittiği Princeton Üniversitesi'ndeyken annesi Teri'nin kendisini sürekli telefonla arayıp kontrol ettiğini sözlerine ekledi.

İşte bu yüzen Andre Agassi ile olan evliliği her ne kadar kötü bir şekilde bitmiş olsa da bu durumun kendisini annesine olan bağımlılığından kurtardığını sözlerine ekledi. Yani bu şekilde bile olsa boşanmak ona bağımsızlığını kazandırmıştı.

Bu durumu da şu sözlerle açıkladı: "Andre'ye kesinlikle bunun için ihtiyacım vardı. Sanırım birbirimize farklı nedenlerle ihtiyaç duyuyorduk. Andre olmasaydı yapabildiklerimi yapamazdım."