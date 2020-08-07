MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleriİlayda Akdoğan: 1 aydır İstanbul’dayız
GeriMagazin İlayda Akdoğan: 1 aydır İstanbul’dayız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 07.08.2020 - 07:45,Son Güncelleme:

İlayda Akdoğan: 1 aydır İstanbul’dayız

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
İlayda Akdoğan: 1 aydır İstanbul’dayız
Abone Olgoogle-news

Basketbolcu sevgilisi Roham Kabir’i ziyaret etmek için gittiği İran’da koronavirüs nedeniyle mahsur kaldığı haberleriyle gündeme gelen İlayda Akdoğan, önceki gün Nişantaşı’ndaki City’s AVM’de görüntülendi.

Sevgilisiyle alışverişe çıkan genç oyuncu, “İstanbul’a geçen ay geldik” dedi. Akdoğan, yeni projeleriyle ilgili soruya da “Bir proje için görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun süredir setlerden uzağım, çok özledim” yanıtını verdi.

İlayda Akdoğan: 1 aydır İstanbul’dayız


False
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle