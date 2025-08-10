İki evlilik eskitti, kalbi yıllarca boş kaldı… 56 yaşında yeniden aşık… Otel kaçamağında yakalandılar

Haberin Devamı

Başından iki evlilik geçen, bu evliliklerin ikisi de hüsranla sonuçlandıktan sonra kalbini yeni aşklara kapatan Jennifer Aniston en sonunda aşkı yeniden bulmuş gibi görünüyor…

Uzun yıllar mutsuz bir ilişki içinde olmaktansa yalnız kalmayı, yakın dostlarıyla ve sevgili köpekleriyle vakit geçirmeyi tercih eden Friends dizisinin sevilen yıldızının adı bir süredir Jim Curtis adında bir adamla anılıyor.

İki evliliğini de Hollywood’un ünlü isimleriyle yapan Jennifer Aniston bu kez tanınmamış, ünlüler dünyasından olmayan bir sevgili buldu…

Aniston ve Jim Curtis geçtiğimiz gün New York’ta kaldıkları otelden birlikte çıkarken paparazzilere yakalandı.

Haberin Devamı

Kısa süreli bir kaçamak yapan taze aşıklar gazetecileri fark edince otelden hızlı adımlarla ayrıldı ve hemen arabalarıyla uzaklaştı.

Jennifer Aniston’ın yüzünü güneş gözlükleriyle sakladığı dikkatlerden kaçmadı.

Çift geçtiğimiz günlerde de Jennifer Aniston’ın yakın arkadaşı, ünlü oyuncu Jason Bateman ve eşiyle birlikte dörtlü bir yemek randevusuna çıkmış, kapıda yine gazetecilerle karşılaşmışlardı.

Jennifer Aniston yine sevgilisinin yanından uzaklaştı, fotoğrafları çekilirken de yüzünü eliyle saklamaya çalıştı.

Yıldız oyuncunun yakın çevresi bu ilişkinin bir süredir devam ettiğini ve Aniston’ın gayet mutlu olduğunu söylüyor.

Basına konuşan kaynaklar Jim Curtis’in Jennifer Aniston’ın şimdiye kadar hayatına giren herkesten farklı bir adam olduğunun da altını çiziyor.

Haberin Devamı

56 yaşındaki güzel yıldızın yeni aşkı Curtis’in bir “hipnoterapist” olduğu ortaya çıkmıştı.

Birkaç aydır birlikte oldukları söylenen Jennifer Aniston ve Jim Curtis’i ortak arkadaşları tanıştırmış.

Onlar da bir süre arkadaş olarak görüştükten sonra giderek yakınlaşmışlar.

Jennifer Aniston zaten Jim Curtis’in kitaplarını daha önceden okumuş ve çalışmalarını da takip ediyormuş.

Jim Curtis hipnoterapi yani hipnozla tedavi konusunda uzmanlaşmış bir yazar ve yaşam koçu olan. İkili henüz birbirlerini tanımaya çalışıyor ve ikisi de bu ilişki için çok “ciddi” düşünmüyor.

Haberin Devamı

Ancak arkadaşları uzun süredir hayatında kimse olmayan Jennifer Aniston’ın mutlu olduğunu söylüyor.

Aniston yıllardır yalnız olsa da kendini yeni ilişkilere kapatmış olmadığını söylüyordu. Sadece artık ne istediğini bildiği olgunluk çağlarında olan ünlü yıldız kendini bir aşk yaşamaya mecbur hissetmediğini ve yalnız da mutlu olabildiğini anlatıyordu.

İkili ilk olarak temmuz ayında Mallorca'da bir yat gezisinde birlikte görüldü. Sonra da ilişkileri ilerledikçe birlikte fotoğraflanmaya devam ettiler.

Jennifer Aniston 2015’te sadece çok yakın arkadaşlarının katıldığı gizli bir törenle ünlü oyuncu Justin Theroux ile evlenmişti.

Haberin Devamı

İkili, 2011'de "Wanderlust" filminin setinde tanıştı ve 2012'de nişanlandılar.

Bu mutlu evlilik sadece üç yıl sürdü ve Aniston’la Theroux 2018’de boşandı.

Ayrıldıktan sonra da dost kalan eski aşıklar birbirlerinden hep güzel şekilde bahsetti.

Jennifer Aniston en büyük ve unutulmaz aşkını ise Brad Pitt’le yaşamıştı.

2000’de evlenen Brad Pitt ve Jennifer Aniston sinema dünyasının en sevilen ve birbirlerine yakıştırılan çiftlerinden olmuştu.

Bu evlilik ise Brad Pitt'in "Mr. and Mrs. Smith" filmini çekerken tanıştığı Angelina Jolie ile yakınlaşması nedeniyle bitecekti.

Haberin Devamı

Brad Pittt ve Angelina Jolie aşkı başlayınca Aniston aradan çekilmeye mecbur kaldı ve ikili 2005’te resmen ayrıldı.

Angelina Jolie bu yüzden yıllarca “yuva yıkan” kadın olarak anıldı, Jennifer Aniston ise aldatılan, üzgün, mutsuz eski eş olarak akıllarda kaldı.

Ancak Brad Pitt ve Jennifer Aniston yıllar sonra hâlâ görüşmeye ve arkadaşlık etmeye devam ediyorlar ve aralarında bir kırgınlık yok.