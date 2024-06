İki öpüşme arasında makyaj yapıyordum... Tam bir kâbus gibiydi

Haberin Devamı

İşte işin o yanı seyircinin gördüğünden çok farklı kamera arkası gelişmeler içeriyor olabilir. Hatta seyircinin, yüreği ağzında izlediği o sahnelerde rol alan oyuncular o anları bir kâbus gibi hatırlayabilir.

Tıpkı, 1997 tarihli ödül ve izlenme rekortmeni Titanik (Titanic) filminin öpüşme sahnesi gibi...

O SAHNENİN ARKA PLANINI ANLATTI

Başrolleri paylaşan Kate Winslet ile Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Rose ve Jack karakterlerinin bir öpüşme sahnesi vardı filmde.

Finaliyle seyirciyi gözyaşlarına boğan filmdeki o sahne "sinemanın en romantik öpüşme sahnelerinden biri" olarak tarihteki yerini çoktan aldı bile.

Ama o sahnede Leonardo DiCaprio ile birlikte oynayan Kate Winslet'e sorarsanız, seyirciyi kendinden geçiren o sahnenin kamera arkası kelimenin tam anlamıyla bir kâbus gibiydi.

Kate Winslet, Variety'ye verdiği röportajda işte o sahnede seyircinin görmediklerini, kamera arkasında yaşananları anlattı. Söz konusu sahneyi neden "kâbus" diye tanımladığı da onun anlattıklarında gizli zaten.

SAHNE DEFALARCA TEKRARLANDI... HER DEFA MAKYAJ TAZELEMEK GEREKTİ

Ünlü oyuncunun söylediğine göre yönetmen James Cameron, o sahne için mükemmel bir ışıklandırma istedi. Bu yüzden de sahneyi dört kez tekrarlamaları gerekti. Her ne kadar Cameran gün ışığından yararlanıp mükemmeli bulmaya çalışsa da her an çevrelerindeki ışık değişiyordu.

Bu yüzden de çekim biraz zorlayıcı oldu. Ayrıca öpüşme sahnesinin çekimi Titanik filmi için kurulan setin kolayca ulaşılamayacak bir bölümünde yapıldı. Winslet'ın anlattığına göre burası çekimin yapıldığı geminin bir bölümüydü. Oraya ulaşmak için de bir merdivenden yukarı tırmanmaları gerekiyordu.

Bu nedenle saç ve makyaj tasarımından sorumlu ekipler de yanlarında yer alamadı. O yüzden çekim aralarında her iki oyuncu da görünümlerini defalarca düzenlemek zorunda kaldı.

Kate Winslett'ın anlattığına göre o sahnenin çekimi sırasında yanlarında makyaj malzemeleri vardı. Her ara verildiğinde hem kendisinin hem de Leonardo DiCaprio'nun makyajını tazelemek zorunda kaldı güzel oyuncu.

Winslet o anları: " Özellikle de öpücüğün tam anlamıyla doğru olabilmesi için sayısız çekim tekrarı yapıldı. Olup biten her şey tam bir karmaşaydı" diyerek anlattı.

'KARAMELLİ ÇİKOLATA YEMİŞ GİBİYDİM... KORSE NEFESSİZ BIRAKTI

Sahnenin geri kalanıyla ilgili anlattıkları da ilginç Kate Winslet'in. "Biz sahneyi çekmeye devam ediyorduk. Yüzümde çok soluk bir makyaj vardı. Çekimler arasında ikimizin de makyajını kontrol etmek zorunda kalıyordum. Her çekimden sonra yüzümde karamelli çikolata yemişim gibi izler kalıyordu."

Winslet'ın söylediğine göre bu "karamelli çikolata yemiş gibi" olmasının nedeni de Leonardo DiCaprio'ya yapılan makyajdı. Oyuncunun bronz tenli görünmesi için özel bir makyaj yapılmıştı. Öpüşme sahnesinin her tekrarında da o makyaj Kate Winslet'e bulaşıyordu.

Oyuncunun anlattığına göre o sahnede kendisini rahatsız eden tek ayrıntı makyaj değildi. Aynı zamanda üzerineki kıyafet ile de sorunu vardı Winslet'ın. "Elbiseme baktım ve üzerimdeki korse nedeniyle nasıl da nefes alamadığımı fark ettim" diye anlattı o anları da.

Hem Oscar hem izlenme rekortmeni Titanik filminin finali milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğmuştu. Winslet ile DiCaprio için iyi bir dostluğun da temeli oldu film.

'ÖPÜŞMEYE DALDIK... 'DURUN' KOMUTUNU DUYMADIK

Beyazperdede ya da televizyon ekranında o sahneler birbiri ardına gelir gider. Bazen bir dakika bile sürmez. Ama elbette filmlerde ya da dizilerde izlediğiniz o sahnelerin çekimi öyle kolay değil. Bazen saatler bazen de günler sürdüğü oluyor.

Özellikle de oyuncuların senaryo gereği yakınlaştıkları o romantik sahneler...

Sorsanız her bir ünlünün bu tür sahnelerle ilgili farklı ve ilginç anıları vardır... Bazıları rol arkadaşından hiç hoşlanmasa da kamera karşısında ona aşıkmış gibi davranmak zorunda bile kalır.

Birkaç dakika içinde ekrandan ya da perdeden geçip giden o sahnelerin öncesi de ayrı bir konu. Özellikle de oyuncuların seçimi.

Sadece dış görünüşüne göre değil birbirlerine yakışıp yakışmadıklarına da bakılır böyle durumlarda. Kısaca özetlersek "iki oyuncunun kimyalarının birbirine uyup uymadığı" yani birbirlerine yakışıp yakışmadıkları, seyirci üzerindeki etkileri dizi ya da filmin kadrosu tam olarak oluşmadan iyice test edilir.

İşte günümüzün ünlü oyuncularından biri mesleğinin bir döneminde bu konuda başına gelen ve kendisini "ölesiye utandıran" bir deneyimini anlattı. Gelin bir bakalım...

ÖYLE ÇOK UTANMIŞ Kİ!

Bir rol için seçmelere gittiğinde öpüşme sahnesinin provası sırasında hayatının en utandırıcı anlarından birini yaşayan bu ünlü oyuncu Naomi Watts.

55 yaşındaki oyuncu, Hollywood Reporter'a verdiği demeçte bir seçme sırasında yaşadığı ilginç bir deneyimi anlattı.

Naomi Watts'ın söylediğine göre yapımcılar adını vermediği ünlü bir oyuncuyla romantik bir sahnede kimyalarının uyup uymadığını test etmek istedi.

O sırada yapmaları gereken de öpüşmekti. Seçme sırasında Watts ve karşısındaki oyuncu öpüşmeye başladı.

'KESTİK' KOMUTUNU DUYMAMIŞLAR

Sonrasını da şöyle anlattı Naomi Watts: "Utanç vericiydi... Çünkü o sırada bize gelen 'kestik' komutunu duymadan öpüşmeyi sürdürdük. Sonra bize bir kez daha 'Tamam, tamam' dediler."

Naomi Watts, hem kendisinin hem de karşısındaki adını vermediği ünlü oyuncunun seçmede görev alanlardan özür dilediğini anlattı. Sonra da "Kendimi sarsılmış hissettim" diye ekledi.

Ünlü oyuncu, röportajda o rolü alamadığını da belirti. "Belli ki çok da başarılı olamamışım" diye kendine de bir eleştiri yöneltti.

O SAHNELERDE OYNAMAK O KADAR KOLAY DEĞİL

Naomi Watts'ın başından geçenler böyle. Hollywood'un başka ünlü yıldızları da bu türden yakınlık gerektiren rollerin çekimi sırasında yaşadıklarını zamana zaman anlatıyor.

Gelin onların anlattıklarını, o anlarda hissettiklerini de bir hatırlayalım.

ONUN MİDESİ BULANMIŞ

Son dönemin en gözde yıldızlarından Emily Blunt, kısa bir süre önce konuk olduğu Howard Stern'in sohbet programında bu konuda çarpıcı bir itirafta bulundu.

Güzel oyuncu, senaryo gereği bazı rol arkadaşlarını öperken midesinin bulandığını itiraf etti.

Blunt, elbette isim vermedi ama herkes onun rol aldığı filmleri düşünüp güzel yıldızın midesini bulandıranan kim olduğunu bulmaya çalıştı.

ÖĞLE YEMEĞİNDE SOĞAN YEMESİ İYİ OLMADI

Hollywood'un yıldız oyuncularından Matt Damon da üstelik isim vererek Scarlett Johansson ile We Bought A Zoo adlı filmde yaşadığı öpüşme sahnesini anlattı.

Ama dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak bilinen Johansson'ı öpmek Damon için hiç de öyle güzel bir anı olarak kalmadı. Hatta Matt Damon'a göre o an korkunçtu.

Bakın ünlü oyuncu nasıl anlattı o günü: " Öğle yemeğine gittik. İkimiz de öpüşme sahnelerinin artık çekilip bittiğini düşünüyorduk. Scarlett öğle yemeğinde soğanlı sandviç yedi. Çekime verilen öğle yemeği molasından sonra sete döndük. O sırada bir tane daha öpüşme sahnesi çekilmesi gerektiğini fark ettiler."

Johansson da yönetmenden öğle yemeğinde soğanlı sandviç yediğini saklamadı. Ama güzel oyuncunun ağzından yayılan rahatsız edici kokuya rağmen o sahne çekildi.

Sahne çekildi çekilmesine de Matt Damon'ın hafızasında da hiç iyi bir anı olarak yer etmedi. Ünlü oyuncunun söylediğine göre bu kendisi için hiç hoş bir deneyim değildi.

İKİSİ DE O SAHNEYİ GÜZEL BİR ANI OLARAK HATIRLIYOR

Elbette herkes rol aldığı öpüşme sahnelerini bu şekilde hatırlamıyor. Bunlardan biri de genç yıldız Zac Efron.

Zac Efron ve Zendaya, The Greatest Showman adlı filmde birlikte kamera karşısına geçtiler. İki genç oyuncu bir sahnede de senaryo gereği öpüştü.

İşte o sahne iki oyuncuyu da çok etkilemiş. Efron bir röportaj sırasında "iki karakter arasında gerçekleşen o öpüşme sahnesini o ana kadar rol aldığı filmlerdeki benzer sahnelerle kıyasladığında en iyisi olduğunu söylemişti.

O röportaj sırasında Efron'ın yanında oturan Zendaya da "O sahne inanılmayacak derecede özeldi" diye tanımlamıştı.

YÖNETMEN KOCASI OLDUĞU İÇİN TUHAF HİSSETTİ

Hem sinemada hem de TV ekranında rol aldığı yapımlarda bu tür yakınlık gerektiren sahnelerde en çok kamera karşısına geçenlerden biri Kate Winslet.

Sık sık verdiği röportajlarda bunu işinin bir parçası olarak gördüğünü belirten Kate Winslet "Yapmam gerekeni yapıyorum" diye özetliyor durumu.

Ama bir keresinde söylediğine göre onu da çok zorlayan bir sahne oldu. Titanik filmindeki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio ile birlikte yıllar sonra Revolutionary Road için kamera karşısına geçti Winslet.

O yapımda da senaryo gereği iki karakterin fiziksel olarak yakınlaşması gerekiyordu. İşte o sahmeber ünlü oyuncuyu zorladı. Bunun nedeni de söylediğine göre filmin yönetmeninin o sırada evli olduğu Sam Mendes olmasıydı.

Ama sonuç olarak o sahnelerde de oynadı. O anlarda neler hissettiğini de şöyle anlattı: "Biri iyi arkadaşım biri eşim. Sevişme sahnelerinde kendimi garip hissettim ama işim bu ve gerekeni yaptım."

O ÇOK EĞLENİYOR

İngiliz oyuncu Hugh Grant ise birkaç yıl önce verdiği bir röportajda bu konudaki çekincelerini çoktan aştığını ifade etmişti. Ona göre bu sahneler işinin bir parçası ve çekerken de ona aşırı eğlenceli geliyor.

Bakın Grant bu konuda neler söyledi: "Bir çok oyuncu bu tür sahnelerin aslında hiç de seksi olmadığını çünkü çevrede set ekibi olduğunu söyler. Ama ben bu tür sahneleri her zaman aşırı derecede eğlenceli bulurum."

