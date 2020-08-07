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İlayda Akdoğan: 1 aydır İstanbul’dayız
Basketbolcu sevgilisi Roham Kabir’i ziyaret etmek için gittiği İran’da koronavirüs nedeniyle mahsur kaldığı haberleriyle gündeme gelen İlayda Akdoğan, önceki gün Nişantaşı’ndaki City’s AVM’de görüntülendi.
Sevgilisiyle alışverişe çıkan genç oyuncu, “İstanbul’a geçen ay geldik” dedi. Akdoğan, yeni projeleriyle ilgili soruya da “Bir proje için görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun süredir setlerden uzağım, çok özledim” yanıtını verdi.
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