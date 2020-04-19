İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un şifa listesi!

Zatürre tedavisinin ardından taburcu olan Kıvanç Tatlıtuğ’a eşi Başak Dizer Tatlıtuğ özel bir beslenme düzeni oluşturdu.

Başak Dizer Tatlıtuğ, iki uzmanla birlikte Kıvanç Tatlıtuğ’a sebze, kurubaklagil ve beyaz etten oluşan bir liste yaptı.

İşte ünlü oyuncunun şifa listesi...

"İlik suyu, kereviz sapı suyu, C vitamini yüksek kivi ve ejder meyvesi, zencefil, ceviz ve badem."

Corona virüs testi negatif çıkan, ancak zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ, gördüğü tedavinin ardından Kemerburgaz’daki evinde dinlenmeye çekilmişti.

Tatlıtuğ, corona virüs salgınından korunmak amacıyla eşiyle birlikte evinde karantina altında kalmaya devam ediyor.