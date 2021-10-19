İngiliz mahkemesi kararını verdi: Nusret Gökçe eski çalışanlarına 2 milyon tazminat ödeyecek

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İNGİLTERE’NİN başkenti Londra’da açtığı yeni restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen ünlü işletmeci Nusret Gökçe’ye mahkemeden kötü haber geldi. Eski çalışanları, Gökçe’ye açtıkları davayı kazandı. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Nusret Gökçe çalışanların bahşişlerine el koyuyordu ve bu duruma itiraz edenleri işten kovdu.



2 YIL ÖNCE DE DAVALIK OLMUŞTU



Çalışanların açtığı tazminat davası sonucu ünlü işletmeci 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödemeye mahkûm edildi. Nusret Gökçe, New York’taki mekanında çalışan garsonlarıyla da 2 yıl önce davalık olmuş, mahkeme o dönem ünlü işletmeciyi 237 bin dolar tazminat ödemeye mahkûm etmişti.