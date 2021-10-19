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İngiliz mahkemesi kararını verdi: Nusret Gökçe eski çalışanlarına 2 milyon tazminat ödeyecek

#Nusret Gökçe#Nusret Steakhouse#İngiltere
İngiliz mahkemesi kararını verdi: Nusret Gökçe eski çalışanlarına 2 milyon tazminat ödeyecek

İngiliz mahkemesi, Nusret Steakhouse’un sahibi Nusret Gökçe’yi çalışanlarının bahşişlerine el koyduğu ve onları işten çıkardığı gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum etti.

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İNGİLTERE’NİN başkenti Londra’da açtığı yeni restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen ünlü işletmeci Nusret Gökçe’ye mahkemeden kötü haber geldi. Eski çalışanları, Gökçe’ye açtıkları davayı kazandı. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Nusret Gökçe çalışanların bahşişlerine el koyuyordu ve bu duruma itiraz edenleri işten kovdu.

2 YIL ÖNCE DE DAVALIK OLMUŞTU

Çalışanların açtığı tazminat davası sonucu ünlü işletmeci 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödemeye mahkûm edildi. Nusret Gökçe, New York’taki mekanında çalışan garsonlarıyla da 2 yıl önce davalık olmuş, mahkeme o dönem ünlü işletmeciyi 237 bin dolar tazminat ödemeye mahkûm etmişti.

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#Nusret Gökçe#Nusret Steakhouse#İngiltere

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