Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Boris Johnson ile Carrie Symonds dÃ¼ÄŸÃ¼ne hazÄ±rlanÄ±yor

MERAKLILAR BU DÜĞÜNÜ BEKLİYOR

Bu kez "onlar ermiş muradına" diye söz edilecek kişiler İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile nişanlısı Carrie Symonds. 56 yaşındaki Johnson ile 32 yaşındaki Symonds, 2020 yılının şubat ayında nişanlandıklarını açıklamıştı. Bundan iki ay sonra da bir başka mutlu haberle, oğulları Wilfred'in dünyaya geldiği açıklamasıyla gündeme geldi çift. Son olarak da Boris Johnson ve Carrie Symonds'ın 30 Temmuz 2022'de evleneceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Her ne kadar çiftin sözcüsü, bu "özel aile etkinliği" hakkında bir yorum yapmasa da meraklılar daha şimdiden nefeslerini tutup belirlenen tarihin gelmesini bekliyor.





PANDEMİ YÜZÜNDEN DÜĞÜN ERTELENDİ

İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Boris Johnson ve Carrie Symonds, aile üyelerine ve arkadaşlarına düğün davetiyelerini çoktan gönderdi bile. Çift aslında daha önce evlenmeyi planlamıştı ama koronavirüs pandemisi nedeniyle bu plan ertelendi. Boris Johnson ile Carrie Symonds'ın düğünüyle ilgili kulislerde dolanan iddialara ve beklentilere geçmeden önce çiftin nasıl tanıştığına da şöyle bir bakalım. Çiftin, tanışması 2012 yılına kadar uzanıyor. Johnson'ın Londra Belediye Başkanlığı'na yeniden adaylığını koyduğu ve kazandığı seçim kampanyasında Carrie Symonds da görev alıyordu. O kampanya sırasında tanışan çift daha sonra romantik bir ilişki yaşamaya başladı.



EVLENMEDEN ÖNCE 10 NUMARA'YA TAŞINAN İLK ÇİFT

Bu arada Boris Johnson ve Carrie Symonds'ın Londra'da başbakanlık konutu olan 10 Numara'ya evli olmadan taşınan ilk çift olarak tarihe geçtiğini de hatırlatalım. Bu , Symmonds'ın ilk evliliği, Johnson'ın ise üçüncü evliliği olacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk evliliğini 1987 ile 1993 yılları arasında Allegra Mostyn Owen ile yaptı. İkinci eşi Marina Wheeler ile 1993'te evlendi. Kaynaklara göre Johnson'ın bu evlilikten altı tane çocuğu bulunuyor.



DÜĞÜN NEREDE OLACAK?

Şimdi gelelim dünyanın merakla beklediği bu düğünle ilgili ortaya atılan iddialara ve beklentilere. Öncelikle muhtemel düğün mekanlarına bir göz atalım. İlk sırada Buckinghamshire'da bulunan tarihi bina Chequers var. 1921 yılından bu yana İngiltere başbakanlarının kullandığı bu kır evi, 2020 yılında bambaşka bir nedenle manşetlere taşınmıştı. O günlere doğru bir gidelim şimdi. Koronavirüs pandemisinin ilk döneminde sürü bağışıklığı ilkesini benimseyen Boris Johnson kendisi de virüse yakalanmış bir süre hastanede tedavi görmüştü. Sonra da nekahat dönemini Chequers'ta geçirmişti. İşte burası Boris Johnson ile Carrie Symonds'ın dügün mekanı olabilecek yerlerin başında sayılıyor. 10 yatak odası bulunan bu kır malikanesi, The Sun gazetesinin iddiasına göre çiftin düğün için tercih edebileceği mekanların başında geliyor. Bu tarihi yapının, çift için bir başka özel yanı daha var: Carrie Symons, oğlu dünyaya gelmeden önce bebek kutlamasını da burada yapmıştı.





KÖPEKLERİ YÜZÜK TAŞIYACAK

Boris Johnson ile Carrie Symonds'ın düğün mekanı olarak seçebileceği öne sürülen yerlerden biri de Kent'te bulunan Port Lympne Hotel and Reserve. Bu lüks otel, Symonds'ın çalıştığı muhafazakar Aspinall Vakfı tarafından işletiliyor. İngiliz basınına göre, 180 kişi kapasiteli bir salonda da dahil düğün ya da davetlere uygun birçok alan bulunuyor otel bünyesinde. Eğer çift, hayatlarını birleştirmek için burayı seçerler ve daha az konukla daha samimi bir tören arzu ederlerse otelde bunun için de 40 kişilik ayrı bölüm var. Johnson ve Symonds, bu otelde evlenirlerse, konukları için özel bir safari de düzenleyebilecek. Mekan için konuşulan seçeneklerden bir diğeri de çiftin oğulları Wilfred'in vaftizi için seçtikleri Westminister Katedrali. Gelecek yıl yapılacak olan düğünde çiftin çok sevdiği köpeği Dilyn'ın da hazır bulanacağı iddialar arasında. Hatta köpeğin yüzük taşıyacağı da basına yansıdı son günlerde.



GELİNLİĞİ NASIL OLACAK?

Elbette düğünün en çok merak edilen ayrıntısı yani gelinlikle ilgili de iddialar ortaya atılıyor. Hatta mekandan çok bu konuda kafa yoran çok kişi var. İddialara göre Carrie Symonds, çoktan gelinliğini seçmek için çalışmalara başladı bile. Hangi tasarımcının gelinliğini giyeceği, nasıl bir model seçeceği büyük merak konusu. Yani tıpkı kraliyet düğünleri gibi. Başta İngiltere olmak üzere bütün dünya 2011'de Kate Middleton'ın üç yıl önce Meghan Markle'ın nasıl bir gelinlikle evleneceğini merak etmişti. Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'nin gelinlikleriyle ilgili olarak da onlar törenin yapılacağı mekanların önünde otomobillerden ininceye kadar bahis konusu edilmişti. Aynı durum Carrie Symonds için de geçerli.



ÜNLÜ MODACILARIN ADI GEÇİYOR

Bu konuda da çeşitli iddialar dolanıyor ortalıkta. Bunlardan biri Symonds'ın bu en mutlu günü için çok sevdiği Isabelle Fox'un imzasını taşıyan bir gelinlik seçeceği. Öne çıkan iddia bu. Ama gelinlikle ilgili iddialar bununla sınırlı değil. Ünlü oyuncu Sienna Miller'ın kız kardeşi Savannah, Londralı tasarımcı Indiebride, Rita Colson da gelinlik için adı geçen tasarımcılar arasında. Bu son iki tasarımcı yani Indiebride ve Colson, organik, çevre dostu tasarımlarıyla biliniyor. Her iki tasarımcının gelinlik modellerinin fiyatları ise bin 500 ile 2 bin sterlin arasında değişiyor. Gelinlik konusunda öne çıkan başka firmalar da söz konusu. Bunların da her ikisi organik ürünler kullanıyor. Üstelik onların tasarımları diğerlerinden çok daha ucuz. Devon merkezli Sister Organics ve Jessica Turner, daha ucuz ve çevre dostu tasarımlarıyla biliniyor.





PEKİ YA GELİN ÇİÇEĞİ?

Gelinliğin tamamlayıcısı gelin çiçeklerine gelirsek... Çevre dostu olarak tanınan Carrie Symonds'ın klasik bir gelin çiçeği yerine daha az gösterişli ve daha çevreci bir çiçek tercih edeceği konuşuluyor. Yani iddialara göre Symonds'ın "az çoktur" ilkesini benimsemesi yüksek olasılık.





PEYNİRDEN PASTA OLUR MU?

Boris Johnson ile Carrie Symonds'ın düğün pastasına gelelim... Bu konuda da çarpıcı iddialar öne sürülüyor. Düğünün en lezzetli ve gösterişli olması gereken bu ayrıntısı hakkında konuşulan en çarpıcı iddia ise şu: Gelin Carrie'nin, klasik bir pasta yerine Johnson çok sevdiği için peynirlerden özel bir pasta hazırlatacağı. Yumuşak ve sert peynirlerin karışımından oluşacak ve 300 kişiye yetecek birkaç katlı peynir pastasının ortalama fiyatı ise 500 sterlin olarak belirtiliyor.



MÜZİK SEÇİMİ DE BİR OLAY

Peki düğünde müzik tercihleri nasıl olacak? İşte bu konuda Johnson ile Symonds arasındaki yaş hatta kuşak farkı öne çıkıyor. Ama hem gelinin hen damadın ortak zevkleri de var kuşkusuz. O da müzik dünyasına damgasını vuran Abba grubu. Bu grubuh şarkıları düğünde yankılanabilir. Abba şarkılarının öne çıkmasının nedeni ise gelin Carrie Symonds'ın 30'uncu doğum ggününü de grubun şarkılarıyla kutlamış olması.



BALAYI İÇİN TAHMİNLER

Düğün bu kadar merak edilir de balayı edilmez mi? Elbette edilir! Çiçeği burnunda evliler Boris Johnson ile

Carrie Symonds'ın balayı için tercih edebileceği yerler arasında Costa Rica başı çekiyor. Çiftin çevre dostu bir tatil köyünde dalış yaparak, şelaleleri izleyerek, ata binip yoga yaparak geçirebilecekleri bir balayı neden olmasın? Ya da belki de Maldiv adalarında lüks bir balayı... Her ikisinin fiyatı da 4 ile 5 bin sterlin arasında değişiyor.



FATURA NASIL ÖDENECEK?

Peki faturayı kim ödeyecek? Gelinin babasıyla arasının kötü olması göz önüne alınırsa Johnson ile Symonds, bütün masrafları kendileri karşılayacaklar. Fakat çiftin parayla çözemeyecekleri bir sorunları da var... Bu düğünü planlama işini kimin üstleneceği. Nedenine gelirsek....



MİLYONLAR VERSELER ONLARIN DÜĞÜNÜNÜ PLANLAMAM!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan kapanmalardan tüm dünya gibi İngiltere'de etkilendi. Birçok iş kolu ekonomik olarak büyük zarar gördü. Bunlardan biri de düğün sektörü. Bu sektörde çalışanlar Boris Johnson'ın başında olduğu hükümeti, kendilerine yeteri kadar destek olmamakla suçluyor. İşte bu yüzden de evlilik hazırlığı yapan çifte düğün planlama şirketlerinden uyarı geldi kıa bir süre önce: "Bu düğünü planlamak için ciddi bir mücadele vermeniz gerekebilir!" Hatta bu konuda öfkesini dışa vurmaktan çekinmeyenler de var. Bunlardan biri de düğün planlamacısı olarak çalışan Sarah Haywood. Haywood basına yaptığı açıklamada kendisine milyonlarca pound verilse bile bu düğünü planlamayacağını açık açık söyledi. Hatta "Başbakan düğünü için kendisiyle çalışacak birilerini bulabilirse bu beni çok şaşırtacak" diye sözlerini sürdürdü. Bu arada İngiltere'de düğünler pandemi nedeniye 30 konukla sınırlandırıldı. Sektörde faaliyet gösterenler 21 Haziran'da bu kısıtlamanın kaldırılmasını heyecanla bekliyor.



200 YILDA BİR İLK

Öyle ya da böyle Boris Johnson ile Carrie Symonds'ın düğünü ülke tarihine de geçecek. Sadece damadın başbakan olması nedeniyle değil üstelik. Johnson, 200 yıllık süre içinde görevi başındayken evlenen ilk başbakan olacak.

Daha öhce Lord Liverpool aynı şekilde evlenmişti ama onun durumu çok farklıydı. Liverpool'un karısı Louisa öldüğünde, kendisi 10 yıldır görev başındaydı. Karısı öldükten kısa bir süre sonra 24 Eylül 18227de Louisa'nın en yakın arkadaşı Lady Mary Chester ile hayatını birleştirdi Lord Liverpool.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?