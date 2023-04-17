İki yıldız oyuncu sonunda kardeş çıkabilir: Reklam kokan hareketler...

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REKORLAR KIRAN DİZİDE BİRLİKTE ROL ALDILAR

Polisiye suç draması True Detective 2014’te televizyon yolculuğuna başladığında herkesi ekran başına kilitlemiş, türün kurallarını altüst eden anlatımı ve adeta bir yıldızlar karması olan kadrosuyla tüm dünyada büyük ses getirmişti. Şimdilik üç sezon çekilen ve her sezonunda başka bir oyuncu kadrosu ve hikâyeyle yoluna devam eden dizinin en ses getiren bölümleri ilk sezonunda yayınlanmıştı.

İki aktör neredeyse oyunculuk kariyerlerinin başından beri yakın dost

Bu başarının ardında dizinin merak dolu hikâyesi ve başarılı sanat yönetiminin yanında başrollerde karşılıklı döktüren usta aktörler Matthew McConaughey ve Woody Harrelson’ın da payı büyüktü. Zaten ilk sezonun sonunda dizi ödüllere boğulurken bu ödüllerde aslan payını da bu iki dev oyuncu paylaştı.

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9 YIL SONRA YENİDEN BİRLİKTE

Şimdi bu ortaklığın üzerinden tam 9 yıl geçtikten sonra Matthew McConaughey ve Woody Harrelson yeniden bir başka proje için bir araya geldi. Üstelik bu yeni proje McConaughey ve Harrelson’ın üçüncü kez kamera karşısına birlikte geçişleri olacak. İki aktör 2008’de de komedi filmi Hızlı Sörfçü’de birlikte rol almıştı.

Matthew McConaughey ve Woody Harrelson, çok ses getiren True Dedective dizisinden sonra yeniden birlikte kamera karşısına geçecek

Apple TV+ için çevrilen yeni komedi dizisi “Brother from Another Mother” (Başka Anneden Doğan Kardeşim) için yeniden yan yana gelen ikili aslında kendi gerçek hayatlarının ekrana uyarlanmış halini canlandıracaklar. İkisi de Texas’lı olan ve gerçek hayatta da yakın dost olan iki usta oyuncu yeni dizilerinde kendilerini Texas’ta bir çiftlikte birlikte yaşarken canlandırıyorlar. Dizinin yayın tarihi henüz belli değil ancak şimdiden çok konuşulmaya başladı.

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BOMBA İTİRAF: WOODY VE BEN KARDEŞ OLABİLİRİZ!

Bunun en büyük sebebiyse Matthew McConaughey’in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayınında ortaya attığı çılgın iddia. Matthew McConaughey’in anlattığın göre gerçek hayatta da çok iyi dost olan ve kardeş gibi yaşayan aktör ve Woody Harrelson’ın aslında gerçekten de kardeş olma ihtimalleri yüksek! Ve McConaughey’in program sırasında itiraf ettiğine göre ünlü aktörler bunu kanıtlamak için DNA testi yaptırmayı düşünüyor.

İki yakın dost DNA testi yaptırmayı planlıyor...

Peki tüm bunlar nereden çıktı diyeceksiniz? Matthew McConaughey “Benim başladığım cümleyi o bitirir, onunkini ben. Onun çocukları bana amca diyor, benim çocuklarım da ona. Ve birlikte olduğumuz fotoğraflarda ailemiz bile bizi birbirimizle karıştırıyor.” diye bahsettiği yakın arkadaşı Woody Harrelson’ın gerçekte kardeşi olabileceği fikrine annesiyle yaptığı bir konuşmadan sonra kapılmış.

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ANNESİYLE KONUŞUNCA ANLAMIŞ

“Birkaç yıl önce Woody’nin ailesiyle ne kadar yakın olduğumuz konuştuğumuz bir sohbet sırasında annem Woody’ye dönüp ‘Biliyor musun Woody, babanla tanışırdık’ dedi. Ama bunu söylerken tanışırdık lafını imalı kullanmıştı ve bunun basit bir tanışıklıktan öte olduğunu düşündüm.”

McConaughey ve Harrelson aile boyu tatillere bile birlikte çıkıyorlar

Matthew McConaughey, bu konuşmanın ardından Woody Harrelson’la birlikte aile geçmişlerini araştırdıklarını anlattı. Bu araştırma da iki arkadaş anne ve babalarının aynı günlerde boşanmış olduklarını ve Texas’ta tanışıp bir ilişki yaşamış olma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğunu keşfetmişler. Bu arada Woody Harrelson’ın babasının bir kiralık katil olduğunu ve hayatının büyük çoğunluğunu sürekli hapse girip çıkarak geçirdiğini de ekleyelim.

"REKLAM YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

53 yaşındaki Matthew McConaughey’in 61 yaşındaki yakın dostu Woody Harrelson’ın gerçekte ağabeyi olabileceğini ortaya çıkarması iki aktörün hayranları arasında hem büyük bir merak hem de sevinç yarattı. Ancak bu haberi sevinçli karşılamayıp şüpheyle yaklaşan da çok. Hatta yıllar önce ortaya çıkan bu durumun daha şimdi itiraf edilmesi “reklam kokan bir hareket” olarak nitelendirildi.

Hollywood'un iki usta ismi aslında kardeş olabilecekleri gerçeğiyle karşı karşıya geldi

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Yani Matthew McConaughey’in aslında böyle bir hikâye uydurarak Woody Harrelson’la başrol oynadığı yeni dizinin reklamını yapmak için uğraştığı iddia edildi. Ki zaten iki oyuncu yeni dizilerinde de kendi hayatlarını aynı çiftlikte kardeş gibi yaşayan iki yakın arkadaşın kurgu hikâyesi gibi oynayacak.

"YA 53 YILLIK BABAM GERÇEKTE BABAM DEĞİLSE?"

Ancak yakışıklı aktör Matthew McConaughey, bu reklam suçlamasını kabul etmiyor. Kardeşlik ihtimalini ve DNA testi niyetini bugüne kadar açıklamalarını biraz da kendi düştüğü zor duruma bağlıyor başarılı oyuncu.