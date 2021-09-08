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Magazin
Haber Giriş: 08 Eylül 2021 - 07:41 | 

İdo Tatlıses, nişanlısı Yasemin Şefkatli ve kayınvalidesiyle alışveriş

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Kayınvalideyle alışveriş

Kayınvalideyle alışveriş

İdo Tatlıses, önceki gün nişanlısı Yasemin Şefkatli ve Şefkatli’nin annesi Ayşegül Şarlı’yla birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Nişanlısı ve kayınvalidesiyle birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Tatlıses, “Müzik çalışmalarımız devam ediyor. Onun dışında sahne ve konserlerimiz de oluyor” dedi.

2Sözünden döndü

Sözünden döndü

Oyuncu Fulya Zenginer, bir süre önce oyunculuğa ara verdiğini ve kendisini çok heyecanlandıran bir proje olmadığı müddetçe setlere geri dönmeyeceğini açıklamıştı. Zenginer, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla sözünden döndüğünü söyledi. Yeni bir sinema filmi hazırlığında olduğunu belirten Zenginer, “3-5 sene sonra, olgunlaşmış bir halde, ‘oyunculuğa dönmeyeceğim’ sözümü yemeye hazırlanıyorum. Zaman değişir, biz değişiriz. Bu tuhaf ama güzel bir meydan okuma” dedi.

3Churm ailesi Türkiye’ye yerleşti

Churm ailesi Türkiye’ye yerleşti

Uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan Almula Merter Churm, eşi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye’de yaşamaya karar verdi. Türk kültürünü, Türkçeyi, örf ve adetleri öğrenebilmeleri için böyle bir karar aldıklarını belirten Churm çifti, İngiltere’de okuyan çocuklarını da okula yazdırdı. Sanatçı, çocuklarına vatandaşlık alabilmek için müracaat ettiğini söyledi

4Seyirci ‘Muzo’ karakterini sevdi

Seyirci ‘Muzo’ karakterini sevdi

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Camdaki Kız’da ‘Muzo’ karakteriyle adından söz ettiren Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu ile Kuruçeşme’de görüntülendi. Sete henüz başlamadığını söyleyen Arıkan, “Seyirci sevdi ‘Muzo’yu. Değişik bir karakterde oynamak bana da iyi geldi” dedi. (Sayit DURMAZ)

5Umarım detone olmayız

Umarım detone olmayız

Murathan Mungan imzalı şarkılar senfonik düzenlemelerle Turkcell Vadi Açıkhava’da seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ceylan Ertem, Damla Sönmez ve Demet Sağıroğlu’nun solo ve düetlerle müzikseverlere keyifli anlar yaşatacakları konserde sanatçılara Alper Kömürcü yönetimindeki 30 kişilik İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

23 Eylül’de gerçekleşecek konserin konuk ismi ise oyuncu Uraz Kaygılaroğlu olacak. Akatlar Kültür Merkezi’nde prova için bir araya gelen ünlü isimler muhabirlere de poz verdi. Kaygılaroğlu, yaşadığı heyecanı dile getirdi: “Büyük müzisyenlerle beraberiz. Korku ile heyecan arasında bir yerdeyim. Umarım detone olmaz, normal şekilde şarkı söyleriz.” (Deniz BOY)

6Yağmurdan kaçtı

Yağmurdan kaçtı

Ozan Doğulu’nun şarkıcı sevgilisi Hera Aslan, Instagram’dan fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Bu kez Bodrum’dan bikinili bir karesini paylaşan güzel şarkıcı, altına “İstanbul’un yağmurundan kaçıp Bodrum’un güneşine sığınmak” yazdı. Beğeni yağmuruna tutulan Aslan’a takipçileri “Tam bir bebek” şeklinde yorumlarda bulundu.

7Afişi yayınlandı

Afişi yayınlandı

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın afişi yayımlandı. 16 Eylül akşamı TRT 1’de yayınlanacak dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan gibi isimler yer alıyor. Dizi, Midilli’den çıkan 4 kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alıyor. İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini de anlatıyor.

810 Eylül’de vizyonda

10 Eylül’de vizyonda

Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’ın başrolleri paylaştığı ‘İnsanlar İkiye Ayrılır’, vizyon için gün sayıyor. BluTV ve Bir Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği, Tunç Şahin’in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 10 Eylül’de vizyona giriyor. Filmde, Duygu ve Bahadır’ın yollarının Ceren’le kesişmesiyle değişen hikayeleri anlatılıyor.

9“Selvi Boylum Al Yazmalım”a rock versiyon

“Selvi Boylum Al Yazmalım”a rock versiyon

Rock grubu Gormot, “Moğollar’a Saygı” albümü için Cahit Berkay’ın “Selvi Boylum Al Yazmalım” şarkısını yeniden yorumladı. Şarkının klip çekimine usta sanatçı Cahit Berkay da katıldı. Yeni versiyonu çok beğendiğini söyleyen Berkay; “Kendi yüreklerini, müzikal anlayışlarını katmışlar. Eserlerimi gençlerle paylaşmak, nesilden nesile aktarmak en büyük gayem” dedi. Klip, önümüzdeki ay yayınlanacak.

10küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun oyunları

küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun oyunları

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sonbaharda yeni oyunlara sahne olacak. 13 Eylül’de Melis Birkan ve Caner Cindoruk’un birlikte rol aldığı “Yeni Bir Şarkı”, 16 Eylül’de Emre Kınay ile Evrim Alasya’nın sahnelediği “İki Bekâr” oyunu ve 17 Eylül’de Bülent Emrah Parlak’ın, gerçekle sanalın birbirine karıştığı oyunu “Bülent BEYİN Hikâyesi” KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda seyircisiyle buluşacak

115 metrelik örgü

5 metrelik örgü

Su Soley’in nisan ayında yayınladığı akustik albümü “Gardrop”un yeni klibi “Bu Yaz (Akustik)” yayınlandı. Styling’i ve saç tasarımı Su Soley’e ait olan klip, Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Orion Stüdyoları’nda çekildi.Soley’in klipte kullandığı örgü saçı ise 1 günde tamamlandı. 5 metre uzunluğunda hazırlanan saç, kadının otantik kökeninin modernize edilmesini simgeliyor.

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