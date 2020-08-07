İlayda Akdoğan: 1 aydır İstanbul’dayız

Sevgilisiyle alışverişe çıkan genç oyuncu, “İstanbul’a geçen ay geldik” dedi. Akdoğan, yeni projeleriyle ilgili soruya da “Bir proje için görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun süredir setlerden uzağım, çok özledim” yanıtını verdi.





