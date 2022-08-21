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İşte Uraz’ın yeni aşkı

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#Uraz Kaygılaroğlu#Merve Oflaz#Çağan Atakan Arslan
İşte Uraz’ın yeni aşkı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 11:04

Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan’la yaşadığı kısa süreli ilişkilerin ardından adı Ceren Kaçıkoç ve Nesrin Cavadzade ile anılan Uraz Kaygılaroğlu, yeni kız arkadaşıyla Marmaris’te görüntülendi.

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Bozburun’daki bir otelde 3 gün tatil yapan sevgililerin görüntülenmemek için odalarından pek çıkmadığı öğrenildi.

İşte Uraz’ın yeni aşkı


İkili tatilin son günü otelden çıkıp kendilerini bekleyen bota binerken objektife yansıdı. ( Kamil SÜMER)

Tatili hak etmiştik!
Bengü, konser maratonuna ara verip ailesiyle birlikte tatile çıktı. Çeşme’ye giden ünlü şarkıcı, çocukları Zeynep ve Selim’le plajda çekilen fotoğraflarını sosyal medyada “Beybi shark’larla tatili hak etmiştik” notuyla paylaştı.
İşte Uraz’ın yeni aşkı



Bravo aşkım!

2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Merve Oflaz ile işadamı Allan Hakko, Bodrum’da tatil yapıyor. Çift, önceki gün Cennet Koyu’ndaydı. Allan Hakko elektrikli sörf tahtası, Merve Oflaz da deniz bisikleti üzerinde objektife yansıdı.

İşte Uraz’ın yeni aşkı

Elektrikli sörf tahtasını daha sonra Oflaz da denedi, onu ilgiyle izleyen Hakko arkasından “Bravo aşkım!” diye bağırdı. (Kamil SÜMER)
İşte Uraz’ın yeni aşkı


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Romantik anlar
Çeşme’de tatil yapan Çağan Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz Arslan, geçtiğimiz cuma günü The Beach of Momo’da görüntülendi.

İşte Uraz’ın yeni aşkı


Çift, yakın arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi. Bir ara baş başa kalan Arslan çifti, birbirlerine sarılıp romantik dakikalar yaşadı. (Deniz BOY)
İşte Uraz’ın yeni aşkı

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#Uraz Kaygılaroğlu#Merve Oflaz#Çağan Atakan Arslan

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