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Haber Giriş: 17.08.2020 - 10:58,Son Güncelleme:

İrem Derici: Benim ev almam lazım

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
İrem Derici: Benim ev almam lazım
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İrem Derici önceki akşam Nişantaşı Cabbar adlı mekanda arkadaşı Seçkin Süngür’ün doğum günü partisine katıldı.

Ünlü şarkıcı 10 yıllık arkadaşının yeni yaşını kutladıklarını söyledi: “Seçkin ilk klip makyajımı yapan kişi. Şimdi Bülent Ersoy’la yan yana jürilik yapıyor.”

Süngür ise Bülent Ersoy’la bir gün önce pasta kestiklerini belirtti: “Bülent Hanım hediyemi eve gönderdi. Çok güzel ve pahalı Fendi gömlek. Sadece bedeni uymadığı için değiştirmeye yolladık. Bülent Hanım çok zevkliymiş.” Bunun üzerine Derici de “Bunun altında kalamam Bülent Hanım Fendi gömlek aldıysa benim sana ev almam lazım” dedi.

İrem Derici: Benim ev almam lazım


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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