İşte Uraz’ın yeni aşkı

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Bozburun’daki bir otelde 3 gün tatil yapan sevgililerin görüntülenmemek için odalarından pek çıkmadığı öğrenildi.



İkili tatilin son günü otelden çıkıp kendilerini bekleyen bota binerken objektife yansıdı. ( Kamil SÜMER)Bengü, konser maratonuna ara verip ailesiyle birlikte tatile çıktı. Çeşme’ye giden ünlü şarkıcı, çocukları Zeynep ve Selim’le plajda çekilen fotoğraflarını sosyal medyada “Beybi shark’larla tatili hak etmiştik” notuyla paylaştı.

2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Merve Oflaz ile işadamı Allan Hakko, Bodrum’da tatil yapıyor. Çift, önceki gün Cennet Koyu’ndaydı. Allan Hakko elektrikli sörf tahtası, Merve Oflaz da deniz bisikleti üzerinde objektife yansıdı.



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Elektrikli sörf tahtasını daha sonra Oflaz da denedi, onu ilgiyle izleyen Hakko arkasından “Bravo aşkım!” diye bağırdı. (Kamil SÜMER)

Romantik anlar

Çeşme’de tatil yapan Çağan Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz Arslan, geçtiğimiz cuma günü The Beach of Momo’da görüntülendi.



Çift, yakın arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi. Bir ara baş başa kalan Arslan çifti, birbirlerine sarılıp romantik dakikalar yaşadı. (Deniz BOY)





