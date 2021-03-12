İrem Derici'den aşk itirafı!
İrem Derici önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Oyuncu Emre Aslan’la aşk yaşadığı haberleri için daha önce “Bu konuda beraber konuşuruz” diyen şarkıcı, bu kez arkadaş olduklarını söyledi.
“Kendi kendinize yazıp çiziyorsunuz. Bir sosyal medya platformunda 1 aydır sohbet ediyorduk. Güldük oynadık, komiğimize gitti.”
RUHUNUZ DUYMADI
Derici, aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine bir de itirafta bulundu: “Ben gizli tuttum mu tutarım. Geçen sene 6 ay güzel bir ilişki yaşadım, ruhunuz duymadı.”
BU BENİM TAVRIM
Geçtiğimiz günlerde hatırını soran muhabirlere “Domuz gibiyim” diyen İrem Derici, bu sözünün haber olmasına sitem etti: “Artık bilmiyor musunuz yahu, bu benim tavrım. Bu kadın 10 yıldır argo konuşuyor, küfür ediyor. Bu böyle yani.”