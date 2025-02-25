Bu film gişe rekoru kırar! Hayranları yıllardır bunu bekliyordu: Eski aşıklar yeniden yan yana

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Zaten onlar da yaşadıkları her şeye rağmen birbirlerinden vazgeçmediler, boşandıkları zaman konuşulan onca şeyden sonra bile kırgınlıklarını bir kenara koyup dost kalmayı başardılar.

YENİ FİLM HABERİ GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!

Gündeme bomba gibi düşen söylentilere göre bir film yüzünden ayrılan eski aşıklar yine bir başka film için bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in yeni bir film için bir araya gelebilecekleri söylentisi hayranlarını heyecanlandırdı

5 yıl evli kaldıktan sonra Brad Pitt’in Angelina Jolie’yle aşk yaşamaya başlamasının ardından ayrılan Brad Pitt ve Jennifer Aniston’ın yeni bir film projesi için bir araya gelebileceği iddia edildi.

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“Şoke edici” diye bahsedilen bu projenin bir romantik komedi bile olabileceği ileri sürüldü.

HELE BİR DE ROMANTİK KOMEDİ OLURSA...

Dördüncü Bridget Jones filminin gişeyi domine etmesiyle birlikte, Hollywood'da daha fazla romantik komedi çekilmesine ihtiyaç duyulduğu ve potansiyel bir senaryonun Pitt ve Aniston için mükemmel bir eşleşme olduğu söylenmeye de başladı.

2020’de bir ödül töreninde bir araya gelip eski günleri yad ederken samimi görüntüler veren ve dostluklarını o zamandan beri yeniden dirilten eski eşlerin bir filmde birlikte rol alma fikrine sıcak baktığı iddia ediliyor.

İkili yıllar sonra 2020'de bir ödül töreninde bir araya gelmiş, aralarındaki samimiyet dikkat çekmişti

YILLARDIR ONUNLA ÇALIŞMAK İSTİYORDU

Hatta Brad Pitt’in aslında yıllardır Jennifer Aniston’a farklı projeler sunduğu ancak Aniston’ın Pitt’in Angelina Jolie ile boşanma sürecine zarar vermek istemediği için bunları reddettiği de söyleniyor.

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8 yılın ardından Jolie ile sürdürdüğü hukuk savaşı artık büyük ölçüde sona eren Brad Pitt eski karısı Jennifer Aniston’a film teklifiyle tekrar gidince Friends yıldızının fikre sıcak baktığı ortaya çıktı.

SEYİRCİLER SİNEMA SALONLARINA AKIN EDER

Gelen senaryolardan birini çok beğendiği ve Pitt’le başrol oynamaya da olumlu yaklaştığı söylenen güzel yıldız eski kocasıyla oynayacağı bir filmin seyirciyi sinemaya çekeceğinin ve gişede başarılı olacağının farkında…

Brad Pitt'in zaten uzun süredir eski eşiyle çalışmak istediği ancak Jennifer Aniston'ın Angelina Jolie ile zorlu bir boşanma savaşı veren Brad pitt'e köstek olmamak için bu teklifleri reddettiği iddia edildi

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Kaynaklar, bu haberin Hollywood’da fısıltılar halinde yayılmaya başlamasıyla birlikte David Fincher da dahil olmak üzere sektörün ağır toplarının bazılarının filmi yönetmek için talip olduğunu bile söylüyor.

AŞKLARI KADAR AYRILIKLARI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

56 yaşındaki Aniston ve 61 yaşındaki Pitt 2000'den 2005'e kadar evliydiler. Pitt 2004’te Angelina Jolie’yle başrol oynadığı Bay ve Bayan Smith filminin setinde gönlünü ona kaptırınca Jennifer Aniston’dan boşanmıştı.

Yıllardır Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın evliliğini Angelina Jolie'nin bitirdiği konuşuluyor

Uzun süre bu ilişkinin aslında Brad Pitt ve Jennifer Aniston evliyken başladığı, çiftin ayrılığına Jolie’nin sebep olduğu konuşuldu. Jennifer Aniston hayranları da yıllarca “yuvasını yıktı” dedikleri Jolie’ye karşı tavır aldı.