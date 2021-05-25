Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Boris Johnson ile Carrie Symonds dÃ¼ÄŸÃ¼ne hazÄ±rlanÄ±yor



MERAKLILAR BU DÃœÄžÃœNÃœ BEKLÄ°YOR

Bu kez "onlar ermiÅŸ muradÄ±na" diye sÃ¶z edilecek kiÅŸiler Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Boris Johnson ile niÅŸanlÄ±sÄ± Carrie Symonds. 56 yaÅŸÄ±ndaki Johnson ile 32 yaÅŸÄ±ndaki Symonds, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bundan iki ay sonra da bir baÅŸka mutlu haberle, oÄŸullarÄ± Wilfred'in dÃ¼nyaya geldiÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ±yla gÃ¼ndeme geldi Ã§ift. Son olarak da Boris Johnson ve Carrie Symonds'Ä±n 30 Temmuz 2022'de evleneceÄŸi iddialarÄ± gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼. Her ne kadar Ã§iftin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, bu "Ã¶zel aile etkinliÄŸi" hakkÄ±nda bir yorum yapmasa da meraklÄ±lar daha ÅŸimdiden nefeslerini tutup belirlenen tarihin gelmesini bekliyor.





PANDEMÄ° YÃœZÃœNDEN DÃœÄžÃœN ERTELENDÄ°

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re, Boris Johnson ve Carrie Symonds, aile Ã¼yelerine ve arkadaÅŸlarÄ±na dÃ¼ÄŸÃ¼n davetiyelerini Ã§oktan gÃ¶nderdi bile. Ã‡ift aslÄ±nda daha Ã¶nce evlenmeyi planlamÄ±ÅŸtÄ± ama koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle bu plan ertelendi. Boris Johnson ile Carrie Symonds'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼yle ilgili kulislerde dolanan iddialara ve beklentilere geÃ§meden Ã¶nce Ã§iftin nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na da ÅŸÃ¶yle bir bakalÄ±m. Ã‡iftin, tanÄ±ÅŸmasÄ± 2012 yÄ±lÄ±na kadar uzanÄ±yor. Johnson'Ä±n Londra Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na yeniden adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyduÄŸu ve kazandÄ±ÄŸÄ± seÃ§im kampanyasÄ±nda Carrie Symonds da gÃ¶rev alÄ±yordu. O kampanya sÄ±rasÄ±nda tanÄ±ÅŸan Ã§ift daha sonra romantik bir iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.



EVLENMEDEN Ã–NCE 10 NUMARA'YA TAÅžINAN Ä°LK Ã‡Ä°FT

Bu arada Boris Johnson ve Carrie Symonds'Ä±n Londra'da baÅŸbakanlÄ±k konutu olan 10 Numara'ya evli olmadan taÅŸÄ±nan ilk Ã§ift olarak tarihe geÃ§tiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m. Bu , Symmonds'Ä±n ilk evliliÄŸi, Johnson'Ä±n ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸi olacak. Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Boris Johnson, ilk evliliÄŸini 1987 ile 1993 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Allegra Mostyn Owen ile yaptÄ±. Ä°kinci eÅŸi Marina Wheeler ile 1993'te evlendi. Kaynaklara gÃ¶re Johnson'Ä±n bu evlilikten altÄ± tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.



DÃœÄžÃœN NEREDE OLACAK?

Åžimdi gelelim dÃ¼nyanÄ±n merakla beklediÄŸi bu dÃ¼ÄŸÃ¼nle ilgili ortaya atÄ±lan iddialara ve beklentilere. Ã–ncelikle muhtemel dÃ¼ÄŸÃ¼n mekanlarÄ±na bir gÃ¶z atalÄ±m. Ä°lk sÄ±rada Buckinghamshire'da bulunan tarihi bina Chequers var. 1921 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ä°ngiltere baÅŸbakanlarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± bu kÄ±r evi, 2020 yÄ±lÄ±nda bambaÅŸka bir nedenle manÅŸetlere taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. O gÃ¼nlere doÄŸru bir gidelim ÅŸimdi. KoronavirÃ¼s pandemisinin ilk dÃ¶neminde sÃ¼rÃ¼ baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ilkesini benimseyen Boris Johnson kendisi de virÃ¼se yakalanmÄ±ÅŸ bir sÃ¼re hastanede tedavi gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Sonra da nekahat dÃ¶nemini Chequers'ta geÃ§irmiÅŸti. Ä°ÅŸte burasÄ± Boris Johnson ile Carrie Symonds'Ä±n dÃ¼gÃ¼n mekanÄ± olabilecek yerlerin baÅŸÄ±nda sayÄ±lÄ±yor. 10 yatak odasÄ± bulunan bu kÄ±r malikanesi, The Sun gazetesinin iddiasÄ±na gÃ¶re Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in tercih edebileceÄŸi mekanlarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Bu tarihi yapÄ±nÄ±n, Ã§ift iÃ§in bir baÅŸka Ã¶zel yanÄ± daha var: Carrie Symons, oÄŸlu dÃ¼nyaya gelmeden Ã¶nce bebek kutlamasÄ±nÄ± da burada yapmÄ±ÅŸtÄ±.





KÃ–PEKLERÄ° YÃœZÃœK TAÅžIYACAK

Boris Johnson ile Carrie Symonds'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼n mekanÄ± olarak seÃ§ebileceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len yerlerden biri de Kent'te bulunan Port Lympne Hotel and Reserve. Bu lÃ¼ks otel, Symonds'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± muhafazakar Aspinall VakfÄ± tarafÄ±ndan iÅŸletiliyor. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na gÃ¶re, 180 kiÅŸi kapasiteli bir salonda da dahil dÃ¼ÄŸÃ¼n ya da davetlere uygun birÃ§ok alan bulunuyor otel bÃ¼nyesinde. EÄŸer Ã§ift, hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirmek iÃ§in burayÄ± seÃ§erler ve daha az konukla daha samimi bir tÃ¶ren arzu ederlerse otelde bunun iÃ§in de 40 kiÅŸilik ayrÄ± bÃ¶lÃ¼m var. Johnson ve Symonds, bu otelde evlenirlerse, konuklarÄ± iÃ§in Ã¶zel bir safari de dÃ¼zenleyebilecek. Mekan iÃ§in konuÅŸulan seÃ§eneklerden bir diÄŸeri de Ã§iftin oÄŸullarÄ± Wilfred'in vaftizi iÃ§in seÃ§tikleri Westminister Katedrali.Â Gelecek yÄ±l yapÄ±lacak olan dÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§iftin Ã§ok sevdiÄŸi kÃ¶peÄŸi Dilyn'Ä±n da hazÄ±r bulanacaÄŸÄ± iddialar arasÄ±nda. Hatta kÃ¶peÄŸin yÃ¼zÃ¼k taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± da basÄ±na yansÄ±dÄ± son gÃ¼nlerde.



GELÄ°NLÄ°ÄžÄ° NASIL OLACAK?

Elbette dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n en Ã§ok merak edilen ayrÄ±ntÄ±sÄ± yani gelinlikle ilgili de iddialar ortaya atÄ±lÄ±yor. Hatta mekandan Ã§ok bu konuda kafa yoran Ã§ok kiÅŸi var. Ä°ddialara gÃ¶re Carrie Symonds, Ã§oktan gelinliÄŸini seÃ§mek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ± bile. Hangi tasarÄ±mcÄ±nÄ±n gelinliÄŸini giyeceÄŸi, nasÄ±l bir model seÃ§eceÄŸi bÃ¼yÃ¼k merak konusu. Yani tÄ±pkÄ± kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nleri gibi. BaÅŸta Ä°ngiltere olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya 2011'de Kate Middleton'Ä±n Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce Meghan Markle'Ä±n nasÄ±l bir gelinlikle evleneceÄŸini merak etmiÅŸti. Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'nin gelinlikleriyle ilgili olarak da onlar tÃ¶renin yapÄ±lacaÄŸÄ± mekanlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde otomobillerden ininceye kadar bahis konusu edilmiÅŸti. AynÄ± durum Carrie Symonds iÃ§in de geÃ§erli.



ÃœNLÃœ MODACILARIN ADI GEÃ‡Ä°YOR

Bu konuda da Ã§eÅŸitli iddialar dolanÄ±yor ortalÄ±kta. Bunlardan biri Symonds'Ä±n bu en mutlu gÃ¼nÃ¼ iÃ§in Ã§ok sevdiÄŸi Isabelle Fox'un imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir gelinlik seÃ§eceÄŸi. Ã–ne Ã§Ä±kan iddia bu. Ama gelinlikle ilgili iddialar bununla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. ÃœnlÃ¼ oyuncu Sienna Miller'Ä±n kÄ±z kardeÅŸi Savannah, LondralÄ± tasarÄ±mcÄ± Indiebride, Rita Colson da gelinlik iÃ§in adÄ± geÃ§en tasarÄ±mcÄ±lar arasÄ±nda. Bu son iki tasarÄ±mcÄ± yani Indiebride ve Colson, organik, Ã§evre dostu tasarÄ±mlarÄ±yla biliniyor. Her iki tasarÄ±mcÄ±nÄ±n gelinlik modellerinin fiyatlarÄ± ise bin 500 ile 2 bin sterlin arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.Â Gelinlik konusunda Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸka firmalar da sÃ¶z konusu. BunlarÄ±n da her ikisi organik Ã¼rÃ¼nler kullanÄ±yor. Ãœstelik onlarÄ±n tasarÄ±mlarÄ± diÄŸerlerinden Ã§ok daha ucuz. Devon merkezli Sister Organics ve Jessica Turner, daha ucuz ve Ã§evre dostu tasarÄ±mlarÄ±yla biliniyor.





PEKÄ° YA GELÄ°N Ã‡Ä°Ã‡EÄžÄ°?Â

GelinliÄŸin tamamlayÄ±cÄ±sÄ± gelin Ã§iÃ§eklerine gelirsek... Ã‡evre dostu olarak tanÄ±nan Carrie Symonds'Ä±n klasik bir gelin Ã§iÃ§eÄŸi yerine daha az gÃ¶steriÅŸli ve daha Ã§evreci bir Ã§iÃ§ek tercih edeceÄŸi konuÅŸuluyor. Yani iddialara gÃ¶re Symonds'Ä±n "az Ã§oktur" ilkesini benimsemesi yÃ¼ksek olasÄ±lÄ±k.





PEYNÄ°RDEN PASTA OLUR MU?

Boris Johnson ile Carrie Symonds'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼n pastasÄ±na gelelim... Bu konuda da Ã§arpÄ±cÄ± iddialar Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n en lezzetli ve gÃ¶steriÅŸli olmasÄ± gereken bu ayrÄ±ntÄ±sÄ± hakkÄ±nda konuÅŸulan en Ã§arpÄ±cÄ± iddia ise ÅŸu: Gelin Carrie'nin, klasik bir pasta yerine Johnson Ã§ok sevdiÄŸi iÃ§in peynirlerden Ã¶zel bir pasta hazÄ±rlatacaÄŸÄ±. YumuÅŸak ve sert peynirlerin karÄ±ÅŸÄ±mÄ±ndan oluÅŸacak ve 300 kiÅŸiye yetecek birkaÃ§ katlÄ± peynir pastasÄ±nÄ±n ortalama fiyatÄ± ise 500 sterlin olarak belirtiliyor.



MÃœZÄ°K SEÃ‡Ä°MÄ° DE BÄ°R OLAY

Peki dÃ¼ÄŸÃ¼nde mÃ¼zik tercihleri nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte bu konuda Johnson ile Symonds arasÄ±ndaki yaÅŸ hatta kuÅŸak farkÄ± Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Ama hem gelinin hen damadÄ±n ortak zevkleri de var kuÅŸkusuz. O da mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran Abba grubu. Bu grubuh ÅŸarkÄ±larÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nde yankÄ±lanabilir. Abba ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n nedeni ise gelin Carrie Symonds'Ä±n 30'uncu doÄŸum ggÃ¼nÃ¼nÃ¼ de grubun ÅŸarkÄ±larÄ±yla kutlamÄ±ÅŸ olmasÄ±.



BALAYI Ä°Ã‡Ä°N TAHMÄ°NLER

DÃ¼ÄŸÃ¼n bu kadar merak edilir de balayÄ± edilmez mi? Elbette edilir! Ã‡iÃ§eÄŸi burnunda evliler Boris Johnson ile

Carrie Symonds'Ä±n balayÄ± iÃ§in tercih edebileceÄŸi yerler arasÄ±nda Costa Rica baÅŸÄ± Ã§ekiyor. Ã‡iftin Ã§evre dostu bir tatil kÃ¶yÃ¼nde dalÄ±ÅŸ yaparak, ÅŸelaleleri izleyerek, ata binip yoga yaparak geÃ§irebilecekleri bir balayÄ± neden olmasÄ±n? Ya da belki de Maldiv adalarÄ±nda lÃ¼ks bir balayÄ±... Her ikisinin fiyatÄ± da 4 ile 5 bin sterlin arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.



FATURA NASIL Ã–DENECEK?

Peki faturayÄ± kim Ã¶deyecek? Gelinin babasÄ±yla arasÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ olmasÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nÄ±rsa Johnson ile Symonds, bÃ¼tÃ¼n masraflarÄ± kendileri karÅŸÄ±layacaklar. Fakat Ã§iftin parayla Ã§Ã¶zemeyecekleri bir sorunlarÄ± da var... Bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ planlama iÅŸini kimin Ã¼stleneceÄŸi. Nedenine gelirsek....



MÄ°LYONLAR VERSELER ONLARIN DÃœÄžÃœNÃœNÃœ PLANLAMAM!

KoronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle yaÅŸanan kapanmalardan tÃ¼m dÃ¼nya gibi Ä°ngiltere'de etkilendi. BirÃ§ok iÅŸ kolu ekonomik olarak bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶rdÃ¼. Bunlardan biri de dÃ¼ÄŸÃ¼n sektÃ¶rÃ¼. Bu sektÃ¶rde Ã§alÄ±ÅŸanlar Boris Johnson'Ä±n baÅŸÄ±nda olduÄŸu hÃ¼kÃ¼meti, kendilerine yeteri kadar destek olmamakla suÃ§luyor. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de evlilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan Ã§ifte dÃ¼ÄŸÃ¼n planlama ÅŸirketlerinden uyarÄ± geldi kÄ±a bir sÃ¼re Ã¶nce: "Bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ planlamak iÃ§in ciddi bir mÃ¼cadele vermeniz gerekebilir!" Hatta bu konuda Ã¶fkesini dÄ±ÅŸa vurmaktan Ã§ekinmeyenler de var. Bunlardan biri de dÃ¼ÄŸÃ¼n planlamacÄ±sÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸan Sarah Haywood. Haywood basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada kendisine milyonlarca pound verilse bile bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ planlamayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k sÃ¶yledi. Hatta "BaÅŸbakan dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in kendisiyle Ã§alÄ±ÅŸacak birilerini bulabilirse bu beni Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtacak" diye sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu arada Ä°ngiltere'de dÃ¼ÄŸÃ¼nler pandemi nedeniye 30 konukla sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±. SektÃ¶rde faaliyet gÃ¶sterenler 21 Haziran'da bu kÄ±sÄ±tlamanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± heyecanla bekliyor.

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200 YILDA BÄ°R Ä°LK

Ã–yle ya da bÃ¶yle Boris Johnson ile Carrie Symonds'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼lke tarihine de geÃ§ecek. Sadece damadÄ±n baÅŸbakan olmasÄ± nedeniyle deÄŸil Ã¼stelik. Johnson, 200 yÄ±llÄ±k sÃ¼re iÃ§inde gÃ¶revi baÅŸÄ±ndayken evlenen ilk baÅŸbakan olacak.

Daha Ã¶hce Lord Liverpool aynÄ± ÅŸekilde evlenmiÅŸti ama onun durumu Ã§ok farklÄ±ydÄ±. Liverpool'un karÄ±sÄ± Louisa Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde, kendisi 10 yÄ±ldÄ±r gÃ¶rev baÅŸÄ±ndaydÄ±. KarÄ±sÄ± Ã¶ldÃ¼kten kÄ±sa bir sÃ¼re sonra 24 EylÃ¼l 18227de Louisa'nÄ±n en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Lady Mary Chester ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi Lord Liverpool.

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