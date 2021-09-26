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İdo Tatlıses'in sünnetliği babadan damatlık oğuldan

#İdo Tatlıses#Yasemin Şefkatli#Faruk Saraç
İdo Tatlısesin sünnetliği babadan damatlık oğuldan

İdo Tatlıses, küçük bir çocukken sünnet düğününde Faruk Saraç’ın tasarladığı takımı giymişti. Yasemin Şefkatli’yle evlenmeye hazırlanan şarkıcı, düğününde ise Faruk Saraç’ın oğlu Orhun Saraç’ın imzasını taşıyan bir smokin giyecek.

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7 Ekim’de evlenecek olan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, düğün hazırlıklarına hız verdi. Raffles Hotel’de nikâh defterine imza atacak olan genç çift, düğünle ilgili her detaya büyük özen gösteriyor. İdo Tatlıses’in o geceyle ilgili en çok önem verdiği konulardan biri de damatlığı.

İdo Tatlısesin sünnetliği babadan damatlık oğuldan


KUMAŞLAR İTALYA’DAN
Yıllar önce sünnet düğününde Faruk Saraç tasarımı bir takım giyen İdo Tatlıses, damatlığında da tercihini aynı markadan yana kullandı. Ancak bu kez smokinini Faruk Saraç değil, ünlü modacının oğlu Orhun Saraç tasarladı. Tamamen el işçiliğiyle, modern çizgilerde hazırlanan smokinde, İtalya’dan getirtilen özel kumaşlar kullanıldı ve saten detaylara yer verildi. 

İdo Tatlısesin sünnetliği babadan damatlık oğuldan

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#İdo Tatlıses#Yasemin Şefkatli#Faruk Saraç