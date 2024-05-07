İhaneti sineye çekti, amacına ulaştı... Kimin kocası aldatmıyor ki!  

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Her ne kadar bütün bunlar masal da olsa gerçek hayatta da örneklerine rastlanıyor son zamanlarda. Geçmiş yüzyıllarda mümkün olmayan peri masalları yaşanıyor.

Ülkesinin tahtına oturmaya hazırlanan yakışıklı prens, sıradan bir genç kızla tanışıyor. Aralarında aşk doğuyor ve ikili evleniyor.

Günü gelince yani yakışıklı prens tahta çıkınca da kral ve kraliçe oluyorlar. Oluyorlar da masallardaki gibi mutlu mu yaşıyorlar orası bilinmez.

İşte bunun en çarpıcı örneklerinden biri yaşanıyor bir süredir dünya sahnesinde. Önce kısaca bir hatırlayalım neler olduğunu.

DEDİKODULAR ARŞA ÇIKTI

Aslında daha uzun süre tahtında oturmayı planladığı bilinen Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe ani bir kararla tahtını, oğlu Frederik'e bıraktı.

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Tahtı babasından devraldığı için yani evlilik yoluyla değil kan bağıyla o unvana sahip olduğu için "gerçek kraliçe" olarak adlandırılan Margrethe'nin 2023'ün bitiminde açıkladığı bu karar herkesi şaşırttı ilk anda.

Her ne kadar son yıllarda sağlığı giderek bozulsa da Margrethe'nin tahtını bırakmak için acele etmeyeceği düşünülüyordu.

Ama o kimsenin beklemediği bir anda tahtını oğlu Frederik ile gelini Mary'ye bıraktı. Sonra da kendi köşesine çekildi.

Bunun nedenleri de uzun uzun konuşuldu. Öne çıkan neden ise Kraliçe'nin uslu durmayan oğlu Frederik'in durulup oturmasını sağlamak, daha da önemlisi yuvasını kurtarmasına destek olmaktı.

Çünkü zaten çapkınlık konusunda gençliğinden bu yana "sabıkalı" olan Frederik'in adı son aylarda İspanya'da yaşayan Meksikalı sosyetik Genoveva Casanova ile kaçamak yaptığı dedikodularının arşa çıkmıştı.

Hatta bütün bunlar söylenti düzeyini geçmiş çoktan fotoğraflarla kanıtlanmıştı bile. Bu durum da ülkede büyük olay oldu.

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Hatta Danimarka kraliyet ailesinin itibarı bile sarsıldı. Üstelik Margrethe'nin vazgeçemeyeceği bir gerçek vardı.

Her ne kadar Avustralyalı olsa da oğlu Frederik'in karısı yani gelini Mary, Danimarka halkının sevgisini çoktan kazanmış hatta bu konuda asilzade oğlunu bile geride bırakmıştı.

İşte bu yüzden tahtını oğluna bıraktı, onu kral ilan etti. Tabii ki gelini Mary de kraliçe oldu. Üstelik taç giyme töreninden sonra öyle görüntüler ortaya çıktı ki Mary yine kocasını gölgede bıraktı. Sanki bu iş için dünyaya gelmiş, yani kraliçe olmak için doğmuş gibiydi.

Herkes kocası Frederik'in Meksikalı sosyetik Casanova ile fotoğraflarının magazin basınında manşetleri süslemesinden sonra Mary'nin ne yapacağını merak ederken onun bir şey yapmasına çok da gerek kalmadı.

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Ki o dönemde Mary'nin ayrılmak istediği, eğer bu gerçekleşirse neler olabileceği de uzun uzun konuşuldu.





GEMİYLE RESMİ ZİYARETE GİTTİLER

Ama sonuç öyle olmadı. Frederik ile Mary, halkın karşısında dört çocuklarıyla birlikte mutluluk tablosu sergilemeye başladılar.

Hatta Danimarka Kralı ve Danimarka Kraliçesi olarak ilk resmi gezilerine de çıktılar bile. Danimarka kraliyet donanmasına ait bir gemiyle komşu ülke İsveç'e gitti Frederik ile Mary.

Onurlarına görkemli bir karşılama töreni gerçekleşti. Dün gece de birçok kraliyet uzmanı tarafından "yılın yemeği" olarak adlandırılan bir buluşma gerçekleşti.

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İsveç Kralı Carl Gustaf XVI ile karısı Kraliçe Silvia'nın ev sahipliği yaptığı yemeğin onur konukları tabii ki Danimarka'nın yeni kralı Frederik ile kraliçesi Mary oldu.

Ülkesinin yeni kraliçesi olan 51 yaşındaki Mary, tacı, takıları ve kıyafetiyle bir yıldız gibi parladı.

Bu gösterişli görüntüler de akıllara Mary'nin bütün bunlar için kocasının dünya tarafından öğrenilen ihanetini bağışladığı yorumlarını bir kez daha alevlendirdi.

Aslında hiçbir kraliyet ailesiyle bağlantısı olmayan Avustralyalı Mary Donaldson ile Prens Frederik, Sidney Olimpiyatları sırasında tanıştı.

Aralarında doğan aşk bir süre uzun mesafeli olarak sürdü. Sonunda Mary, Danimarka'ya taşındı; ülkenin dilini öğrendi ve çift evlendi.

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Gözden Kaçmasın MASAL GİBİ BİR TÖRENLE EVLENDİLER Haberi görüntüle





BELLİ Kİ İHANETİ ÇOKTAN AFFETTİ

Mary'nin evlenmesinden sonra ortada dolaşan söylentilere göre gençlik yıllarında yakın arkadaşlarına "Ben günün birinde mutlaka bir prens ile evleneceğim" diyordu. Sonunda da amacına ulaştı.

Eğer kocasının ihanetini affetmeseydi de büyük olasılıkla hayatta bugün sahip olduğu konumu elde edemeyecekti.

Bu arada aldatma demişken.. Dün gece Stockholm'deki yemeğe katılan ve ihanetle gündeme gelen tek çift Mary ile Frederik değildi.

Yemeğin ev sahibi İsveç Kralı Carl Gustaf'ın da gçmişte karısını defalarca aldatıtğı dedikodu kulislerinde nhiç güdemkden düşmüyor.

Ama belki onlar artık belli bir yaşın üzerinde oldukları için bu konuda ilk sıralarda yer almadılar.

ONLAR DA İHANET SÖYLENTİLERİYLE GÜNDEME GELDİ

Onların yerine İsveç'in veliaht prensesi Victoria ile kocası Prens Daniel ön plana çıktı. Geçen yıl ortalığı birbirine katan söylentilere göre sıradan bir aileden gelen, eskiden Victoria'nın spor hocasıyken sonradan onunla evlenen Daniel de karısını aldatmıştı.

Söylentiler öylesine yükselmişti ki sonunda Daniel basına "Bu söylentilere inananların aklı başında değildir" demişti. Bir süre boyunca karısıyla birlikte etkinliklerde yer almayan Daniel sonra yeniden ortaya çıktı.

Son dönemde ihanet iddialarıyla gündeme gelen bu iki çifte dair dikkat çeken başka bir ayrıntı daha var.

Her iki çift de söylentilerin yayılmasından bir süre sonra kamuoyu karşısına çıktıklarında birbirlerine karşı eskisinden daha samimi davranmaya ve mutluluk tablosu sergilemeye başladı.

Avustralyalı Mary Donaldson ile Prens Frederik 2004 yılında evlendi. Çiftin dört tane çocuğu bulunuyor.