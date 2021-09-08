İdo Tatlıses, nişanlısı Yasemin Şefkatli ve kayınvalidesiyle alışveriş

Sözünden döndü Oyuncu Fulya Zenginer, bir süre önce oyunculuğa ara verdiğini ve kendisini çok heyecanlandıran bir proje olmadığı müddetçe setlere geri dönmeyeceğini açıklamıştı. Zenginer, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla sözünden döndüğünü söyledi. Yeni bir sinema filmi hazırlığında olduğunu belirten Zenginer, “3-5 sene sonra, olgunlaşmış bir halde, ‘oyunculuğa dönmeyeceğim’ sözümü yemeye hazırlanıyorum. Zaman değişir, biz değişiriz. Bu tuhaf ama güzel bir meydan okuma” dedi.