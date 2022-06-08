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Hollywood yıldızı Matthew McConaughey’den Beyaz Saray’a kritik çağrı

#Matthew Mcconaughey#Beyaz Saray#Silah Yasası
Hollywood yıldızı Matthew McConaughey’den Beyaz Saray’a kritik çağrı

ABD’li ünlü oyuncu Matthew McConaughey Beyaz Saray kürsüsünde yaptığı konuşmada ABD’deki tüm siyasi kesimlere silah kontrolü yasası için çağrıda bulundu. Öte yandan Texas'taki okul saldırısında yaralanan bir öğretmen, saldırgana 77 dakika sonra müdahale eden polisi 'korkaklıkla' suçladı.

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ABD’li aktör Matthew McConaughey, memleketi Teksas Uvalde kentinde meydana gelen okul saldırısına ilişkin Beyaz Saray’da bir konuşma yaptı.

Teksas valiliğine aday olmak isteyen ancak daha sonra vazgeçtiğini duyuran McConaughey, konuşma öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray kürsüsünde yaptığı 22 dakikalık konuşmada silah alımları için özgeçmiş incelemesinin yapılması ve AR-15 tipi otomatik tüfekleri satın almak için yaş sınırının 21'e çıkartılması çağrısında bulunan McConaughey, "Güvenli okullar istiyoruz. Kötü adamların silah satın almasının o kadar kolay olmayacağı silah yasaları istiyoruz" dedi. Şuanda farklı bir anda olduklarını ifade eden McConaughey, “Daha önce hiçbir zaman içinde bulunmadığımız bir fırsat penceresindeyiz. Gerçek bir değişimin olabileceği gibi görünen bir pencere. Değişim olabilir” şeklinde konuştu.

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Konuşmasında hayatını kaybeden bazı çocukların eşyalarıyla birlikte kişisel hikayelerini anlatan McConaughey, saldırıdan bir gün sonra eşiyle birlikte Uvalde'yi ziyaret ederek hayatını kaybeden çocukların aileleriyle zaman geçirdiklerini söyledi.

Hollywood yıldızı Matthew McConaughey’den Beyaz Saray’a kritik çağrı

Matthew McConaughey'in yaptığı konuşma oldukça duygusal anlara sahne oldu

"BU TARAFSIZ BİR KONU OLMALI"

Silah yasasının toplu katliamları sona erdirmeyeceğinin farkında olduğunu ifade eden McConaughey, ancak bu tür trajedileri önlemek için daha fazla adım atılabileceğini savundu.

McConaughey, "Akıl sağlığına yatırım yapmalıyız. Daha güvenli okullara ihtiyacımız var. Sansasyonel medya haberlerini sınırlandırmamız gerekiyor. Aile değerlerimizi ve Amerikan değerlerimizi geri kazanmamız gerekiyor. Sorumlu silah mülkiyetine ihtiyacımız var. Bu her derde deva mı? Hayır, ama insanlar, aileler acı çekiyor” dedi.

Hollywood yıldızı Matthew McConaughey’den Beyaz Saray’a kritik çağrı
Saldırıda hayatını kaybeden çocukların aileleri böyle gözyaşı dökmüştü

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Silah sorumluluğunun ülkedeki fikir ayrılıklarına rağmen herkesin hem fikir olduğu bir konu olduğunu belirten ünlü aktör, “Bu tarafsız bir konu olmalı. Bu partizanlık meselesi olmamalı. Bu saldırganların tek bir eyleminde bile Demokrat veya Cumhuriyetçi bir anlam yok. Ancak iktidardakiler harekete geçmedi. Bu yüzden size soruyoruz ve size soruyorum, lütfen kendinize şunu sorar mısınız, ‘Her iki taraf da yapılması gerekeni yapabilir mi? Her iki taraf da mevcut siyasi sorunların ötesini bakabilir ve bir canı koruma sorunu olduğunu kabul edebilir mi?” ifadelerini kullandı.

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ABD'nin Teksas eyaletindeki Uvalde’de 24 Mayıs'ta bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda 19’u çocuk 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Hollywood yıldızı Matthew McConaughey’den Beyaz Saray’a kritik çağrı

Ünlü aktör saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını göstererek yetkililere çağrı yaptı

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TEKSAS'TAKİ SALDIRIDA YARALANAN ÖĞRETMENDEN POLİSE SUÇLAMA

ABD'nin Teksas eyaletinde 19'u ilkokul öğrencisi 21 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısında yaralanan bir öğretmen, olaya geç müdahale ettiği için eleştirilen polisi "korkaklıkla" suçladı.

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Arnulfo Reyes, ABC News'a, Uvalde kasabasındaki saldırı sırasında çocuklara uyuyormuş gibi yapmalarını söylediğini anlattı.

Okula bir öğretmenin açık bıraktığı kapıdan giren 18 yaşındaki tüfekli saldırgan, polis koridorda beklerken bir saat içinde Reyes'in sınıfından 11 öğrenciyi öldürdü.

Reyes polisler için "Sizin kurşun geçirmez yelekleriniz var. Benim hiçbir şeyim yoktu" dedi.

Hollywood yıldızı Matthew McConaughey’den Beyaz Saray’a kritik çağrı

Saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Maite Yuleana Rodriguez'in annesi Matthew McConaughey'in konuşmasını dinlerken evladının ayakkabılarını elinde böyle tuttu...

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"POLİSİ ASLA AFFETMEYECEĞİM"

Sınıfındaki öğrencilerin saldırganın okulda ateş açmaya başladığı sırada film izlemekte olduğunu belirten Reyes, çocuklara hemen sıralarının altına saklanmalarını söylediğini anlattı.

Ancak saldırgan, bu sınıfa geçişi olan bitişik sınıftan içeri girerek ateş açmaya başladı. Bu sırada Reyes de yaralandı.

Reyes, yaralandıktan sonra masasının altına yatıp uyuyor gibi yaptığını bu sırada koridorda polislerin sesini duyduğunu belirtti:

"Öleceğimi düşünüyordum. Bu sırada öğrencilerimin ses çıkarmaması için dua ediyordum. Yan sınıftaki öğrencilerden biri polise 'Buradayız' diye bağırıyordu.

Ama polisler çoktan oradan ayrılmıştı. Sonra saldırgan benim masamın arkasından diğer sınıfa geçti ve orada tekrar ateş açmaya başladı."

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#Matthew Mcconaughey#Beyaz Saray#Silah Yasası

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